«Ни Захарян, ни Пиняев из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят. Смысл дергаться, если платят больше, чем в Италии и Испании?» Канчельскис о российских игроках
Андрей Канчельскис считает, что молодые российские игроки не хотят играть за границей.
По словам Канчельскиса, переходу россиян в зарубежные клубы мешают выгодные условия для игроков с российским паспортом в РПЛ.
«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании.
Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят.
Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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Захаряна хз за что пиарят , во всем средний
Будут радовать своей игрой наших болельщиков, главное, чтоб не превратились в Кокориных, а стали бы Черенковыми или Игнашевичами, чтоб их любили в нашей стране.
Народу будет больше на трибунах.