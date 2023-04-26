Президент РПЛ Алаев о судьях: «Главное – «докатить» чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок. За 6 туров вряд ли удастся что-то изменить»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с судейством в лиге.

Сегодня состоялось общее собрание членов РПЛ.

– Говорили, в основном, представители клубов. А со стороны РФС – генеральный секретарь Максим Митрофанов.

Понятно, что ситуация напряженная, выступления представителей клубов получились эмоциональными. Все мы видим количество ошибок и напряжение.

– Что решили?

– Встречу с судейским корпусом решили провести в конце сезона. Сейчас, за шесть туров до конца чемпионата, вряд ли удастся что-то изменить.

Мы попросили Павла Каманцева быть внимательным при назначении арбитров на матчи. Главное – «докатить» этот чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок, – сказал Алаев.

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