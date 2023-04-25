Валентин Кастельянос поделился эмоциями после четырех голов в ворота «Реала».

«Жирона» победила «Реал» (4:2) в матче 31-го тура Ла Лиги.

«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог себе такого представить.

Наслаждаюсь нашими болельщиками, моей семьей, людьми, которые находятся в Аргентине, в Мендосе и всегда поддерживают меня.

Забить « » было мечтой, а забить им четыре мяча – этого себе я даже не представлял.

Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров», – сказал нападающий «Жироны».

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