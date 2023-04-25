«Еда с советскими ГОСТами была несравнимо качественнее. Говно нельзя было продавать. А что сейчас едят россияне?» Тренер «Балтики» Мичков о продуктах

Теги Дмитрий Мичков премьер-лига Россия Первая лига Балтика Питание Футбол

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, что еда в России стала менее качественной.

«Еда была несравнимо качественнее теперешней. Потому что были советские ГОСТы. Говно нельзя было продавать.

А что сейчас едят россияне? Для детей это особенно важно», – сказал Мичков.

«В цивилизованных странах телефоны запрещены в школах. Зашел – сдал гаджет. А у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне». Тренер «Балтики» Мичков о детях

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94 комментария

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Павел Мельников
А пломбир-то, о пломбире забыл!..
+116
-7
+109
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Ебздрогыч
Ну, и по традиции. 21 доказательство того, что жизнь в СССР была не жизнь, а сказка.

1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить.

2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.

3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.

4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.

5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.

6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.

7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.

8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.

9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.

10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!

11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.

12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.

13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200!

14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.

15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.

16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.

17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.

18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.

19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.

20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!

21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
+106
-25
+81
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summerglau
Как обычно про ГОСТы рассказывают те, кто ни одного стандарта или нормативного документа в глаза не видел.
+79
-8
+71
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Atsuktuvas
Ответ Павел Мельников
А пломбир-то, о пломбире забыл!..
Задумался о колбасе за 2-20 и забыл...
+27
-1
+26
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Aleksandr Dubovik
А сегодня весь день этого ретрограда постить будут? Он ведь даже не главный тренер
+31
-5
+26
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Max9999
Ты Дима в СССР жил в 10 годиков.
+25
-3
+22
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RusselAlexAbrams
Ответ Павел Мельников
А пломбир-то, о пломбире забыл!..
При том что сейчас мороженного на выбор по 15 видов в любом супермаркете у дома…. на любой кошелек.
А в Союзе: пломбир, эскимо и фруктовый лед. Другого не знали , оттого пломбир был еще желаннее )
+23
-3
+20
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Shuller18
Мичков в СССР 11 лет всего прожил, а разговаривает так, будто бы ему сейчас не 43, а 73 как минимум. Как он, будучи мальчишкой, определял качество продуктов и знал ли вообще такое слово как ГОСТ?)
+21
-2
+19
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R Air
Ответ Ебздрогыч
Ну, и по традиции. 21 доказательство того, что жизнь в СССР была не жизнь, а сказка. 1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать. 4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. 5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. 6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали. 7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало. 8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают. 9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали. 10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли! 11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали. 12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. 13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200! 14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского. 15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут. 16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. 17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. 18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее. 19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал. 20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода! 21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Паста на Sports.ru с двача. Наканецта
+23
-4
+19
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Aleksey Yashin
А Дмитрий Мичков, которому на момент распада СССР было 11 лет, точно знает какая еда была в Союзе?
+22
-4
+18
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Джеймс Обиора
ох уж это ливерная колбаса.. простоишь пару часов в очереди, нагуляешь аппетит.. Смешно читать такое. в СССР даже мяса не было.
+29
-13
+16
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R Air
Пусть бы посмотрел, что эти госты допускали в производстве колбасы, например.
+12
-3
+9
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leda53
Ответ summerglau
Как обычно про ГОСТы рассказывают те, кто ни одного стандарта или нормативного документа в глаза не видел.
Да и помнит всё по рассказам старших товарищей. А у тех тогда девушки были моложе, деревья выше...
