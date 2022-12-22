«Рубин» вернулся под управление Республики Татарстан

Руководство Республики Татарстан снова будет управлять «Рубином».

Постановление Кабинета Министров было опубликовано 21 декабря на официальном портале правовой информации Татарстана.

В нем сообщается о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Рубин».

Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан приказано осуществлять функции и полномочия учредителя автономной организации, обеспечить ее регистрацию, а также внести предложения по составу правления и провести иные мероприятия, связанные с созданием автономной организации.

Постановление подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

До 2018 года «Рубин» был муниципальным автономным учреждением, а затем стал обществом с ограниченной ответственностью. Владельцем частного клуба был его генеральный директор .

Ранее сообщалось, что Сайманов покинет пост гендиректора, а сменит его начальник управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

«Рубин» набрал 37 очков в 20 матчах Первой лиги и занимает 3-е место в таблице.