Коке жаловался на судей в матче с «Барсой»: «Они куплены». Капитан «Атлетико» всю игру провел в запасе

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Коке Футбол

Капитан «Атлетико» Коке жаловался на судейство в матче против «Барселоны».

В 30-м туре Ла Лиги «Атлетико» уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

Коке провел весь матч на скамейке запасных, поскольку ранее на тренировке почувствовал дискомфорт в мышцах задней поверхности бедра.

Программа  El Día después на Movistar Plus+ показала видеофрагмент, на котором Коке жалуется на судейство в матче.

«Они куплены», – сказал капитан «Атлетико».

Напомним, в настоящее время идет разбирательство в отношении «Барселоны» по делу о выплатах бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре – его компания получила от «Барселоны» 7,3 млн евро в период с 2001 по 2018 год.

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23 комментария

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Raindrop Drop Top
Согласен, можно было удалять игроков Атлетико за чудовищные травмоопасные фолы
+51
-8
+43
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Станислав Л
Леву за нос на 3 игры дисквальнули, здесь минимум 10 матчей дисквалификации
+34
-5
+29
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Ya_Mama
Помнится Гайя за то, что просто усомнился в объективности судей в прошлом сезоне дали матчей 5 дисквы в начале этого.
+24
-1
+23
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ljolik888
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Как там дела у Челси ? За кого будешь болеть в следущем сезоне в лиге Чемпионов ?
+18
-5
+13
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Mata
Ответ Ya_Mama
Помнится Гайя за то, что просто усомнился в объективности судей в прошлом сезоне дали матчей 5 дисквы в начале этого.
При этом Левандовски за жест дали только 2 (еще один был автоматически за 2 желтые), а Анчелотти вообще ничего не было.
+9
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Mister Ghost
Как-то от Коке такого ожидать трудно было, а по факту никаких претензий со стороны Атлетико не должно быть
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Bob Ganiev
дурдом. остается открытым вопрос как он на поле мяч видит, если не видел как арбитр тащил Атлетико
+6
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Alexlagodny
Был бы этот Коке на поле, то отправился бы с красной карточкой в раздевалку за длинный язык, или это он только на скамейке, спрятавшись за спиной товарища, такой умный?
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ljolik888
Ответ DolJun
так это уже не секрет. прикольно что вся футбольная общественность имела возможность наблюдать восхождение барселонской судейской машины начиная с того самого нырка пуйоля и отмененного гола шевченко, но доказательства барселонских кабинетных побед начинают появляться только сейчас. что сказать - лучше поздно чем никогда. каждый факт должен быть задокументирован и расследован.
Смешно
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ljolik888
Ответ Muhammad Orhan
Атлетико тоже скатился на жалкие высказывания думалось что матрасники лучше чем сливочные оказалось два сапога пара.
Ты не прав Семионе сказал , что победа могла быть и там и там . Это правда - поэтому не надо говорить про Коке - пусть кричит сколько хочет ( со скамейки наверно виднее )
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Guwanch Garayew
Работают отчёты
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rigobersong
Ответ DolJun
так это уже не секрет. прикольно что вся футбольная общественность имела возможность наблюдать восхождение барселонской судейской машины начиная с того самого нырка пуйоля и отмененного гола шевченко, но доказательства барселонских кабинетных побед начинают появляться только сейчас. что сказать - лучше поздно чем никогда. каждый факт должен быть задокументирован и расследован.
По факту11:)
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МГЕР
Вопрос: Кем куплены?
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Goofts
Коке - типичный мадридиста. В их пользу судят, они обвиняют других в подкупе судей. Даже на спортс, аналогичная ситуация
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Игорь Климов
Диего Симеоне принял и признал поражение от Барселоны как настоящий мужчина, но, видимо, не все в Атлетико таковыми являются.
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Slavick Nemkovsky
Причём судей купил Перес))
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SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
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