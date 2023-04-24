КДК РФС проверит, не был ли матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» договорным
Матч между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» во Второй лиге мог быть договорным.
Матч между этими командами, состоявшийся 20 октября прошлого года, закончился победой белгородской команды со счетом 3:1. Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит вопрос о фактах возможного оказания противоправного влияния на результат.
«КДК рассмотрит вопрос по материалам департамента защиты игры РФС о фактах возможного оказания противоправного влияния на результат матча ФНЛ‑2 между командами «Салют» и «СКА‑Хабаровск‑2», – сказал Григорьянц.
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