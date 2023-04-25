Форвард «Жироны» Кастельянос: «Забить «Реалу» было мечтой, а сделать это четыре раза – такого я не представлял. Вечер мечты, мы играли против одних из лучших»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жирона Валентин Кастельянос Футбол

Валентин Кастельянос поделился эмоциями после четырех голов в ворота «Реала».

«Жирона» победила «Реал» (4:2) в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить.

Наслаждаюсь нашими болельщиками, моей семьей, людьми, которые находятся в Аргентине, в Мендосе и всегда поддерживают меня.

Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял.

Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров», – сказал нападающий «Жироны».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
Фанаты Реала травили его в соцсетях после промаха в матче с Барсой, а сегодня получили 4.
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Кастельянос Реал 4 2
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Этот день он запомнит надолго. Убийственно реализовал все свои моменты.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Butrymovich Mikalai
Фанаты Реала травили его в соцсетях после промаха в матче с Барсой, а сегодня получили 4.
Карма:) В ЛЧ будет еще жестче:))
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ falkao2013
Этот день он запомнит надолго. Убийственно реализовал все свои моменты.
Кастельянос сегодня сделал из Реала Кастилью
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Это станет наиболее знаменательным днем его карьеры)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miguelito2015
По новым правилам, 4 мяча в ворота украинского голкипера за один матч считаются зрадой и проводится переигровка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Фруктовый роналду
Все решает стабильность.Реал может проиграть 4:0 но в реванше не оставит шансов.Если жирона сильней почему они даже не топ 5 чемпионата
Никто не говорит, что Жирона сильней Реала. Я лишь констатирую факт, что Жирона была лучше Реал в обоих матчах чемпионата. Да и в матчах с Барсой играла на равных.

Про "стабильность" Мадрида -- бред собачий.
То что Реал последнего времени - это кубковая команда, с хорошим кубковым менталитетом, сильным характером и тележкой везения( ну и мастеровитая кончено) -- не делает её стабильной.
Стабильность это длинная дистанция чемпионата, в котором сейчас , например, Барса везет ей 11 очков.
Барса с года этак 90-го,в целом, стабильнее Реала на дистанции чемпионата Испании . О чем говорит и статистика побед во внутренних турнирах
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Фруктовый роналду
Бывают такие игры ничего не сделаешь.Вот уверен если жирона и реал сыграют 10 игр жирона выйграет ну матча 2 максимум или вообще не выйграет
В этом году Жирона в обоих матчах чемпионата, была лучше Реала
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Ответ rigobersong
Помню как он Барселоной недавно отвратительно играл, комментатор с него ржал, и его заменили на 59й минуте, запорол все что только можно, а тут взял и 4ку отгрузил, капитальный красавчик!:))
Барсе нынче сложно забить. 9 пропущенных.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zemanuha
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Минусы за что?
У любого игрока бывают такие матчи. Это не повод оскорблять человека. Пещерный ты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tibaut Curtois
Ответ ConorNite
Это станет наиболее знаменательным днем его карьеры)
Не думаю, парню всего 24 поиграл в Нью йорк сити и за 35 игр наколотил 22 гола. И в этом сезоне очень хорошо играет. Скорее всего его заберёт какой нибудь топ клуб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ che kaif
Кастельянос Реал 4 2
кто только не унижал этот зеро-требльный проект
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Олды вспомнят ещё одного аргентинца забивавшего Реалу покер в Ла Лиге, и это не Месси
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TinTin
Реал, мечты сбываются
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ chernov jr
типичный фанат барсы - кайфует когда в лч с ними пожестче)) но фанаты реала не такие если что
Фанаты Барсы хорошо знают, что в ЛЧ бывает ещё жестче :))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ rigobersong
К сожалению, сейчас мне дали рекомендации, кое о чем не говорить. Но ты молодец, продолжаешь наше общее дело!:)
Да, глорам мчк нельзя давать передышки, если их не держать в узде, спортсом овладеет злая сила)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Интересно, один динамовский Джордан всё-таки напишет в своей автобиографии про гол в ворота Реала, или после этого матча откажется от этой идеи?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МенопаузаСашиГрей
Норм так НакостыляЛ Реалу:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Ответ Mikko
Скажи спасибо, что украинского беженца в ворота поставили вместо вратаря.
Реалу бы Мудрика у Челси выкупить. Бензема стареет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ GuruFutbola
На эмоциях конечно погорячился насчет лучших, будничное унижение мчк в Испании)
К сожалению, сейчас мне дали рекомендации, кое о чем не говорить. Но ты молодец, продолжаешь наше общее дело!:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Супер матч провел👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeutschesFußballFan
Смею думать, трансферная стоимость тов. Кастельяноса вырастет в разы.
Как говорится, "завтра проснулся знаменитым"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
Ответ Леван Мкртчян
В этом году Жирона в обоих матчах чемпионата, была лучше Реала
Все решает стабильность.Реал может проиграть 4:0 но в реванше не оставит шансов.Если жирона сильней почему они даже не топ 5 чемпионата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий