Президент РПЛ Алаев о судьях: «Главное – «докатить» чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок. За 6 туров вряд ли удастся что-то изменить»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Максим Митрофанов Александр Алаев Павел Каманцев Футбол

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с судейством в лиге.

Сегодня состоялось общее собрание членов РПЛ.

– Говорили, в основном, представители клубов. А со стороны РФС – генеральный секретарь Максим Митрофанов.

Понятно, что ситуация напряженная, выступления представителей клубов получились эмоциональными. Все мы видим количество ошибок и напряжение.

– Что решили?

– Встречу с судейским корпусом решили провести в конце сезона. Сейчас, за шесть туров до конца чемпионата, вряд ли удастся что-то изменить.

Мы попросили Павла Каманцева быть внимательным при назначении арбитров на матчи. Главное – «докатить» этот чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок, – сказал Алаев.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айхалец
И это слова президента РПЛ! Катастрофа! Время непрофессионалов.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
энергетик
Можно подумать, что в следующем сезоне хоть что-то изменится
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Рассуждает, как аккордный рабочий!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПОШОЛ ПОШОЛ
Алаев намекает, что в следующем сезоне проведут работу над ошибками, будет ещё хуже?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Надо потерпеть немного, совсем чуть-чуть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
«Главное – «накатить» и на ошибки будет #####
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Кукуянов уберите, который делает результаты, это видно по фолам, как он раздает ЖК.
И пенальти не ставьте на Комличенко, пока он в героях, там в штрафной бардак будет.
Сейчас Спартак-Ростов многое покажет, но если опять поставят пенальти в пользу Ростова, то думаю, что случится тоже, что с Казарцевым было.
Колян пожалей маму Левникова, не валяйся в штрафной Спартака.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
Пошли на поводу у толпы...дальше будет беспредел. Докатимся, не сцы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
"...Сейчас, за шесть туров до конца чемпионата, вряд ли удастся что-то изменить...."
=====================================================
Можно изменить, прямо сейчас! Всю судейскую бригаду, включая ВАР(если виновны), которые работали на матче НН-Кр.Советов - отстранить пожизненно от футбола. А главного судью можно и к стенке поставить, так как судил по заказу руководства НН.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
докатились... теперь осталось только докатить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Чемпионат уже докатился, куда уж дальше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Кажыдй год одно и тоже.ВАР скорее во вред пошел,смотрят по 10 минут,к таймам по 11 минут добавляют. Некоторые решения просто необъяснимы. Отсьраняют,потом возвращают и никакой смены кадров в судейском деле нет. Одни и те же люди. а за 6 туров можно много наделать,уж судьи то за один утр могут такого наворотить,что ген директор уходит в знак протеста. Отлично подходит фраза,год прошел,число сменилось,ничего не изменилось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Киселев
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Алаев намекает, что в следующем сезоне проведут работу над ошибками, будет ещё хуже?
В следующем без кротов попробуют, от них всё равно толку никакого. Как во дворе, команды будут сами разбираться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ответ Айхалец
И это слова президента РПЛ! Катастрофа! Время непрофессионалов.
"президент РПЛ" уже звучит так...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Айхалец
И это слова президента РПЛ! Катастрофа! Время непрофессионалов.
Президент РПЛ каждый год говорит, что год был непростой, но нужно сплотиться и перетерпеть. Во дела.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий