«В цивилизованных странах телефоны запрещены в школах. Зашел – сдал гаджет. А у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне». Тренер «Балтики» Мичков о детях

Теги Дмитрий Мичков премьер-лига Россия Первая лига Балтика Футбол

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, что детство без гаджетов было более счастливым.

– Ваши родители работали в оборонной промышленности. Где именно?

– Климовский штамповочный завод. Делали патроны. Там полгода могли не платить зарплату.

– Детство у вас было суровым?

– Для семьи с двумя родителями-инженерами – стандартное. До машины нам было максимально далеко, достать сложно приблизительно все. Сами выращивали картошку: была земля вокруг дома плюс участок, шесть соток.

Зимой картошка была основной едой, ну и помидоры с огурцами мама на зиму закатывала, заставляла консервами погреб. Не знаю, как бы жили без этих запасов. Некоторые товары были по карточкам.

– Верно понял: в обычной жизни на одежду не очень хватало?

– В 1992-м я впервые поехал за границу с «Торпедо», в Италию, в кроссовках матери. По размеру ноги с нею уже сравнялся. И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на нее денег не хватало. В Италии нам какую-то одежду дали. Даже не особо ношеную. В тех [полученных в Италии] кожаных кроссовках я проходил год.

Вы спросили про детство… На мой взгляд, у меня оно было более счастливым, чем у нынешнего поколения.

– Чем?

– Не было всей этой фигни: компьютеров, планшетов, других гаджетов. Дети же оттуда не вылезают.

А мы гуляли с утра до вечера. В любое свободное время играл хоть в волейбол с баскетболом, хоть в городки и ножички. Не в компьютер.

До сих пор ни разу в жизни в FIFA не играл. А сейчас ребенка спрашиваешь: «В футбол умеешь?» Он говорит, что да, но имеет в виду виртуальный. И все сейчас виртуальное.

– В Англии сейчас с компьютерами ситуация наверняка лучше нашей, но футбол уровнем выше.

– В цивилизованных странах в школах давно запрещены телефоны. Зашел – сдал гаджет. Мы придем к этому, вопрос времени.

А что сейчас у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне – утыкается, убивает глаза. А мы между уроками в футбол гоняли! Каждую перемену!

Круглые сутки в смартфоне – это, по-моему, очень плохо. Общение же тоже пропадает. Касается и взрослых. Сидите всемером, а шестеро не с тобой разговаривают, а телефоны листают.

Понятно, что все движется и развивается. Но немножко не туда, – сказал Мичков.

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121 комментарий

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Илья Храбров
Комментарии на спортс.ру сами себя не напишут))
+111
-3
+108
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Artem Piatkov
Носил и в школу и в университет

Это не помешало мне получить красный диплом магистратуры и сейчас по аспирантской программе стажироваться в Германии

Есть желание развиваться - интернет и смартфоны в помощь
+111
-20
+91
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Міш Міш
Ответ Ришад Хайруллин
я а свое время вообще телефон не тоскал в школу ,могли отжать старшики))
Это в прошлом году ?
+67
-2
+65
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Artem Piatkov
Посмотрел список стран:

