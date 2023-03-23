Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 8-й раз за сезон – на фанатов «Барсы». Они кричали «Винисиус, сдохни!» и называли игрока «обезьяной»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига вновь подала жалобу из-за проявлений расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

Во время матча «Барселоны» против «Реала» в 26-м туре Ла Лиги фанаты каталонской команды кричали «Винисиус, сдохни!» и называли игрока мадридцев «обезьяной» и «сукиным сыном». 

Ла Лига подала жалобу в суд Барселоны, чтобы провести расследование и наказать причастных к этому болельщиков. 

Это восьмая за сезон жалоба Ла Лиги, связанная с оскорблениями в адрес Винисиуса.

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43 комментария

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Ян Константинопольский
Ответ Gurban Orazly
Об этой теме Винисиоса говорят не меньше чем о Негрейре, нельзя так много обсуждать игрока, но этот парен сам попадает в эту ситуацию...
Винисиус Негр эйра
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TAGAY
фаны Реала оправдывают тем что Винисиуса провоцируют, я даже в какой то момент им поверил) но то что было в класико.. Винисиус сам начал провоцировать соперников, то рядом идущего Буса толкнул и орет, то Гави руку бьет который всего то показывал руками партнеру чтоб тот закрыл того кто стоит у ближнего угла ворот Барсы.. сфолил на Френки и тут же идет орать на судью.. даже увидительно что он в той игре ушел без КК, сделай такое игрок Барсы он бы не успел до ситуации Гави дойти) и ушел бы с КК и последующей дисквой на 2-3 игры.
задайте вопрос себе, почему Алабу не оскорбляют, или же Рюдригера.. Вини невоспитанный человек! вы знаете ситуации когда Гави просто тупо Модрича(уважаемого ветерана) толкнул, в игровом эпизоде , да пойдет на стык но просто на рядом идущего никогда не нарывается он. в этом и отличается воспитанность со спортивной злости!
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Barsenoga
они ведь этим самым оскорбляют и других чернокожих которые в Барселоне играют.
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Экселлент
В 6 ой раз подают жалобу, может все таки это Винисиусу стоит задуматься,почему именно с ним такое происходит,ведь он не единственный темнокожий игрок в Ла Лиге,таких полно и при чем в каждой команде!
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Сурхай Лукманов
Ответ Homelender_666
Знаю. Это уже идут набросы от спортса, т.к. под такими новостями много комментов.
Скорее много срача .
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Homelender_666
Ответ Сурхай Лукманов
Только надо называть всех , а не только человека который оскоблял игрока реала . Таких ситуаций много ,не только вини оскобляют
Знаю. Это уже идут набросы от спортса, т.к. под такими новостями много комментов.
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Сурхай Лукманов
Ответ Homelender_666
Слушай, у каждого из нас своё видение ситуации. Я не считаю Винисиуса святым, но против, чтобы из одного человека делали козла отпущения.
Только надо называть всех , а не только человека который оскоблял игрока реала . Таких ситуаций много ,не только вини оскобляют
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неВасилий неУткин
Ответ danik 258808
никто так часто не кричит это как ему, причем в Европе или на ЧМ, такого нет
А ты прям стату ведешь тут кому сколько раз кричат)) Это стадионы, там кричат всем кто не по душе публике, будь ты черный, красный, белый или хромой
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Blaumerc
Новость: фаната "Мальорки" за расизм в адрес Винисиуса забанили на 3 года.

За рассистские оскорбления Винисиуса фанатами Барселоны, Левандовски дисквалифицировали на 12 матчей.

