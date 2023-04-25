Микель Артета: «Знали, что если хотим выиграть АПЛ, должны обыгрывать «Тоттенхэм» и «Челси» на выезде. Теперь надо победить «Сити»
Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».
«Арсенал» сыграет с «горожанами» на выезде в 33-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
– Много разговоров о том, как тяжело играть на выезде с «Ман Сити», но этим вечером стоит насладиться, не так ли?
– Да, это будет тяжелый вечер и вызов, но для нас это невероятная возможность.
Мы с самого начала знали, что если хотим выиграть Премьер-лигу, то должны поехать к «Тоттенхэму» и обыграть их. Нужно поехать к «Челси» и победить их. Нужно ездить на выезды и побеждать. Этим мы и занимались. Вот почему мы здесь.
Теперь нужно отправиться к «Сити» и победить их. Если вы хотите стать чемпионами, вы должны выигрывать эти матчи. Все очень просто, – сказал главный тренер «Арсенала».
После 32 проведенных матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков. «Сити» идет вторым с 70 баллами после 30 игр.
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