Лэмпард – первый в истории «Челси» тренер, проигравший первые 4 матча
«Челси» проиграл «Реалу» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Фрэнк Лэмпард стал первым в 118-летней истории «синих» тренером, потерпевшим поражения в первых четырех играх.
Ранее лондонцы уступили «Брайтону» (1:2), «Реалу» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:1).
Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» 6 апреля. Ранее он уже возглавлял «синих» с июля 2019-го по январь 2021-го.
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С другой стороны, ставить в один ряд поражения в чемпионате и в ЛЧ, ну такое
Ну и если Роналду всё-таки перешёл бы летом в Челси или Баварию, сейчас говорили бы как он их развалил)
Надо было брать его, можно было бы все провалы на него списать
По показателю среднего количества очков за игру Лэмпард стал худшим тренером «Челси» во времена владения Романа Абрамовича — 1,67 очка за игру (провел 57 игр с клубом). Также антирекордсмен по пропущенным мячам за матч — 1,35 голов за игру.
Думаю, теперь ни у кого нет иллюзий по поводу способностей Лэмпарда. Позвать его на остаток было очередным тупейшим решением Боули.
С другой стороны, думаю, ни один толковый тренер не хочет идти работать на владельца-самодура. Да, бабла заработаешь, но репутацию можешь испортить конкретно.