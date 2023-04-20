Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком: «Великий клуб превратился не пойми во что, все смеются над ним»
Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» с цирком.
«С чем можно сравнить «Спартак»? Нынешний – с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.
Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном».
Разве впервые такое происходит? Это уже система. А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», – заявил бывший игрок сборной России.
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Надеюсь, админ, этот мой коммент никого не обидит?
"Федун уйдёт, и всё будет хорошо" говорили все.