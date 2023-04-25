Анчелотти о 2:4 с «Жироной»: У «Реала» был отрезок с хорошей игрой в обороне. Необъяснимо, что мы так пропускали сегодня. Нам забили после двух первых моментов»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Жирона Футбол

Карло Анчелотти озвучил причины поражения от «Жироны» со счетом 2:4.

«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли пространство для контратак.

С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много пространства. Они забили два первых гола после двух моментов.

У нас был отрезок с хорошей игрой в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали [такие голы сегодня]. Нам не хватало агрессии в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства. Их третий гол на первой минуте второго тайма ударил по нам.

Нам очень больно, очевидно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться», – сказал главный тренер «Реала».

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56 комментариев

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Мгер Цолакян
Ответ ДедаДома.нет
А вы забили гол в финале ЛЧ после одного момента. Что имел ввиду Папа Карло !?
Ну это другое. Когда Реал так делает, это называется менталитет, а когда другие, то просто фарт
+77
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VuNePonimaete
Логичнее было просто признать, что Реал обосрался
+53
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Мы доминировали, но они случайно забили 4
+47
-3
+44
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ДедаДома.нет
А вы забили гол в финале ЛЧ после одного момента. Что имел ввиду Папа Карло !?
+48
-9
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Андрей Хенто
Называть такое выступление хорошей игрой в обороне? Очень нелепо.
+16
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M'bappe say's hello!
Ребята, это футбол. Всякое бывает, не унывайте и не ругайтесь. От этого Реал слабее не стал. Успокаиваемся и поздравляем Барсу!!!!!!!
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Четыреноль
Дед опять забыл таблетки выпить
+5
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Bazilic
Хорошо, что Анчелотти не ноет, как этот Хави
+14
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Vladislove Dobry
Так хорошо играли в обороне , что пропустили 4 . Чудеса не иначе .
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EuhenioV
Да и вообще,нынешние 14 очков отставания от Барсы, совершенно ни о чём не говорят,это просто стечение обстоятельств,забыл добавить Карло.Надеюсь Пеп собьёт остатки Франкистской спеси.Каталония рулит🤘
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Talgat
Реал забил на лигу, в приоритете ЛЧ!
+3
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Valeriu Fusu
Ответ Эрнандес Эрнандес
🗣 | Анчелотти: «Когда мы команда, единое целое - мы выигрываем у всех, у соперников абсолютно любого уровня. Когда мы играем не как команда, то одних только качеств игроков недостаточно для побед. Винисиус сегодня был очень, очень хорош. Но остальные - нет. Мы сыграли плохо. Мы хотим извиниться перед болельщиками - это поражение задело и нас, и их. Мы должны прийти в себя как можно скорее».
Анчелотти ничего хорошего про защиту не сказал, а в новостях пишут наоборот что в обороне играли хорошо
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Николай Арякин
Дедуль,вы обкакались.Игра нулевая
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Gregori Milman
Провальная игра в обороне, все голы после грубейших ошибок. Называть хорошей игрой в защите просто глупо. Может Анчелотти не смотрел матч?
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Burel
один из худших тренеров в истории на дистанции
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Алмазбек Мамитов
Марsa вчера; Милитао лучшая защита в мире 🤣 Карма.
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NartApsua
"Они забили два гола после двух моментов"
Кто-нибудь напомните Карло, после скольки моментов забивал свои мячи Реал в прошлогодней ЛЧ)
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ЧИКО
Вот так бывает, когда нос задираешь и начинаешь издеваться над другими. Ты думаешь, что ты король и друг появляется какой-то Кастелянос и тникает тебе покер…. в Каталонии играли и наверное Барса подкупила судьей, чтоб Реал проиграл или разница пока что в 11 очков, ничего не значит за 7 туров до окончания сезона…. интересно Вирисиус станцевал свой знаменитый танец верблюда….. не горюйте «короли», бывает и такое…..
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Мгер Цолакян
Они забили два первых гола после двух моментов.

Вы так лч брали
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Hans Castorp
Ответ Nacho13
Звучит так, как будто Анчи винит во всём вратаря...
Не думаю что во всем , но то что Лунин это провал - факт. Без регулярных геройств Тибо оборона Реала не выглядит мягко говоря надежной , а с Луниным в раме , который не отбивает даже то что в него летит вообще очень тяжело. Не помню такого слабого вратаря в Мадриде ,ветеран Касилья гораздо увереннее стоял, Реалу нужно будет искать себе нормального дублера в следующем году имхо
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Valeriu Fusu
Ancelotti: "One of the worst nights? Yes, very tough. The defense was bad. Very bad." а где он сказал, что защита играла хорошо?
🗣 | Анчелотти: «Когда мы команда, единое целое - мы выигрываем у всех, у соперников абсолютно любого уровня.

Когда мы играем не как команда, то одних только качеств игроков недостаточно для побед.

Винисиус сегодня был очень, очень хорош. Но остальные - нет. Мы сыграли плохо.

Мы хотим извиниться перед болельщиками - это поражение задело и нас, и их.

Мы должны прийти в себя как можно скорее».
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Булат Кошкимбаев
Это тебе не одним составом играть.
Чуть что, сразу обсер.
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Aleksandr Danilov
Анчелотти после 2:4 с «Жироной»: «Реал» хорошо играл в обороне, но вратарь мухолов. Примерно такой намёк
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Итачи Учиха
Когда-то халява должна была закончиться. Уж слишком много Реал брал очки при слабой игре в последние годы
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Burel
Рейтинг клубов Мадрида:
1. Атлетико
2. Райо
3. Хетафе
4. Реал
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