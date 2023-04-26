Кавазашвили об РПЛ: «Отвратительные легионеры занимают места российских парней. Они пристроены агентами»
Анзор Кавазашвили недоволен уровнем легионеров в Мир РПЛ.
«Что не нравится в российских клубах, так это слабые иностранцы. В РПЛ должны приезжать уже известные и статусные футболисты, либо молодые и перспективные. А у нас играют все подряд. Селекционные службы недорабатывают, а может, специально берут нужных людей.
В «Спартаке» есть абсолютно не соответствующие уровню клуба легионеры, как и в других клубах.
А должны играть российские парни, которые воспитываются в академиях. А у нас их места занимают отвратительные легионеры, которых пристроили агенты. И таких много», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.
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Оренбург бы на вылет стоял и все игры сидел бы в обороне, но все равно вынимал ото всех.
Вся проблема российского футбола как раз в эти лимитчиках-паспортистах, которые баснословные деньги только за свой паспорт получают, а развиваться не хотят.
Этих аргентинцев кто знал вообще до этого сезона? Обычные игроки по меркам своих чемпионатов были, а на деле в три раза сильнее российских игроков, и цены адекватные на них, и зарплаты, и главное, играют красиво, креативно и умеют играть.
Я бы хотел, чтобы таких игроков было бы побольше в каждом российском клубе, чемпионат стал бы очень интересным.
Даже аргентинцы Оренбурга топ на фоне паспортистов
За этот бред.