Пирс Морган: «Если «Сити» – «лучшая команда мира», почему «Арсенал» опережает их на 5 очков, возглавляя АПЛ?»
Пирс Морган усомнился в статусе «Манчестер Сити» как лучшей команды мира.
«Если «Манчестер Сити» – «лучшая команда мира», то почему «Арсенал» опережает их на 5 очков, возглавляя Премьер-лигу?» – написал телеведущий и болельщик «канониров».
После 32 проведенных матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Манчестер Сити» идет вторым с 70 баллами после 30 игр.
Сегодня команды проведут очную встречу в Манчестере. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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во-первых, Сити на 2 матча меньше сыграл, во-вторых, Сити играет на 3 фронта
в-третьих, место в таблице как и победа в ЛЧ так себе показатель..
Реал, например, очень редко выигрывал Чемпионат Испании вместе с ЛЧ.. это же не значит, что Реал был сильнейшим клубом Европы, но не Испании..
объективно говоря, Сити играет намного лучше, но есть ещё такая вещь как удача, которую клубы не контролируют..
Пирс Морган будет страдать, это не может не радовать.
А вот Арсенал такой командой без относительных успехов в ЛЧ (например 1/2), даже при победе в АПЛ, считаться не будет.
Следующий сезон станет для нынешнего Арсенала серьезной проверкой, так как придется еще и в ЛЧ напрягаться.
2)Если роналду лучший игрок, зачем он убежал верблюжий чемп за деньгами?!
3)Если роналду не гей, зачем он держал болт бадра хари на яхте?!
4)Если пирс морган не заднеприводный, зачем он облизывает задницу роналду?!