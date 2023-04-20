Министр спорта Татарстана: «В «Рубине» нет бюджетных денег, мы не имеем рычагов управления. СИБУР выполняет все обязательства»

Министр спорта Татарстана сообщил, что «Рубин» не финансируется за счет бюджетных денег.

– Насколько мне известно, СИБУР имеет обязательства перед клубом и полностью их выполняет, никаких проблем с финансированием нет. У клуба четкие и понятные договоренности со спонсором, который был еще при старом собственнике.

– Министерство помогает клубу финансово?

– Нет, зачем? Там нет бюджетных денег. Министерство никак не участвует в деятельности клуба. Государственному органу власти комментировать здесь какие-то мероприятия даже неправильно, потому что мы не имеем никаких рычагов управления.

У нас с клубом хорошие, дружеские отношения, основанные на доверии и уважении, – сказал Владимир Леонов.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол