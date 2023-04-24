Бруну получил травму голеностопа и может пропустить игру «МЮ» с «Тоттенхэмом» 27 апреля
Участие Бруну Фернандеша в матче «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» под вопросом.
Хавбек получил травму голеностопа в матче с «Брайтоном» (0:0, 7:6 по пенальти) в полуфинале Кубка Англии. Он покинул поле на 101-й минуте.
По информации ESPN, тренеры обсуждали замену португальца еще в первом тайме и в перерыве, но игрок хотел остаться на поле.
Сегодня по итогам обследования будет решено, допустят ли Фернандеша к тренировкам в общей группе и к участию в матче 33-го тура АПЛ.
В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста 5 голов и 6 результативных передач за 29 матчей в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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