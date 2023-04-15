«Балтика» Игнашевича до 26 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге
«Балтика» продлила рекордную серию матчей без поражений в Мелбет Первой лиге.
В 27-м туре команда Сергея Игнашевича сыграла вничью с «Енисеем» (1:1). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире достигла отметки в 26 матчей.
В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2.
«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 54 очка в 27 турах. Вторым идет «Рубин» с 47 баллами после 26 игр.
Ждём её в РПЛ.