Министр спорта Татарстана: «В «Рубине» нет бюджетных денег, мы не имеем рычагов управления. СИБУР выполняет все обязательства»

Теги Рубин премьер-лига Россия бизнес Первая лига Владимир Леонов Политика Футбол

Министр спорта Татарстана сообщил, что «Рубин» не финансируется за счет бюджетных денег.

– Насколько мне известно, СИБУР имеет обязательства перед клубом и полностью их выполняет, никаких проблем с финансированием нет. У клуба четкие и понятные договоренности со спонсором, который был еще при старом собственнике.

– Министерство помогает клубу финансово?

– Нет, зачем? Там нет бюджетных денег. Министерство никак не участвует в деятельности клуба. Государственному органу власти комментировать здесь какие-то мероприятия даже неправильно, потому что мы не имеем никаких рычагов управления.

У нас с клубом хорошие, дружеские отношения, основанные на доверии и уважении, – сказал Владимир Леонов.

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6 комментариев

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Pelerin
Ответ Eridan
Из серии "Зенит не бюджетный клуб".
Путаешь личных баранов и государственных. Сибур частная компания, а Газпром контролируется государством.

Лесопилка тоже сосëт народное достояние? Даже если только за распил деньги берëт, а древесина чужая? Или сосëт только, если покупает лес у государства?
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Eridan
Из серии "Зенит не бюджетный клуб".
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garpyz
Сосут, сосут не бюджетное, а народное достояние
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-1
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