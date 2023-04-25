Президент УЕФА о рынке США: «Американцы в коммерциализации талантливее, чем европейцы. Болельщики будут думать: у этих засранцев в Швейцарии все дело в деньгах»
Президент УЕФА Александер Чеферин назвал США перспективным футбольным рынком.
Ранее стало известно, что матчи Лиги чемпионов могут пройти в США.
«Это очень важный перспективный рынок в будущем. Дело в том, что мы очень хорошо продаем права.
Из США спонсорство пока так себе, но у них коммерциализация совсем другая по сравнению с Европой. Американцы в этом гораздо талантливее, чем мы, европейцы.
Болельщики все еще будут думать: у этих засранцев в Швейцарии все дело в деньгах.
Я повторю в тысячный раз: мы перераспределяем 97% денег [в пользу клубов и стран].
Конечно, наши доходы огромны. Я бы хотел, чтобы они были намного, намного больше, чем сейчас.
Что меня на самом деле шокировало, так это то, что финал Евро-2020 в США смотрело больше людей, чем финал НБА», – сказал Александер Чеферин в интервью Men in Blazers..
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США все равно все потоки берет под колпак.
Каждому свое время.
Ну это действительно аргумент