Морган об «Арсенале»: «Я разбит. Но мы все еще на 5 очков впереди и обыграем «Ман Сити»

Пирс Морган чувствует себя разбитым после ничьей «Арсенала» с «Саутгемптоном» (3:3).

«Боже. Я эмоционально, психологически и физически разбит после этого.

И все же... Мы все еще на 5 очков выше в АПЛ и собираемся обыграть «Сити» в среду», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Напомним, « » лидирует в с отрывом в 5 очков, но у « » есть 2 игры в запасе.

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