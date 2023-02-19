Пеп Гвардиола: «Когда работаешь с «Барсой», «Баварией» и «Ман Сити», больше шансов на трофеи. Это очевидно»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, почему его команды берут так много трофеев.

Испанский специалист выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии». С «Манчестер Сити» он выиграл 11 трофеев.

– Почему вы так хороши в том, чтобы брать трофеи?

– Не знаю. Возможно, когда ты работаешь с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити», у тебя больше шансов на трофеи. Это очевидный ответ.

В этих клубах собраны выдающиеся игроки, а также есть тренерский штаб, который очень помогает. За эти годы я поработал со многими ассистентами, которые очень мне помогли, – сказал тренер «Манчестер Сити».

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24 комментария

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Mikel Dominator Arteta
Ответ Не знаю что такое Требл
Что за перепись неадекватов снизу? Барсу за последние 10 лет тренировали много разных тренеров, но из всех только Лучо чуток подобраться к достижениям Пепа. У Мартинеса были и Месси, и Неймар, и Санчес, но с ним Барса только позорилась.
Так вроде все достижения меньше чем клуба в 21-м веке признали официально позорищем, ведь они с 2001 года подкупают судей. Зачем ты вообще о судейских достижениях пишешь?
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Vlad
Ответ Максим Горький
Великие тренера хотя бы раз к трофею приводили клубы у которых десятки лет не было их, а шансов на получение новых были равны одному проценту. А лысый шарлатан попал в барсу где был легендарный состав выиграл трофеев и погнал в Баварию и Ман сити где составы у них были на уровне. Я бы посмотрел как он попытается взять хотя бы один трофей с астон вилой, Лестер, фулхэм, короче хотя бы со средней командой не из гегемонов.
Глоры сливочных критикуя Гвардиолу, умалчивают об Анчи и его неудачной работе в Эвертоне, кроме как спас от вылета в чемпионшип, им нечего сказать. С таким же успехом это сделали в прошлом сезоне Лемпард, и сейчас Шон Дайч. Неудивительно: двойные стандарты
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Вадим Симонов
Адекватно оценивает свою работу,но сейчас налетят хейпожоперы и начнется "лысый шарлатан" или что-то в этом роде.
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galymmus
Ответ Максим Горький
Великие тренера хотя бы раз к трофею приводили клубы у которых десятки лет не было их, а шансов на получение новых были равны одному проценту. А лысый шарлатан попал в барсу где был легендарный состав выиграл трофеев и погнал в Баварию и Ман сити где составы у них были на уровне. Я бы посмотрел как он попытается взять хотя бы один трофей с астон вилой, Лестер, фулхэм, короче хотя бы со средней командой не из гегемонов.
А Анчелотти взял бы Лигу Чемпионов с Эвертоном, которую он тренировал? Тоже мне умник. После Эвертона Папо Карло взял ЛЧ с Реалом. Может быть такой НАГЛЯДНЫЙ пример откроет тебе глаза, и хорош базарить чушь
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Оригинальный Ник
Ответ Moscwow
Еще один дутый гений, после Месси, который работает в клубах, замешанных в коррупции и махинациях. Поэтому в баварии и не задержался
Месси такой же дутый, ещё и на гормонах. После 2015 года кончился как футболист, Барсе надо было тогда его сливать
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Кот Ученый
Гвардиола без роналду не тренер
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Александра Александрова
Моуриньо не смог выиграть лигу чемпионов с такими клубами как Реал , Челси , Манчестер Юнайтед в которые были вложены миллиарды долларов , но это для неадекватных хейтерков Гвардиолы не показатель ))))
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Mur89
У Пепа только работа в Баварии вызывает вопросы, но справедливости ради все его команды были безоговорочно лучшими в своих странах, но не везёт с ЛЧ, а иногда сам чудит с составом в самый важный момент сезона
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Александра Александрова
Ответ Максим Горький
А с порту и интером лч выиграл пепка?)
С Интером выиграли лигу чемпионов судьи так у Гвардиолы был бы настоящий требл из лиг чемпионов , а не кубков кашшаи )))
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Оригинальный Ник
Когда твоя кликуха Пеп, шансы на лч без судейской помощи нулевые
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Сэйлор Мун
Пепун является одним из трех величайших тренеров инноваторов в истории футбола на равне с Эррерой и Сакки.
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Moscwow
Еще один дутый гений, после Месси, который работает в клубах, замешанных в коррупции и махинациях. Поэтому в баварии и не задержался
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Любезный Коссутий
когда приходишь на все готовое, и твоя задача выжимать максимум из работающего механизма, то тут Пеп непревзойденный мастер, не поспоришь.
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Вадим Слуцкий
Пепка-дурак.
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Mikel Dominator Arteta
Ну хоть сам понимает — судейский проект, гегемон Германии и мешок с тремя составами. Ахахахахах, найс список.
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Максим Горький
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
А с порту и интером лч выиграл пепка?)
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Гегенпрессинг Рангника
Игроки Баварии и Сити: когда ты работаешь с Гвардиолой у тебя меньше шансов на ЛЧ. Томас Мюллер: я был вынужден играть ложного вратаря
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Максим Горький
Великие тренера хотя бы раз к трофею приводили клубы у которых десятки лет не было их, а шансов на получение новых были равны одному проценту. А лысый шарлатан попал в барсу где был легендарный состав выиграл трофеев и погнал в Баварию и Ман сити где составы у них были на уровне. Я бы посмотрел как он попытается взять хотя бы один трофей с астон вилой, Лестер, фулхэм, короче хотя бы со средней командой не из гегемонов.
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Roman
Какой же лысый шарлатан скромный)
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Не знаю что такое Требл
Что за перепись неадекватов снизу?

Барсу за последние 10 лет тренировали много разных тренеров, но из всех только Лучо чуток подобраться к достижениям Пепа. У Мартинеса были и Месси, и Неймар, и Санчес, но с ним Барса только позорилась.
+3
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Александра Александрова
Комментарий удален
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Sevuska
Баварию он зря в этот список .
Она ни в чём не замешена 😎
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DonaldBrashear 2.0
ага, особенно когда Барса покупает судей.
Бавария - всех лучших игроков чемпионата Германии.
а МС - вообще всех кого захочет может взять, и каждый сезон выделяют по сотне миллионов на трансферы.
конечно, легко брать трофеи.
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Lobelopa
И конечно же с судьями, добавил пепка.
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Максим Горький
Капитан очевидность, но даже с таким сити он не берёт лч)
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