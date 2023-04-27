Клопп о 2:1 с «Вест Хэмом»: «1-й тайм – лучший за долгое время. Хочу, чтобы «Ливерпуль» был собой до конца сезона»

Юрген Клопп отметил преображение «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом» (2:1).

«Мне понравился первый тайм, мы играли действительно хорошо, контролировали игру и вдруг пропустили. Однако мы продолжили играть, забили потрясающий мяч и затем забили и во второй половине.

Нам потребовалось стандартное положение, но я очень доволен итогом. Вчера Матип пять раз бил головой [на тренировке] и попадал в забор. Сегодня он отправил мяч в сетку. Я рад за него, не лучший его сезон, но сегодня он себя показал.

Возможно, парни снова нащупали землю под ногами. Мне понравилось увиденное. Первый тайм получился лучшим за долгое время, он был убедительным, я узнал нашу команду.

Если мы выиграем все матчи, то попадем в еврокубки. Люди спрашивают о Лиге чемпионов, но этот вопрос не в наших руках, поскольку ни с кем из тех, кто идет выше, мы не будем играть.

Я бы хотел, чтобы мы были собой до конца сезона, тогда в следующем от этого можно будет отталкиваться. Если попадем в еврокубки – отлично, нет – готовы принять это. Хочу, чтобы мы показали свое истинное лицо в ближайшие недели вместо того, чтобы чередовать удачные матчи с плохими», – сказал главный тренер « ».

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