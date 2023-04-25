Анчелотти о 2:4 с «Жироной»: У «Реала» был отрезок с хорошей игрой в обороне. Необъяснимо, что мы так пропускали сегодня. Нам забили после двух первых моментов»
Карло Анчелотти озвучил причины поражения от «Жироны» со счетом 2:4.
«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли пространство для контратак.
С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много пространства. Они забили два первых гола после двух моментов.
У нас был отрезок с хорошей игрой в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали [такие голы сегодня]. Нам не хватало агрессии в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства. Их третий гол на первой минуте второго тайма ударил по нам.
Нам очень больно, очевидно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться», – сказал главный тренер «Реала».
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Кто-нибудь напомните Карло, после скольки моментов забивал свои мячи Реал в прошлогодней ЛЧ)
Вы так лч брали
Когда мы играем не как команда, то одних только качеств игроков недостаточно для побед.
Винисиус сегодня был очень, очень хорош. Но остальные - нет. Мы сыграли плохо.
Мы хотим извиниться перед болельщиками - это поражение задело и нас, и их.
Мы должны прийти в себя как можно скорее».
Чуть что, сразу обсер.
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