Пирс Морган: «Если «Сити» – «лучшая команда мира», почему «Арсенал» опережает их на 5 очков, возглавляя АПЛ?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган усомнился в статусе «Манчестер Сити» как лучшей команды мира.

«Если «Манчестер Сити» – «лучшая команда мира», то почему «Арсенал» опережает их на 5 очков, возглавляя Премьер-лигу?» – написал телеведущий и болельщик «канониров». 

После 32 проведенных матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Манчестер Сити» идет вторым с 70 баллами после 30 игр.

Сегодня команды проведут очную встречу в Манчестере. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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61 комментарий

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Криштиану Роналду
Потому что Арсенал сыграл на два матча больше.
+250
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+244
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Syog1010
Ответ Криштиану Роналду
Потому что Арсенал сыграл на два матча больше.
Роналду адекват, теперь я видел всё
+85
-2
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Акира_1
Сити в 3 турнирах борется за трофеи, а Арсенал в одной АПЛ уже почти слил весь отрыв. Вот и все.
+73
-3
+70
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TravenS
Моргану бы научиться остальные циферки сравнивать)
+39
0
+39
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lessa
если Роналду - лучший в мире игрок, то почему у Месси больше золотых мячей?
+31
-1
+30
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romanisti89
а Арсенал что ли лучшая команда мира? которая не играет в еврокубках
+19
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Morning Again
Морган просто пишет идиотские вызывающие вещи, чтобы привлечь внимание к себе. Ему просто нужен хейт, как инмтрумент пиара и обсуждение и без того очевидных вещей на фоне его имени. Других аргументов в пользу всех его тупых высказываний я просто не нахожу.
+16
0
+16
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Вечно в бане
Очевидно, что лучшая команда мира - Аль-Насраль, ведь там играет лучший футболист мира.
+14
0
+14
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Ramin Mamedov
боже, какой же он тупой..
во-первых, Сити на 2 матча меньше сыграл, во-вторых, Сити играет на 3 фронта
в-третьих, место в таблице как и победа в ЛЧ так себе показатель..
Реал, например, очень редко выигрывал Чемпионат Испании вместе с ЛЧ.. это же не значит, что Реал был сильнейшим клубом Европы, но не Испании..
объективно говоря, Сити играет намного лучше, но есть ещё такая вещь как удача, которую клубы не контролируют..
+10
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Пирс Морган
Ответ Вечно в бане
Очевидно, что лучшая команда мира - Аль-Насраль, ведь там играет лучший футболист мира.
Ни в каком Аль-Насрале Месси не играет
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Chernoy
Вот клоун, никому из этих двух клубов не симпатизирую, но после прочитанного, почему-то захотелось, чтобы Сити сегодня объяснил Моргану, почему
+6
0
+6
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Ussaev M
чтоб ты хайпанул
+5
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TennisGeek
Хоть что-то хорошее в том, что Арсенал слил чемпионат.
Пирс Морган будет страдать, это не может не радовать.
+4
-1
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DJIGURDEZ
Ответ Акира_1
Сити в 3 турнирах борется за трофеи, а Арсенал в одной АПЛ уже почти слил весь отрыв. Вот и все.
раньше так Барса делала, по всем фронтам, пока Реал в ЛЧ стату набивает
+6
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No Full
не надо смеяться над больным....
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Lionel Van Damme
Ответ Chernoy
Вот клоун, никому из этих двух клубов не симпатизирую, но после прочитанного, почему-то захотелось, чтобы Сити сегодня объяснил Моргану, почему
The same
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Пирс Морган
Ответ TennisGeek
Хоть что-то хорошее в том, что Арсенал слил чемпионат. Пирс Морган будет страдать, это не может не радовать.
Да не стоит из-за одного человека хейтить клуб
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Клирик
Через один час 54 минуты, согласно графика Спортса на главной и начнём узнавать кто круче))
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jordy
Сити, возможно, не лучшая команда мира, но в тройку лучших точно входит, даже если не выиграет АПЛ.
А вот Арсенал такой командой без относительных успехов в ЛЧ (например 1/2), даже при победе в АПЛ, считаться не будет.
Следующий сезон станет для нынешнего Арсенала серьезной проверкой, так как придется еще и в ЛЧ напрягаться.
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Pavel Fedorov
Ответ Кирилл Голивец
А мне кажется, он и в жизни неумный) Если верить в физиогномику, он такой же отталкивающий, как Дмитрий Егоров (ни в коем случае не беру генетику и проблемы, которые передались по наследству, я именно про мимику и все такое)
Я смотрел его шоу на британском телевидение - не могу сказать по поводу ума, но он реально профессиональный тролль, довольно хитрый и изобретательный. Основная его задача как ведущего - выставить гостя дураком, с чем он обычно неплохо справляется. Причём одних он жёстко продавливает каверзными вопросами, с другими, как с Криштиано, у него принципиально другой подход - всячески льстит гостю, давая тому возможность все сделать самому.
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Евгений Семенченко
Морган что-то сказал без упоминания Роналду???а такое вообще законно? )))
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Пирс Морган
Ответ lessa
если Роналду - лучший в мире игрок, то почему у Месси больше золотых мячей?
Может он имел ввиду мир Ближнего Востока
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Семён Жуйло
"Лучшей команды мира" объективно не существует вообще. У каждого болельщика свой субъективный взгляд на этот вопрос. И не решается это одним сезоном. В какой-то текущий момент времени есть более удачливая команда. Но Арсенал пока и этого статуса не подтвердил.
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Chuha-Motibg
Чисто из-за Моргана хочу чтобы арсенал постоянно проигрывал, а мю выигрывал.
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TC@ER18
1) Если аренал лучшая команда, то почему они 20 лет без чемпионство?!
2)Если роналду лучший игрок, зачем он убежал верблюжий чемп за деньгами?!
3)Если роналду не гей, зачем он держал болт бадра хари на яхте?!
4)Если пирс морган не заднеприводный, зачем он облизывает задницу роналду?!
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