За оскорбления судьи Винисиусом, судью отстранили от матчей ла лиги на неопределённый срок
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Homelender_666
Ответ Сурхай Лукманов
Просто защитник Мальорки хотел чтобы он поцеловал его футболку , он же любит так целовать футболку реала . Мальорка не заслужила этого что ли ?
Слушай, у каждого из нас своё видение ситуации. Я не считаю Винисиуса святым, но против, чтобы из одного человека делали козла отпущения.
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Сурхай Лукманов
Ответ Homelender_666
А причём тут защитник? Фанат оскорбил игрока. На этом всё. Даже если бы разборка между игроками, то фанат не имеет право оскорблять их на расовой почве. Кстати, игроки Мальорки на своём поле активно провоцировали Винисиуса. Это были обоюдные провокации
Просто защитник Мальорки хотел чтобы он поцеловал его футболку , он же любит так целовать футболку реала . Мальорка не заслужила этого что ли ?
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Сурхай Лукманов
Ответ Homelender_666
А причём тут защитник? Фанат оскорбил игрока. На этом всё. Даже если бы разборка между игроками, то фанат не имеет право оскорблять их на расовой почве. Кстати, игроки Мальорки на своём поле активно провоцировали Винисиуса. Это были обоюдные провокации
Я не отвечал на данный пост .
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Homelender_666
Ответ Сурхай Лукманов
Я про защитника писал . а не про фана
А причём тут защитник? Фанат оскорбил игрока. На этом всё. Даже если бы разборка между игроками, то фанат не имеет право оскорблять их на расовой почве. Кстати, игроки Мальорки на своём поле активно провоцировали Винисиуса. Это были обоюдные провокации
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danik 258808
Ответ неВасилий неУткин
В этом и дело. Ла Лигу смущает, не то что ему кричали умри, а то что это кричали черному. Белым игрокам на стадионах тоже кричат, но ЛаЛига не парится
никто так часто не кричит это как ему, причем в Европе или на ЧМ, такого нет
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Zizu 5
так вот куда пропали ригоберка и скариклоун)
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Адекватник
Жалобы на то, что кричат фанаты на футболе. Это даже звучит смешно...
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Сурхай Лукманов
Ответ Homelender_666
Мне плевать на разговоры с судьёй. Это и близко не оправдание неадекватных болел-расистов. Кстати, в прошлом комментарие ты написал, что должны отвечать оба, т.к. Вини провоцировал другого игрока. Только как это связано с делом против неадекватного фана, который оскорбил игрока. Или Винисиус должен за это отвечать?
Я про защитника писал . а не про фана
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Homelender_666
Ответ Сурхай Лукманов
цвет кожи чел . Но они не разговаривают с судьёй как вини
Мне плевать на разговоры с судьёй. Это и близко не оправдание неадекватных болел-расистов. Кстати, в прошлом комментарие ты написал, что должны отвечать оба, т.к. Вини провоцировал другого игрока. Только как это связано с делом против неадекватного фана, который оскорбил игрока. Или Винисиус должен за это отвечать?
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Gurban Orazly
Об этой теме Винисиоса говорят не меньше чем о Негрейре, нельзя так много обсуждать игрока, но этот парен сам попадает в эту ситуацию...
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неВасилий неУткин
Ответ danik 258808
желать смерти норм, понимаем
В этом и дело. Ла Лигу смущает, не то что ему кричали умри, а то что это кричали черному. Белым игрокам на стадионах тоже кричат, но ЛаЛига не парится
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Ramil Usmanov
Реалу впору уже брошюру выпустить: "Вини и расизм."
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Сурхай Лукманов
Ответ Homelender_666
Не переводи тему. Тогда может все чернокожие игроки провокаторы. Ты мне сам написал про Дембеле и Араухо. Если Вини так плох, то за что их оскорбляют?
цвет кожи чел . Но они не разговаривают с судьёй как вини
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danik 258808
Ответ неВасилий неУткин
Они кричали ему это не из за цвета кожи, так что норм)))
желать смерти норм, понимаем
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Фёдор Кузнецов
Ответ GuruFutbola
Весь этот пердежь лиги только наоборот подогревает фанатов, ну а винисиус уже по игре опустился до уровня торшера эндрика, чему все и рады 😌
Ливерпуль заметил его опускание в игре
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Homelender_666
Ответ Сурхай Лукманов
А они не хотят ещё рассказать как вини начал говорить этому защитнику что он никто и никогда не добьется того что он добился? Вини сам его провоцировал, должны отвечать оба .
Не переводи тему. Тогда может все чернокожие игроки провокаторы. Ты мне сам написал про Дембеле и Араухо. Если Вини так плох, то за что их оскорбляют?
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