Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком: «Великий клуб превратился не пойми во что, все смеются над ним»

Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком.

«С чем можно сравнить « »? Нынешний – с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.

Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном».

Разве впервые такое происходит? Это уже система. А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», – заявил бывший игрок сборной России.

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