Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 8-й раз за сезон – на фанатов «Барсы». Они кричали «Винисиус, сдохни!» и называли игрока «обезьяной»
Ла Лига вновь подала жалобу из-за проявлений расизма в отношении Винисиуса Жуниора.
Во время матча «Барселоны» против «Реала» в 26-м туре Ла Лиги фанаты каталонской команды кричали «Винисиус, сдохни!» и называли игрока мадридцев «обезьяной» и «сукиным сыном».
Ла Лига подала жалобу в суд Барселоны, чтобы провести расследование и наказать причастных к этому болельщиков.
Это восьмая за сезон жалоба Ла Лиги, связанная с оскорблениями в адрес Винисиуса.
задайте вопрос себе, почему Алабу не оскорбляют, или же Рюдригера.. Вини невоспитанный человек! вы знаете ситуации когда Гави просто тупо Модрича(уважаемого ветерана) толкнул, в игровом эпизоде , да пойдет на стык но просто на рядом идущего никогда не нарывается он. в этом и отличается воспитанность со спортивной злости!
За рассистские оскорбления Винисиуса фанатами Барселоны, Левандовски дисквалифицировали на 12 матчей.
За оскорбления судьи Винисиусом, судью отстранили от матчей ла лиги на неопределённый срок