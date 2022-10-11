КДК рассмотрит скандирование фанатами «Спартака» и «Факела» ненормативной лексики

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Глава КДК РФС рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

«Рассмотрим скандирование болельщиками «Факела» и «Спартака» ненормативной лексики.

Также рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара» — шесть желтых карточек в одном матче», — сказал Артур Григорьянц.

В 12-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромил дома «Крылья Советов» (5:2), «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), а «Краснодар» уступил на выезде «Ростову» (2:3).

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