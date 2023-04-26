Кавазашвили об РПЛ: «Отвратительные легионеры занимают места российских парней. Они пристроены агентами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили лимит на легионеров агенты Футбол

Анзор Кавазашвили недоволен уровнем легионеров в Мир РПЛ.

«Что не нравится в российских клубах, так это слабые иностранцы. В РПЛ должны приезжать уже известные и статусные футболисты, либо молодые и перспективные. А у нас играют все подряд. Селекционные службы недорабатывают, а может, специально берут нужных людей.

В «Спартаке» есть абсолютно не соответствующие уровню клуба легионеры, как и в других клубах.

А должны играть российские парни, которые воспитываются в академиях. А у нас их места занимают отвратительные легионеры, которых пристроили агенты. И таких много», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

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36 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Вот это мышление у чела. Это просто позорище
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DonaldBrashear 2.0
ага, для примера взять Оренбург - представьте вместо "отвратительных легионеров" Флорентина, Веры, Мансильи играли бы Титков, Полуяхтов и Оганесян соответственно.

Оренбург бы на вылет стоял и все игры сидел бы в обороне, но все равно вынимал ото всех.

Вся проблема российского футбола как раз в эти лимитчиках-паспортистах, которые баснословные деньги только за свой паспорт получают, а развиваться не хотят.

Этих аргентинцев кто знал вообще до этого сезона? Обычные игроки по меркам своих чемпионатов были, а на деле в три раза сильнее российских игроков, и цены адекватные на них, и зарплаты, и главное, играют красиво, креативно и умеют играть.

Я бы хотел, чтобы таких игроков было бы побольше в каждом российском клубе, чемпионат стал бы очень интересным.
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Кирилл Голивец
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Вот это мышление у чела. Это просто позорище
Позорище, что такие, как он были еще недавно при должности и многие остаются, а не дают интервью из вытрезвителя
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Отвратительный дед, когда уже перестанет пропускать приемы таблеток и давать в перерывах между приемом оных интервью
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Назар Игорь
Всех под одну гребëнку постриг, всех легионеров в одну кучу смешал. А то что в основном легионеры определяют игру ведущих клубов ему неизвестно?
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Jovana Jovičić
Куда уж Промесу и Малкома до Бакаева и Зиньковского. Вендел с Барриосом - это уровень Черникова и Зобнина. А Дуглас Сантос - это дешевая версия Живоглядова и Скопинцева.
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Jeksan
Над больными людьми не принято смеяться, но эти рассуждения выше моего воспитания =)
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Злодей Спб
Деду пора определиться, лигу убивают слабые легионеры спартака или over-сильные легионеры Зенита.
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avAngard
дед,спи,ну накер
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tommy_hell_trigger
«Сказочный ####. Зачем его только из больницы выпустили?»
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Darshan
Почему забыл сказать, что пристороены "иностранными агентами"?
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Sergio19882007
Хорошо ещё НАТО или Байдена не в обвинил в том,что они пристроили этих легионеров)
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donatodonatore
Кавазашвили сам грузинский легионер
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Доктор Верховцев
Ответ whereissuso
Мерзкие легионерсы занимают место наших парней. Да, моя прелесть?
И что это в их карманцах?
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Крыло советов
Фраза как из какой нибудь фантастической книги в жанре антиутопии.
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nuksi
Жалко, что нет функции отключить и не видеть новости, в которых фигурирует Кавазашвили, Терюшков, представители Медиалиги и многие другие товарищи.
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Shuller18
А отвратительных российских игроков у нас безусловно нет)
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Dexter Dallas
Дед по ходу помер мару лет назад. Звонят на его номер и просто по кругу записи крутятся. Тк уже одно и тоже постоянно. Ну либо он из тех, кто закусывал стаканом или рукавом и память уже подводит
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Overkiller
Терминалка серого вещества.
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Юрий Кечко
Ответ Jovana Jovičić
Куда уж Промесу и Малкома до Бакаева и Зиньковского. Вендел с Барриосом - это уровень Черникова и Зобнина. А Дуглас Сантос - это дешевая версия Живоглядова и Скопинцева.
Ты слишком лихо взял
Даже аргентинцы Оренбурга топ на фоне паспортистов
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igls54
Спасибо дед!
За этот бред.
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Александр Митраков
Дед, пей таблетки, а не то получишь по жопе
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whereissuso
Мерзкие легионерсы занимают место наших парней. Да, моя прелесть?
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whereissuso
Ответ Доктор Верховцев
И что это в их карманцах?
думаю, про карманцы действительно ключевой вопрос))
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EnzO
Садыгова в старт!
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