Франция, Греция, Азербайджан, Таджикистан

Во всех остальных странах такой запрет сугубо индивидуален (регионы, области, отдельные школы/институты)
+50
-3
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BananaMama
У нас какое-то избирательное низкопоклонство перед Западом
Когда надо какую-то гадость сделать, что-то запретить, ограничить права - находят одну-две страны на Западе, мол там так же. Вспомнить хоть ту же пенсионную реформу, когда кремлеботы вовсю сравнивали с возрастом выхода на пенсию на Западе, не сравнивая продолжительность и качество жизни при этом. Или закон об иноагентах, который якобы принят по образцу американского, хотя в США он работает вообще по другому и принят вообще в другом контексте.
Но если кто-то просит улучшить что-то, получить какие-то свободы как на Западе - это нам не надо, у нас свой особый путь!
+42
-9
+33
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Alex Chernov
Глупо пытаться вернуть мир в прошлое, ты либо развивается вместе с ним, либо ноешь. Гаджеты навсегда, нравится это или нет. 🙃
+38
-6
+32
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Gaiar
Ответ Artem Piatkov
Носил и в школу и в университет Это не помешало мне получить красный диплом магистратуры и сейчас по аспирантской программе стажироваться в Германии Есть желание развиваться - интернет и смартфоны в помощь
Вот получается умный человек вы, а в комментариях один бред. Как же так?
+28
-10
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Homelender_666
Ответ Artem Piatkov
Носил и в школу и в университет Это не помешало мне получить красный диплом магистратуры и сейчас по аспирантской программе стажироваться в Германии Есть желание развиваться - интернет и смартфоны в помощь
Артём, а у тебя диплом и стажировка в Германии такие же, как у Ахмета (барсамании) бизнес в Испании?)
+25
-9
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Cube Litening C:68X
В настольный теннис на паузах, круговой..или в футбол теннисным мячом во дворе..😁
+9
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gelkin
По опыту работу в западной школе - все носят телефоны как в России никакой разницы
+8
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svft
Ответ xa-xa
Толи дело раньше, накатаешься с горки на санках.. еле живой .. И тут бац , кто-нибудь вспоминает , что сегодня "В гостях у сказки" ... И бегом домой , .. Прибегаешь , и всё вот оно... Волшебство . А сейчас : кобяковы, А4.. И тд итп
на "утиные истории" так и бегали)
+8
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Artem Piatkov
Ответ Ришад Хайруллин
я а свое время вообще телефон не тоскал в школу ,могли отжать старшики))
Ну вот поэтому "тоскать", а не "тащить" ))
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DpeMa111
Смотрел какой то сериал корейский, там так же у школьников телефоны забрали, случилась беда, и школа оказалась в полной изоляции, никто из школьников не мог позвонить и сообщить о случившемся
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Пробивной вратарь
В цивильных странах как раз таки обучение по планшету, чтобы не таскать макулатуру.
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teterin.m@icloud.com
А еще в цивилизованных странах власть меняется и еще много чего в цивилизованных странах :)
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Nikolay Kozlov
//Климовский штамповочный завод. Делали патроны. Там полгода могли не платить зарплату//

Зачем там ещё зарплата, там же есть патроны.
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Ришад Хайруллин
я а свое время вообще телефон не тоскал в школу ,могли отжать старшики))
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BananaMama
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Ну точно, лучше бы дети на переменах книжки бы читали!!!
А тем кто книжки читают, говорят что "глаза скоро заболят, лучше бы в огороде поработал, вот я в твои годы на заводе на десяти работах уже пахал"
Чем бы молодёжь ни занималась, совки всегда найдут к чему придраться
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U
"Вы что хотите, как в Париже?"
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Oleg Primera
Старые против всего нового- поэтому почти никто из старых не может ничему научишь молодое поколение
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mekafff
> Вы спросили про детство… На мой взгляд, у меня оно было более счастливым, чем у нынешнего поколения.

> Зимой картошка была основной едой, ну и помидоры с огурцами мама на зиму закатывала, заставляла консервами погреб. Не знаю, как бы жили без этих запасов. Некоторые товары были по карточкам.

> И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на нее денег не хватало.

Вот оно - настоящее счастливое детство. Жрать нечего, ходить не в чем, образование тоже никому не сдалось.
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SadButTrue
Ответ Милан 737..
Как можно обучиться по планшету я просто не представляю 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ ...
Обучиться по мёртвому высушенному дереву можно, а по планшету нельзя?
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Savardus
О, человек насмотрелся телеканала Россия 1, и на основании этого, дает развернутые комментарии. Потрясающе.

Удивительно что не сказал что-то в стиле "Мальчики должны сидеть в окопах, а не в телефонах"
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Max Bochkov
Этот Мичков молодой еще, вроде, человек, но рассуждает, как какой-то ворчливый старикан. Меняется мир и люди всегда меняются вместе с ним. Это нормально. У современной молодежи намного больше возможностей для саморазвития, для более качественного образования, для повышения собственной конкурентности. В первую очередь, благодаря всем этим новым технологиям.
Что хорошего в том, что дети целыми днями беспризорно бродили по дворам и улицам, а пинали мяч на пустыре потому-что другого досуга просто не было? Мы вот еще дрались школа на школу, двор на двор - постоянно какие-то конфликты или рисковые игры на стройках, на заброшках, на диких водоемах. Сколько разбитых лиц, пробитых голов было. Одному, помнится, пальцы оторвало самодельным взрывпакетом, а трое погибли, выплавляя на костре тол из найденных снарядов. Лучше бы в гаджетах сидели...
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Alex Smith
Ответ Artem Piatkov
Носил и в школу и в университет Это не помешало мне получить красный диплом магистратуры и сейчас по аспирантской программе стажироваться в Германии Есть желание развиваться - интернет и смартфоны в помощь
Вы, безусловно, молодец, но тут, Дмитрий, видимо, имеет ввиду больше категории детей помладше) начиная со старшей школы, всё-таки появляется какая-никакая голова на плечах, правда далеко не у всех.
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