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+8
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Jhon Jhon
Вот хоть один из совков читал эти ГОСТы?) Сейчас такое напиши, они бы даже нюхать не стали)
+11
-4
+7
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igls54
Вспоминается.
Где больше всего хлеба? В котлетах студенческих столовых
+11
-4
+7
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Иван Скоторенко
Ответ Shuller18
Мичков в СССР 11 лет всего прожил, а разговаривает так, будто бы ему сейчас не 43, а 73 как минимум. Как он, будучи мальчишкой, определял качество продуктов и знал ли вообще такое слово как ГОСТ?)
ТАм родители зажиточные были. из интеллегенции. Недаром же он в юном возрасте по протекции поехал в бельгию играть.
+6
0
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Иван Скоторенко
Ответ Ебздрогыч
Ну, и по традиции. 21 доказательство того, что жизнь в СССР была не жизнь, а сказка. 1. Пенопласт делали из молочной пены. Можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу. 3. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать. 4. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей. 5. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться. 6. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали. 7. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало. 8. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают. 9. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали. 10. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли! 11. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали. 12. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива. 13. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублев платили, а копейка стоила 200! 14. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского. 15. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут. 16. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. 17. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра. 18. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее. 19. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал. 20. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода! 21. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Классика двача))))
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Aleksandr Dubovik
А сегодня весь день этого ретрограда постить будут? Он ведь даже не главный тренер
Траффик делает этот чел
+8
-2
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Иван Скоторенко
Ответ Джеймс Обиора
ох уж это ливерная колбаса.. простоишь пару часов в очереди, нагуляешь аппетит.. Смешно читать такое. в СССР даже мяса не было.
БЫло-было. Но тут дело в другом - в скотском и унизительном положении ,когда стоишь, теряешь свое время в этих очередях.
+5
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Cristiano Ronaldo
Ответ Михаил Сафонов
Сегодня качество российских продуктов вполне достойное, исключение - молочка, особенно сыры. И то в плане вкуса, по качеству там вполне всё нормально, без пальмового масла как минимум. Колбасы на уровне, а, например говядина сейчас топ в Европе, наш прайм биф любят везде и заказывают тоннами. Так что питаемся мы хорошо и, что главное, разнообразно, спасибо за беспокойство)))
Российские продукты, на вкус ужасные. Что молочка, что конфеты с колбасами. Про говядину в Европе, это отдельный юмор. Просто вы уже привыкли к ним, за неимением альтернативы. Белорусские продукты, точно такая же лажа.
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Cst Cap
Ответ fridzon
Аха. Не было еды. Я лично ребенком пару часов стоял в очереди за котлетами, которая начиналась с улицы. Помню как орали на люди на женщину, которая хотела купить их 40 штук, ведь могло всем не хватить. Помню как благодаря знакомству с продавцом сельского магазина купили впрок 30 полулитровых банок сгущенки )) Это первое что пришло в голову про продукты в детстве. Так что не .....те про счастливое советское аремя
Лайк. В 40 минутах езды от Ленинграда жила бабушка, которой меня привозили на лето. Продукты, ну кроме того, что росло на огороде, приходилось привозить по выходным из города, потому что в посёлке в магазине не бывало ничего, кроме хлеба, пачек концентрированного киселя и почему-то венгерского шпика.
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maksipol
Ответ Жиртрес
Можно смеяться сколько угодно, только русское население росло, а не исчезало по 1 млн в год.
а что, от того что с каждым годом добавляется миллион человек, которые живут так же хреново как и ты, должно быть приятно?
в африканских странах тоже быстро растёт население - наверное, пломбир да тушёнка качественные просто..
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Ronaldo187
Ответ Джеймс Обиора
ох уж это ливерная колбаса.. простоишь пару часов в очереди, нагуляешь аппетит.. Смешно читать такое. в СССР даже мяса не было.
Только галоши, которые экспортировали в африканские страны, чтобы по горячему песку ходить можно было.
+4
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Cristiano Ronaldo
Ответ Peter Parker
Так и сейчас можно купить еду по гостам и вообще, на любой кошелек. Да, качественная и полезная пища будет дороже. Но так везде. Те же рядовые американцы не от хорошей жизни лопают замороженную еду в большом количестве.
Нищие россияне, которые питаются техническим пальмовым маслом, переживают за американцев, как же это мило)
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Федя Букин
Ответ RusselAlexAbrams
При том что сейчас мороженного на выбор по 15 видов в любом супермаркете у дома…. на любой кошелек. А в Союзе: пломбир, эскимо и фруктовый лед. Другого не знали , оттого пломбир был еще желаннее )
Постоянно ел шарики с сиропом в вазочках🤷‍♂️
+2
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