Спаллетти о карьере тренера: «Я не летел первым классом – я путешествовал автостопом. Мой путь сложнее, чем у тех, кто заслужил восхищение как игрок. И скудетто – награда за жертвы»

Теги Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

Лучано Спаллетти считает победу в чемпионате Италии наградой за жертвы в течение карьеры.

«Наполи» сегодня обыграл «Ювентус» (1:0) в 31-м туре и лидирует в Серии А с 17-очковым отрывом.

«Когда в конце сезона выигрываешь столь важные матчи против соперников такого уровня в такой равной борьбе, эти победы становятся кирпичиками в стене итогового успеха. Но давайте не будем спешить с шампанским, потому что мы еще не закончили дело.

Я поздравил команду, она хорошо сыграла, что было непросто спустя несколько дней после огорчающего вылета из Лиги чемпионов. Я не думаю, что сегодня мы могли сыграть еще лучше.

Порой я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на все в иллюминатор, – нет, я путешествовал автостопом! Поэтому нахождение в нескольких шагах от скудетто – это награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет.

Конечно, быть в таком положении приятно. Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но я помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. Я хорошо об этом помню.

У меня была, возможно, более тяжелая дорога, чем у тех, кто начинал на другом уровне, заслужил уважение и восхищение в качестве футболиста и получил возможность начать тренерскую карьеру на топ-уровне», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.

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15 комментариев

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Игорь Новиков
Круто, что в прошлом сезоне Пиоли выиграл чемпионат (похожая карьера, хотя Спалл хотя бы в России побеждал), а сейчас Спаллетти станет чемпионом. Мужики заслужили скромностью, трудом.
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sp.msk.86
Классно в Зените работал, всегда нравится футбол его, но правда и игроки были классные.
+26
-1
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инок
Спаллетти своим трудом всем доказал, что он хороший тренер, и скудетто достойная награда за это.
+22
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Kristina Vishnevskaya
Уважение Лучано от настоящих Интериста.
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jonnysilverhand01
Представляю, едешь такой по платке СПБ - Москва, а там Лучано стоит, голосует …
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Ninjah
Лучано красава! Набрался опыта в Зените)
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Vovker
Ответ Назаров Дмитрий
экий ты злой
скорее не злой, а глупый
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градус ненависти
Но и когда путешествуешь автостопом, может повезти на Бугатти синие-бело-голубых цветов
+3
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Ollagir
Согласен с Лучано! Бутсы Copа Mundial это мечта!
0
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ArdaTuran
Пройдя через Интер Пиоли и Спалетти выиграли Скудетто. Совпадение? Не думаю
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Назаров Дмитрий
Ответ Алексий Бяконт
Блевотная тягомотина, а не игра Зенита, 0-2 с Ауксером из деревни французской, 0-3 с Туэнте с..аным!
экий ты злой
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ArdaTuran
Ответ Kristina Vishnevskaya
Уважение Лучано от настоящих Интериста.
А как доил 2 года наш клуб мы не вспомним, да.
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