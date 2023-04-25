Президент УЕФА о рынке США: «Американцы в коммерциализации талантливее, чем европейцы. Болельщики будут думать: у этих засранцев в Швейцарии все дело в деньгах»

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал США перспективным футбольным рынком.

Ранее стало известно, что матчи Лиги чемпионов могут пройти в США.

«Это очень важный перспективный рынок в будущем. Дело в том, что мы очень хорошо продаем права.

Из США спонсорство пока так себе, но у них коммерциализация совсем другая по сравнению с Европой. Американцы в этом гораздо талантливее, чем мы, европейцы.

Болельщики все еще будут думать: у этих засранцев в Швейцарии все дело в деньгах.

Я повторю в тысячный раз: мы перераспределяем 97% денег [в пользу клубов и стран].

Конечно, наши доходы огромны. Я бы хотел, чтобы они были намного, намного больше, чем сейчас.

Что меня на самом деле шокировало, так это то, что финал Евро-2020 в США смотрело больше людей, чем финал НБА», – сказал Александер Чеферин в интервью Men in Blazers..

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