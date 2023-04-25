«В цивилизованных странах телефоны запрещены в школах. Зашел – сдал гаджет. А у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне». Тренер «Балтики» Мичков о детях
Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, что детство без гаджетов было более счастливым.
– Ваши родители работали в оборонной промышленности. Где именно?
– Климовский штамповочный завод. Делали патроны. Там полгода могли не платить зарплату.
– Детство у вас было суровым?
– Для семьи с двумя родителями-инженерами – стандартное. До машины нам было максимально далеко, достать сложно приблизительно все. Сами выращивали картошку: была земля вокруг дома плюс участок, шесть соток.
Зимой картошка была основной едой, ну и помидоры с огурцами мама на зиму закатывала, заставляла консервами погреб. Не знаю, как бы жили без этих запасов. Некоторые товары были по карточкам.
– Верно понял: в обычной жизни на одежду не очень хватало?
– В 1992-м я впервые поехал за границу с «Торпедо», в Италию, в кроссовках матери. По размеру ноги с нею уже сравнялся. И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на нее денег не хватало. В Италии нам какую-то одежду дали. Даже не особо ношеную. В тех [полученных в Италии] кожаных кроссовках я проходил год.
Вы спросили про детство… На мой взгляд, у меня оно было более счастливым, чем у нынешнего поколения.
– Чем?
– Не было всей этой фигни: компьютеров, планшетов, других гаджетов. Дети же оттуда не вылезают.
А мы гуляли с утра до вечера. В любое свободное время играл хоть в волейбол с баскетболом, хоть в городки и ножички. Не в компьютер.
До сих пор ни разу в жизни в FIFA не играл. А сейчас ребенка спрашиваешь: «В футбол умеешь?» Он говорит, что да, но имеет в виду виртуальный. И все сейчас виртуальное.
– В Англии сейчас с компьютерами ситуация наверняка лучше нашей, но футбол уровнем выше.
– В цивилизованных странах в школах давно запрещены телефоны. Зашел – сдал гаджет. Мы придем к этому, вопрос времени.
А что сейчас у нас? Перемена, и каждый сидит в этой херне – утыкается, убивает глаза. А мы между уроками в футбол гоняли! Каждую перемену!
Круглые сутки в смартфоне – это, по-моему, очень плохо. Общение же тоже пропадает. Касается и взрослых. Сидите всемером, а шестеро не с тобой разговаривают, а телефоны листают.
Понятно, что все движется и развивается. Но немножко не туда, – сказал Мичков.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Это не помешало мне получить красный диплом магистратуры и сейчас по аспирантской программе стажироваться в Германии
Есть желание развиваться - интернет и смартфоны в помощь
Франция, Греция, Азербайджан, Таджикистан
Во всех остальных странах такой запрет сугубо индивидуален (регионы, области, отдельные школы/институты)
Когда надо какую-то гадость сделать, что-то запретить, ограничить права - находят одну-две страны на Западе, мол там так же. Вспомнить хоть ту же пенсионную реформу, когда кремлеботы вовсю сравнивали с возрастом выхода на пенсию на Западе, не сравнивая продолжительность и качество жизни при этом. Или закон об иноагентах, который якобы принят по образцу американского, хотя в США он работает вообще по другому и принят вообще в другом контексте.
Но если кто-то просит улучшить что-то, получить какие-то свободы как на Западе - это нам не надо, у нас свой особый путь!
Зачем там ещё зарплата, там же есть патроны.
Чем бы молодёжь ни занималась, совки всегда найдут к чему придраться
> Зимой картошка была основной едой, ну и помидоры с огурцами мама на зиму закатывала, заставляла консервами погреб. Не знаю, как бы жили без этих запасов. Некоторые товары были по карточкам.
> И в магазинах были перебои с обувью, и у нас на нее денег не хватало.
Вот оно - настоящее счастливое детство. Жрать нечего, ходить не в чем, образование тоже никому не сдалось.
Удивительно что не сказал что-то в стиле "Мальчики должны сидеть в окопах, а не в телефонах"
Что хорошего в том, что дети целыми днями беспризорно бродили по дворам и улицам, а пинали мяч на пустыре потому-что другого досуга просто не было? Мы вот еще дрались школа на школу, двор на двор - постоянно какие-то конфликты или рисковые игры на стройках, на заброшках, на диких водоемах. Сколько разбитых лиц, пробитых голов было. Одному, помнится, пальцы оторвало самодельным взрывпакетом, а трое погибли, выплавляя на костре тол из найденных снарядов. Лучше бы в гаджетах сидели...