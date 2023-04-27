Убыток «Рубина» в 2022 году составил 1,2 млрд рублей

Теги Рубин бизнес Первая лига кризис Чемпионат.com Футбол

Чистый убыток «Рубина» по итогам 2022 года составил 1,2 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности клуба.

При этом по результатам 2021 года казанцы фиксировали прибыль в размере 542,8 млн рублей.

Выручка клуба за 2022-й снизилась на 21,6% и составила 2,47 млрд рублей. Прочие доходы выросли на 35,6% — до 2,75 млрд. К данному показателю относятся доходы от трансферов и призовые за выступления в турнирах.

Зарплатная ведомость в «Рубине» составила 1,35 млрд рублей (уменьшились на 31%).

Управленческие расходы клуба составили 366,9 млн рублей (выросли на 20,4%). Коммерческие расходы возросли более чем в 15 раз — до 71,28 млн рублей.

Прочие расходы «Рубина» за отчетный год увеличились в 2,5 раза – до 4,2 млрд рублей.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Лучше б бабушкам раздали (моим)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Сутурин
1 млр ушёл на бургеры Слуцкому
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madridistas
Почему убытки, деньги пошли по нужным счетам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Это убыток для бюджета, но прибыток для того, кого надо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий