КДК рассмотрит скандирование фанатами «Спартака» и «Факела» ненормативной лексики

Глава КДК РФС рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

«Рассмотрим скандирование болельщиками и ненормативной лексики.

Также рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара» — шесть желтых карточек в одном матче», — сказал .

В 12-м туре Мир «Спартак» разгромил дома «Крылья Советов» (5:2), «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), а уступил на выезде «Ростову» (2:3).