Морган о матче «Арсенал» – «Сити»: «Тошнит сильнее, чем от сомнительных суши»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики соцсети Питание Пирс Морган Футбол

Пирс Морган недоволен матчем «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Команды играют на «Этихад Стэдиум» в рамках 33-го тура АПЛ.

«Меня уже тошнит от этого сильнее, чем от сомнительных суши в понедельник», – написал в твиттере телеведущий и болельщик «Арсенала».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал» (3:0, второй тайм).

Пирс Морган: «Если «Сити» – «лучшая команда мира», почему «Арсенал» опережает их на 5 очков, возглавляя АПЛ?»

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44 комментария

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WelcomeBackPURE
В принципе как и от самого Моргана
+69
0
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Sinister Kid
Ну, иди посмотри лучшие моменты Роналду в чемпионате СА.
+33
-2
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Lionel Van Damme
Великолепная новость!
+15
-2
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KillFish
Сити с чемпионством! Заслужили! По игре лучшие в Европе, так что вполне заслуженно возьмут АПЛ, и скорее всего, ЛЧ
+14
-7
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Шурик Шурик
Сухофрукта попробуй, может не будет так тошнить
+6
-1
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Doug DeMuro99
Сити на поле ему ответил великая ли команда Пепа или нет, ха - ха, д#####б
+4
0
+4
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Михо
Сити конечно просто топчет Арсенал, 3 забили, еще 4 вполне могли. Устрашающее впечатление, с Реалом будет очень интересно, Сити будет фаворит как и в прошлом году)
+3
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Streetbor
с Роналду бы такой фигни не было, спокойно бы боролись за место в шестёрке))
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ман сити фейк
Сити на классе всех топ соперников уничтожили. Надеюсь у хейтеров не останутся аргументы.
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Aleksey Yashin
Рацион Моргана: сомнительные суши и аппетитный фрукт
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Борис _____
Морган - это что-то типа нашего Хасбика?
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Slavanya
Чего бы там он не говорил - это чемпионство Сити, парни. И если так и продолжат, то господство во всей Европе
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Artem Piatkov
Почему?
Игра Сити - одно удовольствие, любо дорого смотреть

Ах, Морган болельщик Арсенала? Тогда понятно 😄
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Камбоджа Иванов
Арсенал сейчас выглядит хуже той понедельничной блевотины
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Раиль Гайнетдинов
Как же горит у него там 🔥😀👍🏻
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Granero-24
Токсикоз ?
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QWertY
Пеп с классическими 4-4-2 уничтожил Арсе8ал, как это делал Ферги с Пуховиком)
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deadjoker
А чего про Роналду ничего не сказал?
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red hikkikomori
Срочно лицо к осмотру)
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shexes
Попробуй приложить вместо суши мороженку
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Michael Boldyrev
Ответ ta-tosha
Морган тут у нас далеко не Саша Мостовой. Он на самом деле очень влиятельная фигура в прессе. И когда будут выносить решение по Сити, вернее ещё до сзаседания комиссии, он 500% будет главным пушменом от прессы на казнь шейхов. Можно даже не сомневаться, и для Сити это будет совсем не смешно, поверьте
Вблизи виднее, но если проследить за карьерой Пирса по Википедии, то он - "сбитый летчик". Собственно, интервью с клубникой, потому им так и педалируется - на этом этапе карьеры, это уже редкостная удача.
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jonnysilverhand01
Морган, что с тобой не так ?
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jonnysilverhand01
Морган, что с тобой не так ?
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REALITY
Вот именно 🤣🤣 от Моргана мутит 🤢 еще больше
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Амир Габидуллин
Морган в понедельник отравился, отзывы желательно смотреть перед заказом
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