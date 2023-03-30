Анзор Кавазашвили: «Наши клубы не уступают «Ливерпулю», «МЮ» и «Челси» по истории. В «Спартаке», ЦСКА, «Динамо» были замечательные игроки»
Анзор Кавазашвили сравнил российские клубы с топ-командами Европы.
«Я не интересуюсь европейскими клубами, особенно после того, как нам влепили санкции. Они мне неинтересны! Если бы эти клубы хотя бы не выражали свое негативное отношение к российскому футболу и нашей государственности. Они мне сейчас неприятны.
По истории, внутренним чемпионатам и участию в различных турнирах наши клубы ничуть не уступают «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другим. «Челси» вообще стал греметь только после покупки его Романом Абрамовичем.
У нас же в «Спартаке», ЦСКА и «Динамо» были такие замечательные футболисты международного класса, что многие иностранные клубы мечтали купить у нас этих игроков», – сказал бывший вратарь «Спартака».
Как можно )))
Я тогда вообще был уверен , что лучше связки Стрельцов - Гершкович в мире нет !
А Галимзян Хусаинов - один из лучших нападающих на планете !
И мне за это не стыдно , поскольку ничего другого я толком видеть не мог
Ливерпуль никогда не был чемпионом СССР, так что тут недостижимый уровень, но!
Ливерпуль, Челси и МЮ: 11 кубков чемпионов на троих, 6 кубков УЕФА, 3 кубка кубков, 7 суперкубков УЕФА и 45 титулов чемпиона Англии.
Что в Спартаке, ЦСКА и Динамо: 1 кубок УЕФА, 1 финал кубка кубков и 46 титулов чемпиона СССР/России.
Не совсем равноценный обмен, поэтому кто кому неинтересен, еще большой вопрос. Кавазашвили за пределами студии матч тв для "есть тема" тоже не особо кому нужен
если годы основания клуба, то весь российский футбол и рядом не стоит рядом с ШЕФФИЛДОМ :)
Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца, –
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышевца
Если уж объективно , то Сборная европейский середняк ,
а клубы и того хуже !
Хотя , вспоминая молодость , трудно быть объективным…