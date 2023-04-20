Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком: «Великий клуб превратился не пойми во что, все смеются над ним»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком.

«С чем можно сравнить «Спартак»? Нынешний – с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.

Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном».

Разве впервые такое происходит? Это уже система. А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», – заявил бывший игрок сборной России.

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92 комментария

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Evgeny Trifonov
Ответ Peter Parker
Зенит вылетел, Локо и Динамо вылетели от того же Акрона. Но почему-то про них никому не интересно говорить, даже их собственным болельщикам. Всем гораздо интереснее второй день обсуждать Спартак. Те же армейцы подряд вылетали от Сибири, Авангарда, СКА-Хабаровск. И так далее, так мусолят, будто это один Спартак вылетел.
у Локомотива и Динамо и их болельщиков нет такого чсв как у болельщиков Спартака
+130
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Peter Parker
Зенит вылетел, Локо и Динамо вылетели от того же Акрона. Но почему-то про них никому не интересно говорить, даже их собственным болельщикам. Всем гораздо интереснее второй день обсуждать Спартак. Те же армейцы подряд вылетали от Сибири, Авангарда, СКА-Хабаровск. И так далее, так мусолят, будто это один Спартак вылетел.
+118
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+72
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Evgeny Trifonov
Ответ Peter Parker
Это ты мне говоришь про болельщиков, ты же мне там что-то про мать мою писал года два назад. Или у тебя память отшибло?
проспись, я комментарии осенью начал писать. Все они в истории. Или кидаешь пруф или идёшь в след за спартаком после матча с Акроном
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Evgeny Trifonov
Ответ Peter Parker
Ладно, про два года я ошибся. Оказывается, что уже пять прошло. Но ты не переживай кучерявый, не отменят твои фортепьянные концерты
так где пруф? или на словах Лев Толстой а потом жиденько как с Акроном?
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Evgeny Trifonov
Ответ Peter Parker
Ну, как хочешь, не признавайся и дальше.
продолжаем наблюдать зоошизу кб пациента
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Аморалинни
Ответ Peter Parker
Зенит вылетел, Локо и Динамо вылетели от того же Акрона. Но почему-то про них никому не интересно говорить, даже их собственным болельщикам. Всем гораздо интереснее второй день обсуждать Спартак. Те же армейцы подряд вылетали от Сибири, Авангарда, СКА-Хабаровск. И так далее, так мусолят, будто это один Спартак вылетел.
Локо и Динамо не "возвращались править"
+8
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Шапито. Кто не знает? 🤣
+14
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Rinat Khudayberdin
все правильно!!!! давайте ещё недельку будем обсуждать спартак! пусть мальчики для битья оправдывают почетное звание самого популярного* клуба страны!!!!
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Дави На кнопы
Похоже Канчельскиса Мостовой покусал...
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Да проиграли да позорно но из кубка так же и чемпион наш вылетел но че то Семака не хейтят
Ты серьезно не понимаешь разницы?
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#nikon
Спартак на третьем месте, и его с дерьмом смешали. Торпедо на 16-ом - никто слова плохого не сказал. Парадокс.
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Мистер Громов
Великий цирк
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SMART789
Ответ Peter Parker
Зенит вылетел, Локо и Динамо вылетели от того же Акрона. Но почему-то про них никому не интересно говорить, даже их собственным болельщикам. Всем гораздо интереснее второй день обсуждать Спартак. Те же армейцы подряд вылетали от Сибири, Авангарда, СКА-Хабаровск. И так далее, так мусолят, будто это один Спартак вылетел.
Может потому что ФК Зенит выигрывает титул каждый год, а Спартак нет при втором бюджете в лиге?
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Алексей Маликов
Ответ Buhmichael
У нас великая страна превратилась не пойми во что и все смеются над ней. Вот в чем реальная проблема.
Я не знаю как у вас, (вернее, знаю. Догадываюсь) а у нас, пропитая Ельциным страна снова обретает черты великой и могучей России.

Надеюсь, админ, этот мой коммент никого не обидит?
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Дмитрий9779
Ответ murzzzzzilka
Когда Динамо и Локомотив вылетали от них же, вы тут так же скакали от счастья?
Можно играть в футбол и проиграть,а можно безвольно слить,и потом, они не кричат про величие и прочую мифическую народность.
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Марат Фархатович
До этого Федун был виноват во всем, ну а теперь то что?
"Федун уйдёт, и всё будет хорошо" говорили все.
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Михаил Савченко
Ответ murzzzzzilka
Когда Динамо и Локомотив вылетали от них же, вы тут так же скакали от счастья?
Только кб такие горделивые и заносчивые. Цска и Динамики, а тем более Локо и рядом не стояли. Это ваше изобретение писать на каждой ветке на комментарии от любых болел других клубов "ой а вы чего это на нашу ветку пришли, ахахахаа? Не можете про Спартак перестать думать, да?)))". При этом сами кб ВЕЗДЕ лезут со своим Величием, Историей и Заговором. Поэтому над вами и ржут.
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карабашка
Главный петрушка у нас это как раз канчельскис.Какое твое сопливое дело до Спартака?
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jabbatut
Надоели с этим величием , в современности спартачок клуб клоунов, и цирк над которым все смеются
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Nojevilka
Ответ Evgeny Trifonov
проспись, я комментарии осенью начал писать. Все они в истории. Или кидаешь пруф или идёшь в след за спартаком после матча с Акроном
Откуда у Питера Паркера мать? У него же только тетушка, да Мери Джейн остались только.
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Рушан Нуриев
Канчельскис был очень хорошим игроком, но , как человек-настоящее @овно, как оказалось! Такую чушь все время несёт🙈а что касается Спартака, то он был, есть и всегда будет самым популярным клубом в нашей стране, что самое интересное, абсолютно все об этом знают, но, вместо того, чтобы честно в этом признаться широкой аудитории и, прежде всего себе, именно они и несут эту чушь
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karpinelli
Тоже мне открытие. Ещё в 1978-ом году, с тех пор и смеёмся...
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Алексей Маликов
Ответ Buhmichael
Прости, а какие именно черты великого и могучего государства ты имеешь ввиду: упавший в 3 раза курс валюты? Снижающиеся из года в год показатели ВВП и реальных доходов населения? Статус изгоя на мировой арене? Сотни тысяч уезжающих из страны квалификацированныз рабочих? Сотни тысяч убитых молодых людей? Наивысшие показатели по заражению СПИД в истории, когда проводились измерения? Систематическое невыполнение правительством обещаний? Падающие ежемесячно самолёты и взрывающиеся газовые баллоны? Миллионы домов без доступа к канализации? Ну, я так, чтобы тебя понимать спрашиваю. У той страны, которую ты хейтишь по методичке был шанс и потенциал. У этой не осталось ничего, кроме небольшого количества прекрасных, талантливых, здравомыслящих людей.
Вы странами не ошиблись????? Я про Россию писал, если что.
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Антон Bratishchev
Ответ Rinat Khudayberdin
все правильно!!!! давайте ещё недельку будем обсуждать спартак! пусть мальчики для битья оправдывают почетное звание самого популярного* клуба страны!!!!
Повелители Кубка матч премьер
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Evgeny Trifonov
Ответ Зубы Дзюбы
У динамовских нет? Серьёзно?)
думаю нет, как и титулов)))
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