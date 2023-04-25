Микель Артета: «Знали, что если хотим выиграть АПЛ, должны обыгрывать «Тоттенхэм» и «Челси» на выезде. Теперь надо победить «Сити»

Теги Челси Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».

«Арсенал» сыграет с «горожанами» на выезде в 33-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

– Много разговоров о том, как тяжело играть на выезде с «Ман Сити», но этим вечером стоит насладиться, не так ли?

– Да, это будет тяжелый вечер и вызов, но для нас это невероятная возможность.

Мы с самого начала знали, что если хотим выиграть Премьер-лигу, то должны поехать к «Тоттенхэму» и обыграть их. Нужно поехать к «Челси» и победить их. Нужно ездить на выезды и побеждать. Этим мы и занимались. Вот почему мы здесь.

Теперь нужно отправиться к «Сити» и победить их. Если вы хотите стать чемпионами, вы должны выигрывать эти матчи. Все очень просто, – сказал главный тренер «Арсенала».

После 32 проведенных матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Сити» идет вторым с 70 баллами после 30 игр. 

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ну если Артета так и хотел решить судьбу чемпионатва в очной встрече с МС на Этихаде, тогда он самоубийца :)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
а прикиньте он победит сити на этихаде, а чемпионство проиграет в матче против челси)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Без веры в победу, успех исключён на 99%.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усатая Козляра
Ответ DolJun
а прикиньте он победит сити на этихаде, а чемпионство проиграет в матче против челси)
ты сам то веришь, что Челси Лемпарда способен хоть кого то обыграть?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Зина наверно снова махать руками будет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
Если вы хотите стать чемпионами, то у 20го места тоже надо выигрывать хд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Усатая Козляра
ты сам то веришь, что Челси Лемпарда способен хоть кого то обыграть?
Арсенал это та команда которая может сама себе создать проблемы на ровном месте)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zenitmusic
Похоже шанс упущен в осечках с Эвертоном, Вест Хэмом и Саунгемптоном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий