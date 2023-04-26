Глава PFA о потолке зарплат: «Игроки будут возмущены. Ограничить доходы создателей «продукта», приносящего выгоду другим, – не решение проблемы»

В Ассоциации профессиональных футболистов Англии выступили против введения потолка зарплат.

О такой инициативе сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, отметивший: «Большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, – все согласны».

«Игроки должны рассматриваться как наиболее важные заинтересованные стороны и занимать центральное место в этих дискуссиях. Когда футболисты прочитают, что «все согласны» ограничить их зарплаты, они, думаю, будут справедливо возмущены.

Игроков постоянно просят проводить все больше и больше матчей без должных согласований и консультаций. Создаются новые соревнования, расширяются уже существующие. Все это генерирует дополнительные деньги внутри футбола.

Ограничить зарплаты тех, кто создает «продукт», который продолжит приносить другим выгоду, – это не то решение, которое обеспечит лучшее финансовое управление со стороны лиг и клубов.

Футбольные власти быстро создадут настоящую проблему, если продолжат обращаться с игроками таким образом», – заявил руководитель PFA Маэта Моланго.

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