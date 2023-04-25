Карло Анчелотти озвучил причины поражения от «Жироны» со счетом 2:4.

«Нам не хватило агрессии без мяча, самоотверженности, мы оставляли пространство для контратак.

С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много пространства. Они забили два первых гола после двух моментов.

У нас был отрезок с хорошей игрой в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали [такие голы сегодня]. Нам не хватало агрессии в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства. Их третий гол на первой минуте второго тайма ударил по нам.

Нам очень больно, очевидно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться», – сказал главный тренер « ».

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