Спаллетти о карьере тренера: «Я не летел первым классом – я путешествовал автостопом. Мой путь сложнее, чем у тех, кто заслужил восхищение как игрок. И скудетто – награда за жертвы»

Лучано Спаллетти считает победу в чемпионате Италии наградой за жертвы в течение карьеры.

«Наполи» сегодня обыграл « » (1:0) в 31-м туре и лидирует в Серии А с 17-очковым отрывом.

«Когда в конце сезона выигрываешь столь важные матчи против соперников такого уровня в такой равной борьбе, эти победы становятся кирпичиками в стене итогового успеха. Но давайте не будем спешить с шампанским, потому что мы еще не закончили дело.

Я поздравил команду, она хорошо сыграла, что было непросто спустя несколько дней после огорчающего вылета из Лиги чемпионов. Я не думаю, что сегодня мы могли сыграть еще лучше.

Порой я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на все в иллюминатор, – нет, я путешествовал автостопом! Поэтому нахождение в нескольких шагах от скудетто – это награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет.

Конечно, быть в таком положении приятно. Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но я помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. Я хорошо об этом помню.

У меня была, возможно, более тяжелая дорога, чем у тех, кто начинал на другом уровне, заслужил уважение и восхищение в качестве футболиста и получил возможность начать тренерскую карьеру на топ-уровне», – сказал главный тренер « » в интервью DAZN.

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