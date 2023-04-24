Бруну получил травму голеностопа и может пропустить игру «МЮ» с «Тоттенхэмом» 27 апреля

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Тоттенхэм ESPN Брайтон Бруну Фернандеш Здоровье Футбол

Участие Бруну Фернандеша в матче «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» под вопросом.

Хавбек получил травму голеностопа в матче с «Брайтоном» (0:0, 7:6 по пенальти) в полуфинале Кубка Англии. Он покинул поле на 101-й минуте.

По информации ESPN, тренеры обсуждали замену португальца еще в первом тайме и в перерыве, но игрок хотел остаться на поле.

Сегодня по итогам обследования будет решено, допустят ли Фернандеша к тренировкам в общей группе и к участию в матче 33-го тура АПЛ.

В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста 5 голов и 6 результативных передач за 29 матчей в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Aidos9419
в самый важный отрезок Бруну необходим команде, но и не стоить рисковать это же Тоттенхэм
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Almatinets
Ответ llolishe
Слеза упала на колено и Бруну сразу заболело
Бруну самое много без пауз играет. Вполне не исключено что связки были на пределе, он ведь человек. Тут люди пишут что он машина, а Вы тут про слезу на колено... Должно быть очень обидно за такую вопиющую несправедливость от Вас.
+8
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DolJun
здоровья бруну, главное чтобы был готов к финалу кубка против голубого вагона)
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Ronny92
Ответ llolishe
Слеза упала на колено и Бруну сразу заболело
Это сколько слез тогда вылили мерсисайдские хрустали, раз они постоянно в лазарете?)
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Ronny92
Ответ Sergey Pankratov
Мю должен был пропустить мячей 7 в матче с тотенхемом,а отскочил двумя
Вот это познания в футболе) ты прибыл из альтернативной реальности, где ттх не клиент МЮ последние лет 5?)
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Stasinho7
Вчера только в первом тайме раз 8 лежал на газоне

Хейтеры скажут, что симулянт
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Вадим Слуцкий
И ты, Бруну!
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гилберт
Ну забьют на гол меньше. Ни шесть, а пять.
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llolishe
Ответ Ronny92
Это сколько слез тогда вылили мерсисайдские хрустали, раз они постоянно в лазарете?)
Ливерпулю надо выгонять немецкое позорище и медштаб из команды которые заруинили сезон
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Ronny92
Ответ llolishe
Ливерпулю надо выгонять немецкое позорище и медштаб из команды которые заруинили сезон
Ахахаха, так все этого и ждут) пускай скользкий стиви возглавит и отправляет портовых в лигу 1
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llolishe
Ответ Ronny92
Ахахаха, так все этого и ждут) пускай скользкий стиви возглавит и отправляет портовых в лигу 1
В Ливерпуле просто ленятся искать нового тренера
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