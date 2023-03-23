Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 8-й раз за сезон – на фанатов «Барсы». Они кричали «Винисиус, сдохни!» и называли игрока «обезьяной»

Ла Лига вновь подала жалобу из-за проявлений расизма в отношении .

Во время матча «Барселоны» против « » в 26-м туре Ла Лиги фанаты каталонской команды кричали «Винисиус, сдохни!» и называли игрока мадридцев «обезьяной» и «сукиным сыном».

подала жалобу в суд Барселоны, чтобы провести расследование и наказать причастных к этому болельщиков.

Это восьмая за сезон жалоба Ла Лиги, связанная с оскорблениями в адрес Винисиуса.