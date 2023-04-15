«Балтика» Игнашевича до 26 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

«Балтика» продлила рекордную серию матчей без поражений в Мелбет Первой лиге.

В 27-м туре команда сыграла вничью с « » (1:1). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире достигла отметки в 26 матчей.

В текущем сезоне лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре « » проиграла «Велесу» со счетом 1:2.

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 54 очка в 27 турах. Вторым идет «Рубин» с 47 баллами после 26 игр.