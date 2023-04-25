«Еда с советскими ГОСТами была несравнимо качественнее. Говно нельзя было продавать. А что сейчас едят россияне?» Тренер «Балтики» Мичков о продуктах
Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, что еда в России стала менее качественной.
«Еда была несравнимо качественнее теперешней. Потому что были советские ГОСТы. Говно нельзя было продавать.
А что сейчас едят россияне? Для детей это особенно важно», – сказал Мичков.
«В цивилизованных странах телефоны запрещены в школах. Зашел – сдал гаджет. А у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне». Тренер «Балтики» Мичков о детях
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1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.
2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.
3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.
4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.
5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.
6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.
7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.
8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.
9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.
10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!
11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.
12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.
13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!
14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.
15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.
16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.
17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.
18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.
19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.
20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!
21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
А в Союзе: пломбир, эскимо и фруктовый лед. Другого не знали , оттого пломбир был еще желаннее )
Где больше всего хлеба? В котлетах студенческих столовых
в африканских странах тоже быстро растёт население - наверное, пломбир да тушёнка качественные просто..