«Ни Захарян, ни Пиняев из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят. Смысл дергаться, если платят больше, чем в Италии и Испании?» Канчельскис о российских игроках

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис лимит на легионеров Сергей Пиняев деньги Арсен Захарян Футбол

Андрей Канчельскис считает, что молодые российские игроки не хотят играть за границей.

По словам Канчельскиса, переходу россиян в зарубежные клубы мешают выгодные условия для игроков с российским паспортом в РПЛ.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании.

Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят.

Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Пиняев уедет , по нему видно что парень с головой , и талант бешенный

Захаряна хз за что пиарят , во всем средний
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diablosax
Чекайте, Пиняев уедет на смех ставя этих экспертов, которые только деньгами меряют успех личный
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Пиня уедет, Заха нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Развитие их карьеры сугубо их дело . Не захотят уезжать пускай остаются , нам что ли хуже от этого будет ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Кузьминых
Рубанул правду матку, но не уйдут они совершенно по другим причинам, от них не зависящем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
donatodonatore
Вот бы и тебе так в 90-е
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freetransfer
их и никуда не возьмут уже...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
А зачем уезжать им из России?
Будут радовать своей игрой наших болельщиков, главное, чтоб не превратились в Кокориных, а стали бы Черенковыми или Игнашевичами, чтоб их любили в нашей стране.
Народу будет больше на трибунах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
molot p
да щас наших никто не возьмёт из за украины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Не факт, что в РПЛ сейчас могут больше платить чем в топ-6 лиг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Кузьминых
Ответ Юрий Кечко
Пиняев уедет , по нему видно что парень с головой , и талант бешенный Захаряна хз за что пиарят , во всем средний
Но ты дал! Сомнительный комментарий. Из разряда Паредес не кому не нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Кузьминых
Ответ Антон Фалафель
Пиня уедет, Заха нет.
Надеюсь оба уедут. Но пока что во сне!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий