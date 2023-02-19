Пеп Гвардиола: «Когда работаешь с «Барсой», «Баварией» и «Ман Сити», больше шансов на трофеи. Это очевидно»

ответил на вопрос о том, почему его команды берут так много трофеев.

Испанский специалист выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии». С «Манчестер Сити» он выиграл 11 трофеев.

– Почему вы так хороши в том, чтобы брать трофеи?

– Не знаю. Возможно, когда ты работаешь с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити», у тебя больше шансов на трофеи. Это очевидный ответ.

В этих клубах собраны выдающиеся игроки, а также есть тренерский штаб, который очень помогает. За эти годы я поработал со многими ассистентами, которые очень мне помогли, – сказал тренер « ».