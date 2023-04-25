Коке жаловался на судей в матче с «Барсой»: «Они куплены». Капитан «Атлетико» всю игру провел в запасе

Капитан «Атлетико» Коке жаловался на судейство в матче против «Барселоны».

В 30-м туре «Атлетико» уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

провел весь матч на скамейке запасных, поскольку ранее на тренировке почувствовал дискомфорт в мышцах задней поверхности бедра.

Программа El Día después на Movistar Plus+ показала видеофрагмент, на котором Коке жалуется на судейство в матче.

«Они куплены», – сказал капитан « ».

Напомним, в настоящее время идет разбирательство в отношении «Барселоны» по делу о выплатах бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре – его компания получила от «Барселоны» 7,3 млн евро в период с 2001 по 2018 год.

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