Анзор Кавазашвили: «Наши клубы не уступают «Ливерпулю», «МЮ» и «Челси» по истории. В «Спартаке», ЦСКА, «Динамо» были замечательные игроки»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Роман Абрамович Динамо Москва Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили сравнил российские клубы с топ-командами Европы.

«Я не интересуюсь европейскими клубами, особенно после того, как нам влепили санкции. Они мне неинтересны! Если бы эти клубы хотя бы не выражали свое негативное отношение к российскому футболу и нашей государственности. Они мне сейчас неприятны. 

По истории, внутренним чемпионатам и участию в различных турнирах наши клубы ничуть не уступают «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другим. «Челси» вообще стал греметь только после покупки его Романом Абрамовичем.

У нас же в «Спартаке», ЦСКА и «Динамо» были такие замечательные футболисты международного класса, что многие иностранные клубы мечтали купить у нас этих игроков», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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43 комментария

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Sinister Kid
И кто же мешал сделать наши клубы, такими же популярными, как Ливерпуль, МЮ, Реал, Барселона, Бавария, Милан, Ювентус?
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Romeo Yankovich
Ответ Харламов Никита
а уж кубков чемпионов сколько выиграно :) чей то он про Динамо Киев забыл и два ЗОЛОТЫХ МЯЧА ;)
это называется "отмены" и "переписывание истории", а не "забыл".
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ТЫПОГАСИЛАСВЕЧИ
По истории не уступают, а по русскому языку так вообще опережают!
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Евгений Цыбулин
В 2038-м,будем бронзу ЕВРО-08 вспоминать)В настоящем,нет ничего,для гордости и,не предвидится-потом,участники ЕВРО-08 станут старперами и выдавать будут,нечто,подобное Анзорчику)))
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OldRedWhite
Ответ tankist231
Я в шоке от некоторых, так стыдятся своей истории(своих клубов) и восхищаются чужими, дед реально прав тут, но кто то смеётся над этим, какие же вы ущербные, не удивлюсь если вы и своих родителей стесняетесь на фоне более статусных людей((
Что ж Вы путаете кислое с зеленым ?
Как можно )))
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tankist231
Я в шоке от некоторых, так стыдятся своей истории(своих клубов) и восхищаются чужими, дед реально прав тут, но кто то смеётся над этим, какие же вы ущербные, не удивлюсь если вы и своих родителей стесняетесь на фоне более статусных людей((
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OldRedWhite
Ответ Бронислав Каминский
Были времена,когда КУЕФА брали,когда сборная на ЧЕ шумела,когда наши футболисты в АПЛ играли,а один чел даже попал в шестерку номинантов на ЗМ.Сейчас можешь такое представить?
Ну явно про более ранние времена вспоминает Анзор !
Я тогда вообще был уверен , что лучше связки Стрельцов - Гершкович в мире нет !
А Галимзян Хусаинов - один из лучших нападающих на планете !
И мне за это не стыдно , поскольку ничего другого я толком видеть не мог
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Кавабунга Шреддоголовый
Гена Букин в Ебурге тоже не последний человек.
Ливерпуль никогда не был чемпионом СССР, так что тут недостижимый уровень, но!
Ливерпуль, Челси и МЮ: 11 кубков чемпионов на троих, 6 кубков УЕФА, 3 кубка кубков, 7 суперкубков УЕФА и 45 титулов чемпиона Англии.
Что в Спартаке, ЦСКА и Динамо: 1 кубок УЕФА, 1 финал кубка кубков и 46 титулов чемпиона СССР/России.
Не совсем равноценный обмен, поэтому кто кому неинтересен, еще большой вопрос. Кавазашвили за пределами студии матч тв для "есть тема" тоже не особо кому нужен
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Харламов Никита
Ответ Spiker1606
А причём тут кубки? Ты понимаешь, что такое история?
а что такое история ?!
если годы основания клуба, то весь российский футбол и рядом не стоит рядом с ШЕФФИЛДОМ :)
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Бронислав Каминский
Ответ OldRedWhite
А что было в футбольном прошлом ? Если уж объективно , то Сборная европейский середняк , а клубы и того хуже ! Хотя , вспоминая молодость , трудно быть объективным…
Были времена,когда КУЕФА брали,когда сборная на ЧЕ шумела,когда наши футболисты в АПЛ играли,а один чел даже попал в шестерку номинантов на ЗМ.Сейчас можешь такое представить?
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OldRedWhite
Ответ Харламов Никита
а уж кубков чемпионов сколько выиграно :) чей то он про Динамо Киев забыл и два ЗОЛОТЫХ МЯЧА ;)
Владимира Высоцкого «После чемпионата мира по футболу – разговор с женой»:

Комментатор из своей кабины

Кроет нас для красного словца, –

Но недаром клуб «Фиорентины»

Предлагал мильон за Бышевца
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Харламов Никита
Ответ Barry
Челси до Абрамовича чемпионом был один раз в 55 году. По истории они и рядом не стояли с Ман Юнайтед, Ливерпулем и Арсеналом.
с зенитом стояли ;)
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Balt
Звучит это всё как-то жалко.
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savik-A.M.
Ответ Edo Milanian
Даже превосходят. Ни Ливерпуль, ни МЮ ни разу не выигрывали чемпионат СССР
И кубок содружества , шах и мат )
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ТТД Бубнова
Ответ Spiker1606
А в чём он не прав? У того же Спартака история не уступает истории МЮ.
Ну да, а Титов не уступает Скоулзу
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savik-A.M.
Ответ Spiker1606
А причём тут кубки? Ты понимаешь, что такое история?
Ну так я болельщик Спартака с огромным стажем , и трезво смотрю на мир , и история любого советского клуба и рядом не стоит с историей Ливерпуля и МЮ
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Spiker1606
Ответ savik-A.M.
Что дел болен на голову так это без вопросов , просто по факту у Ливерпуля 6 кубков чемпионов у МЮ плюс три , на двоих уже 9 . У советских ноль на всех
Комментарий скрыт
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Spiker1606
Ответ nCuxonaTo
я это даже комментировать не хочу
А в чём он не прав? У того же Спартака история не уступает истории МЮ.
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red hikkikomori
Сам говорит про историю, и сам же говорит что Челси начал греметь с приходом Абрамовича. А до этого Челси не существовал как клуб? Почему то многие путают историю с трофеями. Тот же Манчестер Сити трофеи начал получать после прихода шейхов, но его нельзя назвать клубом без истории, так как клуб существует давно, просто титулы начал брать недавно.
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RedDevil1909
ладно ладно,мы поняли
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Barry
Челси до Абрамовича чемпионом был один раз в 55 году. По истории они и рядом не стояли с Ман Юнайтед, Ливерпулем и Арсеналом.
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OldRedWhite
Ответ Oleg A.A.
Когда в нынешнем времени ничего хорошего, начинаешь рассказывать про ПРОШЛОЕ
А что было в футбольном прошлом ?
Если уж объективно , то Сборная европейский середняк ,
а клубы и того хуже !
Хотя , вспоминая молодость , трудно быть объективным…
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-4
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Edo Milanian
Даже превосходят. Ни Ливерпуль, ни МЮ ни разу не выигрывали чемпионат СССР
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Нефанатик
Не уступают? Да откуда эта избыточная скромность? Да скажи ты прямо, они их превосходят.
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ARIGAMI ARIGAMI
Что?
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