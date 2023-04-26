«Ни Захарян, ни Пиняев из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят. Смысл дергаться, если платят больше, чем в Италии и Испании?» Канчельскис о российских игроках

Андрей Канчельскис считает, что молодые российские игроки не хотят играть за границей.

По словам , переходу россиян в зарубежные клубы мешают выгодные условия для игроков с российским паспортом в РПЛ.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании.

Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни , ни сейчас из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят.

Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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