Президент РПЛ Алаев о судьях: «Главное – «докатить» чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок. За 6 туров вряд ли удастся что-то изменить»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с судейством в лиге.
Сегодня состоялось общее собрание членов РПЛ.
– Говорили, в основном, представители клубов. А со стороны РФС – генеральный секретарь Максим Митрофанов.
Понятно, что ситуация напряженная, выступления представителей клубов получились эмоциональными. Все мы видим количество ошибок и напряжение.
– Что решили?
– Встречу с судейским корпусом решили провести в конце сезона. Сейчас, за шесть туров до конца чемпионата, вряд ли удастся что-то изменить.
Мы попросили Павла Каманцева быть внимательным при назначении арбитров на матчи. Главное – «докатить» этот чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок, – сказал Алаев.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
И пенальти не ставьте на Комличенко, пока он в героях, там в штрафной бардак будет.
Сейчас Спартак-Ростов многое покажет, но если опять поставят пенальти в пользу Ростова, то думаю, что случится тоже, что с Казарцевым было.
Колян пожалей маму Левникова, не валяйся в штрафной Спартака.
=====================================================
Можно изменить, прямо сейчас! Всю судейскую бригаду, включая ВАР(если виновны), которые работали на матче НН-Кр.Советов - отстранить пожизненно от футбола. А главного судью можно и к стенке поставить, так как судил по заказу руководства НН.