Пирс Морган: «Если «Сити» – «лучшая команда мира», почему «Арсенал» опережает их на 5 очков, возглавляя АПЛ?»

Пирс Морган усомнился в статусе «Манчестер Сити» как лучшей команды мира.

«Если « » – «лучшая команда мира», то почему «Арсенал» опережает их на 5 очков, возглавляя Премьер-лигу?» – написал телеведущий и болельщик «канониров».

После 32 проведенных матчей « » лидирует в турнирной таблице , набрав 75 очков. «Манчестер Сити» идет вторым с 70 баллами после 30 игр.

Сегодня команды проведут очную встречу в Манчестере. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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