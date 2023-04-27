Гвардиола выиграл 20 матчей против «Арсенала» – это его рекорд

Чаще всех команды Пепа Гвардиолы обыгрывают «Арсенал».

Победа в 33-м туре со счетом 4:1 стала для испанского тренера «Манчестер Сити» 20-й над «канонирами».

Всего против лондонцев провел 27 игр. 4 – во главе «Барселоны» (2 победы, ничья, поражение), 4 – во главе «Баварии» (2 победы, ничья, поражение), 19 – во главе « » (16 побед, ничья, 2 поражения).

Вторым в списке клубов с наибольшим числом поражений от Пепа идет «Бернли» – 15 за 16 игр. «Челси» и «Лестер» проиграли по 13 раз.

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