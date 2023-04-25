Президент УЕФА о рынке США: «Американцы в коммерциализации талантливее, чем европейцы. Болельщики будут думать: у этих засранцев в Швейцарии все дело в деньгах»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА бизнес Александер Чеферин деньги Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал США перспективным футбольным рынком.

Ранее стало известно, что матчи Лиги чемпионов могут пройти в США.

«Это очень важный перспективный рынок в будущем. Дело в том, что мы очень хорошо продаем права.

Из США спонсорство пока так себе, но у них коммерциализация совсем другая по сравнению с Европой. Американцы в этом гораздо талантливее, чем мы, европейцы.

Болельщики все еще будут думать: у этих засранцев в Швейцарии все дело в деньгах.

Я повторю в тысячный раз: мы перераспределяем 97% денег [в пользу клубов и стран].

Конечно, наши доходы огромны. Я бы хотел, чтобы они были намного, намного больше, чем сейчас.

Что меня на самом деле шокировало, так это то, что финал Евро-2020 в США смотрело больше людей, чем финал НБА», – сказал Александер Чеферин в интервью Men in Blazers..

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Михайлович
ну и в чем европейские болельщики не правы?
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ответ Красная стрела
Сложно быть успешным, когда без разрешения вашингтонского обкома ничего и сделать нельзя. Без их влияния, Старый свет бы имел другой уровень жизни, а не катился б к войне.
А что там с уровнем жизни не так?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Felp
Ответ Shadow1882
Пусть сперва американцы Супербоул где-нибудь в Европе проведут. И не в Лондоне при этом. Что? Пошлют? Ой, неловко-то как получится
Будет выгода - проведут
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Пусть сперва американцы Супербоул где-нибудь в Европе проведут. И не в Лондоне при этом. Что? Пошлют? Ой, неловко-то как получится
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ ОттоДракула
А что там с уровнем жизни не так?
Да вообще все загнило, ты посмотри ЛЧ выигрывают только российские и белорусские клубы, это потому что уровень жизни зашкаливает😂😂😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Так ты ведь сам и выше, и ниже признался, что дело в деньгах))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasp 13
Ответ Shadow1882
Пусть сперва американцы Супербоул где-нибудь в Европе проведут. И не в Лондоне при этом. Что? Пошлют? Ой, неловко-то как получится
А кто пошлет то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Чеферин: 🤑🤑🤑
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ответ Bashibuzuck
"Футбол сожрёт сам себя"(c)😒
Он уже пожирает. По сути этим высказыванием Кефир подписался под становлением АПл в роли главной мировой футбольной державы, вроде НБА или НХЛ. То есть где-то что-то ещё, конечно, есть, но все лучшие и талантливые будут ехать в АПл на зарплаты, которые ни Серия А, ни Лига 1 не смогут себе позволить и близко. Продвижение УЕФА в США означает огромный перекос в сторону рынка АПл, т.к. в США все смотрят в основном Англию.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ ОттоДракула
А что там с уровнем жизни не так?
Замерзают, не хватает деньги на продукты, ну и че там еще по российскому ТВ говорят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Я считаю, УЕФА, как и любая большая европейская организация, уже понимает, куда и зачем двигаться.
США все равно все потоки берет под колпак.
Каждому свое время.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
«Засранцы» 3 процента от «огромных доходов» себе заграбастали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Под раздачу попала Швейцария )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Vasnechov
Ответ Красная стрела
Сложно быть успешным, когда без разрешения вашингтонского обкома ничего и сделать нельзя. Без их влияния, Старый свет бы имел другой уровень жизни, а не катился б к войне.
Да видели мы уже старый свет без их влияния, в 30е годы прошлого века. Спасибо, но лучше с ним.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Felp
>Что меня на самом деле шокировало, так это то, что финал Евро-2020 в США смотрело больше людей, чем финал НБА»

Ну это действительно аргумент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Felp
Ответ Адепт Суперлиги
Он уже пожирает. По сути этим высказыванием Кефир подписался под становлением АПл в роли главной мировой футбольной державы, вроде НБА или НХЛ. То есть где-то что-то ещё, конечно, есть, но все лучшие и талантливые будут ехать в АПл на зарплаты, которые ни Серия А, ни Лига 1 не смогут себе позволить и близко. Продвижение УЕФА в США означает огромный перекос в сторону рынка АПл, т.к. в США все смотрят в основном Англию.
Справедливости ради, в США огромное количество испаноговорящих, которые смотрят ЛаЛигу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ответ Felp
Справедливости ради, в США огромное количество испаноговорящих, которые смотрят ЛаЛигу
Разница в том, что англоговорящие намного более обеспеченные, они покупают платные подписки и прочий функционал, предлагаемый фирмой, так что 1 платежеспособный и смотрящий апл стоит 10-х мексикашек и прочих латиносов, оседших в штатах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Адепт Суперлиги
Разница в том, что англоговорящие намного более обеспеченные, они покупают платные подписки и прочий функционал, предлагаемый фирмой, так что 1 платежеспособный и смотрящий апл стоит 10-х мексикашек и прочих латиносов, оседших в штатах
У меня тоже есть платные подписки, но при этом я простой работяга😁. А насчет АПЛ... вспомни как в ковид, они играли матчи без зрителей, а трансляции продавали по 14 фунтов за матч, сколько тогда вою было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ Тиджани Бабангида
«Засранцы» 3 процента от «огромных доходов» себе заграбастали
Так за них вкладывают в продукт только клубы. А перераспределение идёт через федерации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Vasnechov
Ответ Shadow1882
Пусть сперва американцы Супербоул где-нибудь в Европе проведут. И не в Лондоне при этом. Что? Пошлют? Ой, неловко-то как получится
И провели бы, и собрали бы полный стадион. Просто не выгодно по деньгам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
"Футбол сожрёт сам себя"(c)😒
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий