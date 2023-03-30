Анзор Кавазашвили: «Наши клубы не уступают «Ливерпулю», «МЮ» и «Челси» по истории. В «Спартаке», ЦСКА, «Динамо» были замечательные игроки»

сравнил российские клубы с топ-командами Европы.

«Я не интересуюсь европейскими клубами, особенно после того, как нам влепили санкции. Они мне неинтересны! Если бы эти клубы хотя бы не выражали свое негативное отношение к российскому футболу и нашей государственности. Они мне сейчас неприятны.

По истории, внутренним чемпионатам и участию в различных турнирах наши клубы ничуть не уступают «Ливерпулю», « », « » и другим. «Челси» вообще стал греметь только после покупки его Романом Абрамовичем.

У нас же в «Спартаке», и «Динамо» были такие замечательные футболисты международного класса, что многие иностранные клубы мечтали купить у нас этих игроков», – сказал бывший вратарь « ».