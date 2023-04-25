«Обычно в серии пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает». Де Дзерби после поражения от «МЮ» в Кубке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби заявил, что в серии пенальти побеждают команды, которые этого не заслуживают.

«Брайтон» под руководством Де Дзерби уступил «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии (0:0, 6:7 по пенальти).

«Это футбол. Мы разочарованы и очень опечалены. Мы провели отличную игру. У нас много травм, и мы пострадали из-за этой ситуации. Это печально для нас и для наших фанатов.

Обычно в серии пенальти побеждает тот, кто этого не заслуживает. Мы допустили несколько ошибок при последнем пасе в штрафной площади, но я очень доволен игрой моих игроков.

Мы должны перевернуть эту страницу и думать о следующей игре в среду в Ноттингеме. У нас впереди много игр, и мы хотим попасть в еврокубки», – сказал Де Дзерби. 

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27 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Да? А я думал те, кто лучше пробьет пенальти.
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Savardus
В 2010-м году ЧФР Клуж в котором играл Де Дзерби выиграл кубок Румынии, в финале победив по пенальти Васлуй (5-4) . Получается, единственный кубковый турнир в своей игровой карьере Де Дзерби выиграл незаслуженно?
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ChipsRobber
Не фанат МЮ, но говорить такое - нонсенс.
Проигрывать нужно уметь, как бы поражение не выглядело.
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Dmitry__HiLL
15-15 по ударам, 6-5 по ударам в створ в пользу МЮ, 1.26-1.18 по xG в пользу Брайтона, то есть в целом равенство. Но серию пенальти выиграла команда, которая не заслужила победу. Де Дзерби, ты обкакался.
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Juninho P.
выходит Месси и Ко не заслужили Кубок мира
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DolJun
обычно в серии пенальти побеждает тот, кто до нее не доводит и забивает больше в основное время. если наследник поттера не смог накидать мю, играющему без основных цз, то значит именно мю должен попытаться не дать физруку взять требл с сити.
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Anttii
Этого всё никак не отпустит.
Игра была равна, в пенальти повезло МЮ, всё.
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Екн Лор
Де Дзерби теперь враг всей фанбазы аргентины)
+7
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Григорий Шишин
Забавно... Итальянец сказал это после победы итальянцев по пенальти в последнем ЧЕ. Да он тут далекооооо не одну фанбазу обозлит.
Вобщем тезис - наитупейший!
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Sergey Kuznetsov
Месси сейчас напрягся
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Верховный Лорд
2005 год, финал ЛЧ, Стамбул, Милан-Ливерпуль… отыгрались значит с 3:0 мерсисайдцы, а оказывается, не заслужили, ну надо же
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kaviknat
Эта высказывание Де Дзерби было на спортсе вчера в 8.30 и набрала уже 40 комментариев. Зачем дублировать? Или не все прочитали эти фантазии?
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Arthur Jacob
АУФ 🐺
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stanvixx
А он может "быть доволен" и расхваливать своих игроков и себя не на публику? Ну сколько скулить можно? Надо хоть немного уметь проигрывать, ну стыдно же...
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Cristiano Ronaldo
Де Дзерби, нужно было своих парней настраивать на победу в основное время и дожимать МЮ, никто вам не виноват, что вы свои моменты запороли.
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AA MM
Костоломы отправились домой, так что всё заслуженно.
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Токсик
По мне так обе команды играли одинаково плохо
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гилберт
Понимаю о чем он, но не соглашусь. Обычно по пенальти побеждает та команда, которая терпит на ничью и ждет пенальти. Получается что заслуженно. А та команда которая пытается избежать серии, обычно проигрывает. Все логично.
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V Galperin
По моему это неточность перевода, Дзерби сказал: иногда в серии побеждает команда, которая не заслуживает этого. По игре Брайтон был немного лучше, но не реализовал свои шансы, плюс у них очень короткая скамейка и в матче с добавочным временем они смогли сделать всего 2 замены по сравнению с 5 у МЮ.
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Lavinka
Достаточно посмотреть общую статистику матча по ударам и ударам в створ что бы понять что у Де Дзерби сгорело .
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whereissuso
И свою команду не обидел, и всем англичанам подлизал. Какой талантливый человек, однако.
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kaviknat
Ответ Екн Лор
Де Дзерби теперь враг всей фанбазы аргентины)
И родной Италии (2006 и 2020)
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Expada
Ответ GuruFutbola
Ничего, зато увидим как 7хаг с первого ряда будет смотреть как сити празднует требл)
Ага, вышел бы Брайтон в финал требла бы мы не увидели
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