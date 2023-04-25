«Обычно в серии пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает». Де Дзерби после поражения от «МЮ» в Кубке

Роберто Де Дзерби заявил, что в серии пенальти побеждают команды, которые этого не заслуживают.

« » под руководством Де Дзерби уступил « » в полуфинале Кубка Англии (0:0, 6:7 по пенальти).

«Это футбол. Мы разочарованы и очень опечалены. Мы провели отличную игру. У нас много травм, и мы пострадали из-за этой ситуации. Это печально для нас и для наших фанатов.

Обычно в серии пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает. Мы допустили несколько ошибок при последнем пасе в штрафной площади, но я очень доволен игрой моих игроков.

Мы должны перевернуть эту страницу и думать о следующей игре в среду в Ноттингеме. У нас впереди много игр, и мы хотим попасть в еврокубки», – сказал Де Дзерби.

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