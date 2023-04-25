Форвард «Жироны» Кастельянос: «Забить «Реалу» было мечтой, а сделать это четыре раза – такого я не представлял. Вечер мечты, мы играли против одних из лучших»
Валентин Кастельянос поделился эмоциями после четырех голов в ворота «Реала».
«Жирона» победила «Реал» (4:2) в матче 31-го тура Ла Лиги.
«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить.
Наслаждаюсь нашими болельщиками, моей семьей, людьми, которые находятся в Аргентине, в Мендосе и всегда поддерживают меня.
Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял.
Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров», – сказал нападающий «Жироны».
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Про "стабильность" Мадрида -- бред собачий.
То что Реал последнего времени - это кубковая команда, с хорошим кубковым менталитетом, сильным характером и тележкой везения( ну и мастеровитая кончено) -- не делает её стабильной.
Стабильность это длинная дистанция чемпионата, в котором сейчас , например, Барса везет ей 11 очков.
Барса с года этак 90-го,в целом, стабильнее Реала на дистанции чемпионата Испании . О чем говорит и статистика побед во внутренних турнирах
Как говорится, "завтра проснулся знаменитым"