Экс-судья Итурральде считает, что арбитр испугался удалить Винисиуса в матче с «Жироной»

Итурральде Гонсалес считает, что Винисиус мог получить 2-ю желтую карточку в игре Ла Лиги с «Жироной» (2:4).

На 78-й минуте вингер « » завалил руками на газон Арнау Мартинеса, сфолившего на бразильце. Ранее на 37-й минуте получил предупреждение.

«Он [судья] не удалил Винисиуса, потому что несмелый», – сказал бывший арбитр.

Игру обслуживала бригада рефери во главе с Хавьером Вильянуэвой.

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