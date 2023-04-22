Морган об «Арсенале»: «Я разбит. Но мы все еще на 5 очков впереди и обыграем «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган чувствует себя разбитым после ничьей «Арсенала» с «Саутгемптоном» (3:3).

«Боже. Я эмоционально, психологически и физически разбит после этого.

И все же... Мы все еще на 5 очков выше в АПЛ и собираемся обыграть «Сити» в среду», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.

Напомним, «Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков, но у «Манчестер Сити» есть 2 игры в запасе.

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20 комментариев

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Кирилл Голивец
Очень ценное мнение. Где-то между Журавелем и Дмитрием Егоровым по значимости.
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Granero-24
Пирс разбитое сердце Морган!
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2ran
Ооо, какая лексика пошла у саудовского клоуна. А как вчера пыжился и наскакивал на тен Хага.
+15
-3
+12
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Black Phoenix
Пирс Морган, когда Сити обыграет Арсенал: моё сердце обливается кровью, но мы впереди на 2 очка, и всё ещё собираемся взять чемпионство АПЛ!
+6
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+6
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RG26
Ответ Кирилл Голивец
Очень ценное мнение. Где-то между Журавелем и Дмитрием Егоровым по значимости.
Сложно быть между Журавелем и Егоровым, потому что тяжело уместиться между двумя нулями - отвратительные персонажи
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REALITY
У Моргана вырвали очко
+6
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Black Phoenix
Пирс Морган, когда Сити обыграет Арсенал: моё сердце обливается кровью, но мы впереди на 2 очка, и всё ещё собираемся взять чемпионство АПЛ!
Если обыграют то отставание будет два очка
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Доминатор3000
Шансов почти нет.
Арсенал давление не выдерживает.
Отсюда эти привозы,ошибки простейшие.
С угловых вообще не пропускали.
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StarsAndArrows
Сити,Челси,Брайтон,Ньюкасл-это слишком сложно,как не верил я в чемпионство,так и не верю,в 2007-08 больше веры было в команду,но там в конце травмы полностью убили команду.Сити Гвардиолы очень силён,эта самая сильная команда в новейшей истории АПЛ.
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Фанат спорта01
Ливер тоже проиграл пару раз Сити прежде чем стать чемпионами,нужно укрепить состав(купить Райса,ЦЗ на случай вот таких травм Салиба),стать сильнее психологически и потом уже выиграть чемпионство.
+3
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Пацанчик реальный
Ответ llolishe
Каждое лето нарушают ФФП и тратят миллиарды -в чем их сила?В том что Инфантины не банят Сити и ПСЖ? Ливерпуль за последние все эти сезоны самая сильная команда ибо много воспитанников играло в матчах и тратили мало
Ну да,сила команды же измеряется в том нарушает ли она фейр плей или нет!Вот уж не знал…..
+2
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Gunner_14
Морган, как всегда, неадекватен. Какие 5 очков отрыва, если у «МС» на 2 игры сыграно меньше? Даже ничья с «МС» чудом будет
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Совесть Черданцева
Еле-еле вытащили ничью в матче с последней командой АПЛ...
В самый неподходящий момент у Арсенала стало заканчиваться топливо. Стало заканчиваться с пугающей скоростью
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GuruFutbola
Где ты был когда кринж оподливился с очередным аль хилялем?)
+6
-6
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Руслан
Арсенал она такая бесхребетная команда. Давление не выдерживает, хорошие психологи нужны. А так работа Артеты заслуживает большого внимания уважения, купив не топ игроков собрав супер машину. Конечно после таких матчей не назовёшь его машиной, но и опыта мало у Артеты. Имею виду опыт на финишной стадии. Чемпионский дух не хватило им. Это все - - - - - - д а в л е н и еее
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Руслан
А морган скоро станет посмешищем. Ты вообще с другой теста морган, ты куда лезешь, нос суеш?
Тебе лучше стать режиссёром Ералаша.
Скоро твою девочку депортируют из Саудии. Заранее придумывай на кого что свалить. Вы оба унизитесь скоро совсем.
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