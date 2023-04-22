Морган об «Арсенале»: «Я разбит. Но мы все еще на 5 очков впереди и обыграем «Ман Сити»
Пирс Морган чувствует себя разбитым после ничьей «Арсенала» с «Саутгемптоном» (3:3).
«Боже. Я эмоционально, психологически и физически разбит после этого.
И все же... Мы все еще на 5 очков выше в АПЛ и собираемся обыграть «Сити» в среду», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.
Напомним, «Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков, но у «Манчестер Сити» есть 2 игры в запасе.
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Арсенал давление не выдерживает.
Отсюда эти привозы,ошибки простейшие.
С угловых вообще не пропускали.
В самый неподходящий момент у Арсенала стало заканчиваться топливо. Стало заканчиваться с пугающей скоростью
Тебе лучше стать режиссёром Ералаша.
Скоро твою девочку депортируют из Саудии. Заранее придумывай на кого что свалить. Вы оба унизитесь скоро совсем.