Глава PFA о потолке зарплат: «Игроки будут возмущены. Ограничить доходы создателей «продукта», приносящего выгоду другим, – не решение проблемы»

Теги премьер-лига Англия УЕФА бизнес Ассоциация профессиональных футболистов Англии Александер Чеферин деньги Футбол

В Ассоциации профессиональных футболистов Англии выступили против введения потолка зарплат.

О такой инициативе сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, отметивший: «Большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, – все согласны».

«Игроки должны рассматриваться как наиболее важные заинтересованные стороны и занимать центральное место в этих дискуссиях. Когда футболисты прочитают, что «все согласны» ограничить их зарплаты, они, думаю, будут справедливо возмущены.

Игроков постоянно просят проводить все больше и больше матчей без должных согласований и консультаций. Создаются новые соревнования, расширяются уже существующие. Все это генерирует дополнительные деньги внутри футбола.

Ограничить зарплаты тех, кто создает «продукт», который продолжит приносить другим выгоду, – это не то решение, которое обеспечит лучшее финансовое управление со стороны лиг и клубов.

Футбольные власти быстро создадут настоящую проблему, если продолжат обращаться с игроками таким образом», – заявил руководитель PFA Маэта Моланго.

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6 комментариев

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BZB
Чеферин сам доиграется до суперлиги.
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#SharkTeam
Так то прав. Это как ограничить в зарплатах актеров, ради которых ходят в кино
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Екн Лор
Зато сколько новых путей отмывать деньги через всякие левые фонды появится
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Бродяга-симпатяга
Ограничить прибыли агентов надо. Черная дыра которая растет очень быстро
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Under
Ответ Iaroslav_florence
Если этого не сделать, то большое количество клубов быстро будут скатываться до банкротского состояния. Аппетиты игроков всегда не будут иметь предела, однако на хлебушек и чтобы иметь средства для восстановления организма 15 млн долларов в год не нужно
рынок всех помирит
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