«Челси» проиграл «Реалу» (0:2) в ответном матче 1/4 финала чемпионов.

стал первым в 118-летней истории «синих» тренером, потерпевшим поражения в первых четырех играх.

Ранее лондонцы уступили «Брайтону» (1:2), «Реалу» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:1).

Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера « » 6 апреля. Ранее он уже возглавлял «синих» с июля 2019-го по январь 2021-го.

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