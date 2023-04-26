Пирс Морган недоволен матчем «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Команды играют на «Этихад Стэдиум» в рамках 33-го тура АПЛ.

«Меня уже тошнит от этого сильнее, чем от сомнительных суши в понедельник», – написал в твиттере телеведущий и болельщик «Арсенала».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал» (3:0, второй тайм).

Пирс Морган: «Если «Сити» – «лучшая команда мира», почему «Арсенал» опережает их на 5 очков, возглавляя АПЛ?»

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