КДК РФС проверит, не был ли матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» договорным

Матч между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» во Второй лиге мог быть договорным.

Матч между этими командами, состоявшийся 20 октября прошлого года, закончился победой белгородской команды со счетом 3:1. Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит вопрос о фактах возможного оказания противоправного влияния на результат.

«КДК рассмотрит вопрос по материалам департамента защиты игры РФС о фактах возможного оказания противоправного влияния на результат матча ФНЛ‑2 между командами « » и «СКА‑ ‑2», – сказал Григорьянц.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол