Экс-судья Итурральде считает, что арбитр испугался удалить Винисиуса в матче с «Жироной»

Теги Реал Мадрид судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Жирона Хавьер Иглесиас Вильянуэва Винисиус Жуниор Футбол

Итурральде Гонсалес считает, что Винисиус мог получить 2-ю желтую карточку в игре Ла Лиги с «Жироной» (2:4).

На 78-й минуте вингер «Реала» завалил руками на газон Арнау Мартинеса, сфолившего на бразильце. Ранее на 37-й минуте Винисиус получил предупреждение.

«Он [судья] не удалил Винисиуса, потому что несмелый», – сказал бывший арбитр.

Игру обслуживала бригада рефери во главе с Хавьером Вильянуэвой.

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4 комментария

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Эксперт Спортс
Ответ Supreme Allah
Который меньше
Это ты про Реал?
+7
0
+7
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Эксперт Спортс
И какой клуб кабинет?
+2
-1
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olimbek
Уже который раз. Это и для Винисиуса вредно. Безнаказанность повлияет на него.
0
0
0
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