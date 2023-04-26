Экс-судья Итурральде считает, что арбитр испугался удалить Винисиуса в матче с «Жироной»
Итурральде Гонсалес считает, что Винисиус мог получить 2-ю желтую карточку в игре Ла Лиги с «Жироной» (2:4).
На 78-й минуте вингер «Реала» завалил руками на газон Арнау Мартинеса, сфолившего на бразильце. Ранее на 37-й минуте Винисиус получил предупреждение.
«Он [судья] не удалил Винисиуса, потому что несмелый», – сказал бывший арбитр.
Игру обслуживала бригада рефери во главе с Хавьером Вильянуэвой.
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