Убыток «Рубина» в 2022 году составил 1,2 млрд рублей

Чистый убыток «Рубина» по итогам 2022 года составил 1,2 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности клуба.

При этом по результатам 2021 года казанцы фиксировали прибыль в размере 542,8 млн рублей.

Выручка клуба за 2022-й снизилась на 21,6% и составила 2,47 млрд рублей. Прочие доходы выросли на 35,6% — до 2,75 млрд. К данному показателю относятся доходы от трансферов и призовые за выступления в турнирах.

Зарплатная ведомость в « » составила 1,35 млрд рублей (уменьшились на 31%).

Управленческие расходы клуба составили 366,9 млн рублей (выросли на 20,4%). Коммерческие расходы возросли более чем в 15 раз — до 71,28 млн рублей.

Прочие расходы «Рубина» за отчетный год увеличились в 2,5 раза – до 4,2 млрд рублей.

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