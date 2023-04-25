Андрей Канчельскис: «С появлением ВАР судьи стали бояться брать инициативу на себя. Почему вы такие трусы? Ваша работа – это кошмар!»

Андрей Канчельскис поделился мнением о качестве арбитров в РПЛ.

«С появлением ВАР судьи стали бояться брать инициативу на себя – у них нет никакой квалификации. В наше время футболист, закончив с футболом, мог пойти в судейство: он умеет чувствовать игру – и у него есть в этом опыт.

А эти же заканчивают непонятно какую академию – у них нет ни опыта, ни чувства игры. Они не берут на себя инициативу, судят трусливо и безобразно.

Отставка Андреева с поста генерального директора «Крыльев» – большой поступок: это дорогого стоит.

Необходимо, чтобы в департаменте судейства были компетентные люди. Необходимо привлекать больше футбольных людей: тех, у кого есть опыт – и кто будет помогать.

У нас молодые рефери, которые даже мяч не пинали, начинают судить и рассказывать про футбол. К сожалению, это беда: много жуликов и проходимцев лезут в футбол и начинают всех учить.

Почему они не лезут в легкую атлетику, баскетбол или биатлон? Почему они шахматистов не учат играть в шахматы? Пока не появятся футбольные люди, которые наведут порядок, результата у нас не будет.

Я поддерживаю Андреева: я вижу, как работают судьи, какие они принимают решения. Футбол – контактный вид спорта, а они не дают бороться.

Что вы бегаете к этому телевизору? Я смотрел, как судья восемь раз за первый тайм бегал к нему.

У вас дома телевизора нет? Подарите ему его – пусть дома бегает к нему и смотрит.

Что вы делаете? Почему вы не берете инициативу на себя? Почему вы такие трусы? Ваша работа – это кошмар!» – сказал бывший футболист сборной России.

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