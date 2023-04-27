Гвардиола выиграл 20 матчей против «Арсенала» – это его рекорд

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Чаще всех команды Пепа Гвардиолы обыгрывают «Арсенал».

Победа в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1 стала для испанского тренера «Манчестер Сити» 20-й над «канонирами».

Всего против лондонцев Гвардиола провел 27 игр. 4 – во главе «Барселоны» (2 победы, ничья, поражение), 4 – во главе «Баварии» (2 победы, ничья, поражение), 19 – во главе «Манчестер Сити» (16 побед, ничья, 2 поражения).

Вторым в списке клубов с наибольшим числом поражений от Пепа идет «Бернли» – 15 за 16 игр. «Челси» и «Лестер» проиграли по 13 раз.

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3 комментария

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rigobersong
Ох уж этот Пеп, обыгрывает всякие Арсеналы постоянно, а вот сколько раз он Сток Сити обыграл?:)
+6
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+6
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The Best
Арсенал любимая команда не только Гвардиолы но и Кевина Де Брюйне)
У него 8 голов в играх против Арсенала (на три мяча забил больше чем остальным командам).
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Нашёл себе любимчика Пеп😊
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