Кавазашвили об РПЛ: «Отвратительные легионеры занимают места российских парней. Они пристроены агентами»

Анзор Кавазашвили недоволен уровнем легионеров в Мир РПЛ.

«Что не нравится в российских клубах, так это слабые иностранцы. В РПЛ должны приезжать уже известные и статусные футболисты, либо молодые и перспективные. А у нас играют все подряд. Селекционные службы недорабатывают, а может, специально берут нужных людей.

В «Спартаке» есть абсолютно не соответствующие уровню клуба легионеры, как и в других клубах.

А должны играть российские парни, которые воспитываются в академиях. А у нас их места занимают отвратительные легионеры, которых пристроили агенты. И таких много», – сказал бывший вратарь « » и сборной СССР.

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