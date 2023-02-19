Пеп Гвардиола: «Когда работаешь с «Барсой», «Баварией» и «Ман Сити», больше шансов на трофеи. Это очевидно»
Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, почему его команды берут так много трофеев.
Испанский специалист выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером «Баварии». С «Манчестер Сити» он выиграл 11 трофеев.
– Почему вы так хороши в том, чтобы брать трофеи?
– Не знаю. Возможно, когда ты работаешь с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити», у тебя больше шансов на трофеи. Это очевидный ответ.
В этих клубах собраны выдающиеся игроки, а также есть тренерский штаб, который очень помогает. За эти годы я поработал со многими ассистентами, которые очень мне помогли, – сказал тренер «Манчестер Сити».
Барсу за последние 10 лет тренировали много разных тренеров, но из всех только Лучо чуток подобраться к достижениям Пепа. У Мартинеса были и Месси, и Неймар, и Санчес, но с ним Барса только позорилась.
Она ни в чём не замешена 😎
Бавария - всех лучших игроков чемпионата Германии.
а МС - вообще всех кого захочет может взять, и каждый сезон выделяют по сотне миллионов на трансферы.
конечно, легко брать трофеи.