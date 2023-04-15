«Балтика» Игнашевича до 26 матчей продлила рекордную серию без поражений в Первой лиге

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Енисей рекорды Футбол

«Балтика» продлила рекордную серию матчей без поражений в Мелбет Первой лиге.

В 27-м туре команда Сергея Игнашевича сыграла вничью с «Енисеем» (1:1). Беспроигрышная серия «Балтики» в этом турнире достигла отметки в 26 матчей.

В текущем сезоне Первой лиги калининградцы уступили только один раз – в 1-м туре «Балтика» проиграла «Велесу» со счетом 1:2.

«Балтика» остается лидером турнирной таблицы, набрав 54 очка в 27 турах. Вторым идет «Рубин» с 47 баллами после 26 игр. 

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8 комментариев

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Jovid Mirzoev
Ответ Arman FCSM
"Балтика 1"
БАЛТИКА 0
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Максим Τихонов
Ждем Калининград в РПЛ и чтобы там команда закрепилась! Буду поддерживать балтийцев. Хороший город и добротная команда.
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Uef@
Енисей был лучше и сильнее
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Андрей Хенто
Ответ инок
Балтику с ничьей! Игнашевич создал хорошую команду. Ждём её в РПЛ.
Балтика так-то в ничью сыграла, о какой победе Вы ведете речь? Или Вы подразумеваете под словом победа продолжение беспроигрышной серии?
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Spaten
1 место в лучшей лиге мира должно выводить в Лигу Чемпионов !
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инок
Балтику с ничьей! Игнашевич создал хорошую команду.
Ждём её в РПЛ.
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Владислав Шевченко
Ну в общем-то одной ногой в премьер лиге уже можно считать
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Arman FCSM
"Балтика 1"
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