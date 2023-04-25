«В цивилизованных странах телефоны запрещены в школах. Зашел – сдал гаджет. А у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне». Тренер «Балтики» Мичков о детях

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, что детство без гаджетов было более счастливым.

– Ваши родители работали в оборонной промышленности. Где именно?

– Климовский штамповочный завод. Делали патроны. Там полгода могли не платить зарплату.

– Детство у вас было суровым?

– Для семьи с двумя родителями-инженерами – стандартное. До машины нам было максимально далеко, достать сложно приблизительно все. Сами выращивали картошку: была земля вокруг дома плюс участок, шесть соток.

Зимой картошка была основной едой, ну и помидоры с огурцами мама на зиму закатывала, заставляла консервами погреб. Не знаю, как бы жили без этих запасов. Некоторые товары были по карточкам.

– Верно понял: в обычной жизни на одежду не очень хватало?

– В 1992-м я впервые поехал за границу с «Торпедо», в Италию, в кроссовках матери. По размеру ноги с нею уже сравнялся. И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на нее денег не хватало. В Италии нам какую-то одежду дали. Даже не особо ношеную. В тех [полученных в Италии] кожаных кроссовках я проходил год.

Вы спросили про детство… На мой взгляд, у меня оно было более счастливым, чем у нынешнего поколения.

– Чем?

– Не было всей этой фигни: компьютеров, планшетов, других гаджетов. Дети же оттуда не вылезают.

А мы гуляли с утра до вечера. В любое свободное время играл хоть в волейбол с баскетболом, хоть в городки и ножички. Не в компьютер.

До сих пор ни разу в жизни в FIFA не играл. А сейчас ребенка спрашиваешь: «В футбол умеешь?» Он говорит, что да, но имеет в виду виртуальный. И все сейчас виртуальное.

– В Англии сейчас с компьютерами ситуация наверняка лучше нашей, но футбол уровнем выше.

– В цивилизованных странах в школах давно запрещены телефоны. Зашел – сдал гаджет. Мы придем к этому, вопрос времени.

А что сейчас у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне – утыкается, убивает глаза. А мы между уроками в футбол гоняли! Каждую перемену!

Круглые сутки в смартфоне – это, по-моему, очень плохо. Общение же тоже пропадает. Касается и взрослых. Сидите всемером, а шестеро не с тобой разговаривают, а телефоны листают.

Понятно, что все движется и развивается. Но немножко не туда, – сказал .

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