«Еда с советскими ГОСТами была несравнимо качественнее. Говно нельзя было продавать. А что сейчас едят россияне?» Тренер «Балтики» Мичков о продуктах

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, что еда в России стала менее качественной.

«Еда была несравнимо качественнее теперешней. Потому что были советские ГОСТы. Говно нельзя было продавать.

А что сейчас едят россияне? Для детей это особенно важно», – сказал Мичков.

«В цивилизованных странах телефоны запрещены в школах. Зашел – сдал гаджет. А у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне». Тренер «Балтики» Мичков о детях

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