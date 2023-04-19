Лэмпард – первый в истории «Челси» тренер, проигравший первые 4 матча

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Челси» проиграл «Реалу» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фрэнк Лэмпард стал первым в 118-летней истории «синих» тренером, потерпевшим поражения в первых четырех играх.

Ранее лондонцы уступили «Брайтону» (1:2), «Реалу» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:1).

Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси» 6 апреля. Ранее он уже возглавлял «синих» с июля 2019-го по январь 2021-го.

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83 комментария

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Vatikan
То ли ещё будет. График у него соответствующий
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Спартакус Москвакус
бестолковое руководство ,бестолковые трансферы и потрачено куча денег ,при Абрамовиче такой фигни не было . Что сейчас хотите от лэмпарда который взял уже эту развпленую команду если такой её вообще можно командой назвать
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Дядя ТУРА
Ответ Спартакус Москвакус
бестолковое руководство ,бестолковые трансферы и потрачено куча денег ,при Абрамовиче такой фигни не было . Что сейчас хотите от лэмпарда который взял уже эту развпленую команду если такой её вообще можно командой назвать
от него результат никто и не требовал, но это не отменяет того факта, что Лэмпард бездарный тренер.
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FrankieWild
кукурелья развод века
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headmaster
Лэмс откровенно не справляется. Хотя это было предсказуемо. Даже странно что ему доверили. Можно было с тем же эмоциональном эффектом Терри назначить и хоть посмотреть что он из себя представляет как тренер
+43
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Товарищ Бразаускас
За год клуб, претендовавший на все титулы, загнали в яму. При Романе Аркадьевиче такой хни не было. Не то чтобы мне очень жаль Челси и Лэмпса, но все-таки печально, что недавний клуб-гранд и безусловно великий в прошлом футболист, а ныне незадачливый тренер, так провалились.
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Alexey Cherin
Ответ Только Крылья
а после покупки наоборот тут так много писали, что отличный трансфер, классный игрок. может, не его команда/лига
особенно лига!))))))))
+18
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Aleus Marcus
Ответ Vatikan
То ли ещё будет. График у него соответствующий
1 победа в последних 17 играх в роли тренера...
+18
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Костя Киреев
Ответ headmaster
Лэмс откровенно не справляется. Хотя это было предсказуемо. Даже странно что ему доверили. Можно было с тем же эмоциональном эффектом Терри назначить и хоть посмотреть что он из себя представляет как тренер
Ненене. Так бы игроки еще и за жен своих волновались бы.
+17
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Guillermo
Ответ Товарищ Бразаускас
За год клуб, претендовавший на все титулы, загнали в яму. При Романе Аркадьевиче такой хни не было. Не то чтобы мне очень жаль Челси и Лэмпса, но все-таки печально, что недавний клуб-гранд и безусловно великий в прошлом футболист, а ныне незадачливый тренер, так провалились.
Всё по заслугам. Абрамовича не жаль, но грабителей тем более.
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Mihail0910
В Челси нужно закладывать фундамент уже сейчас, чтоб в начале нового сезона не буксовали, но видимо, другие планы у руководства клуба. Снова накупят средних игроков по 100 лямов и будут барахтаться в середине таблицы.
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Только Крылья
Ответ FrankieWild
кукурелья развод века
а после покупки наоборот тут так много писали, что отличный трансфер, классный игрок. может, не его команда/лига
+9
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Max Semenik
Ответ Спартакус Москвакус
бестолковое руководство ,бестолковые трансферы и потрачено куча денег ,при Абрамовиче такой фигни не было . Что сейчас хотите от лэмпарда который взял уже эту развпленую команду если такой её вообще можно командой назвать
Единственное решение - купить ещё штуки три нападающих!
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DenSpM
Обычно, даже когда тренер - физрук, все равно есть эффект от смены. Проверено многократно на десятках клубов мира. Но тут супер профи - встал на путь увольнения с самого начала.
С другой стороны, ставить в один ряд поражения в чемпионате и в ЛЧ, ну такое
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red hikkikomori
С таким же успехом могли Рангника назначить временным тренером до конца сезона, хуже бы не было)
Ну и если Роналду всё-таки перешёл бы летом в Челси или Баварию, сейчас говорили бы как он их развалил)
Надо было брать его, можно было бы все провалы на него списать
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v.belorussky
Я ещё раз напоминаю важную информацию:

По показателю среднего количества очков за игру Лэмпард стал худшим тренером «Челси» во времена владения Романа Абрамовича — 1,67 очка за игру (провел 57 игр с клубом). Также антирекордсмен по пропущенным мячам за матч — 1,35 голов за игру.

Думаю, теперь ни у кого нет иллюзий по поводу способностей Лэмпарда. Позвать его на остаток было очередным тупейшим решением Боули.

С другой стороны, думаю, ни один толковый тренер не хочет идти работать на владельца-самодура. Да, бабла заработаешь, но репутацию можешь испортить конкретно.
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Prokuror Prokurorov
Ответ Спартакус Москвакус
бестолковое руководство ,бестолковые трансферы и потрачено куча денег ,при Абрамовиче такой фигни не было . Что сейчас хотите от лэмпарда который взял уже эту развпленую команду если такой её вообще можно командой назвать
При Абраме "такого" не было только за счет удачной стартовой закупки, которая послужила фундаментом для строительства команды на годы вперед. А провальные трансферы были постоянно: Кежман, Муту, Райт-Филлипс, Шевченко, Торрес, МОРАААААААААТААААААААА, Вернер, Лукаку.
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Непристойное предложение
Ответ FrankieWild
кукурелья развод века
вся зимняя трансферная кампания- это один большой развод челся/боули
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Непристойное предложение
Ответ Только Крылья
а после покупки наоборот тут так много писали, что отличный трансфер, классный игрок. может, не его команда/лига
не его вид спорта
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Матвей Суицидин
Ответ Товарищ Бразаускас
За год клуб, претендовавший на все титулы, загнали в яму. При Романе Аркадьевиче такой хни не было. Не то чтобы мне очень жаль Челси и Лэмпса, но все-таки печально, что недавний клуб-гранд и безусловно великий в прошлом футболист, а ныне незадачливый тренер, так провалились.
Все может измениться в один момент, когда придет нормальный тренер и расставит всех по своим местам. Состав топовый, надо порядок навести только. Поттер очевидно не подходил на эту роль в силу отсутствия опыта со звездами, а Лэмпс возможно просто не очень хороший тренер. Нужен Конте или Моур. Нужен тренер с четкой концепцией, который быстро разберется, кого продать, кого на лавку посадить а кого наигрывать.
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Костя Киреев
Ответ Андрей Хенто
Лэмпард с одной стороны молодец, что не побоялся придти в Челси после провала Поттера, но такие результаты его работы могут сказать на его дальнейшем трудоустройстве.
Каком трудоустройстве? Уже после Эвертона всем стало понятно, что взять тренером его могут только по знакомству.
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Alexander Yavriantz
Ответ Матвей Суицидин
Все может измениться в один момент, когда придет нормальный тренер и расставит всех по своим местам. Состав топовый, надо порядок навести только. Поттер очевидно не подходил на эту роль в силу отсутствия опыта со звездами, а Лэмпс возможно просто не очень хороший тренер. Нужен Конте или Моур. Нужен тренер с четкой концепцией, который быстро разберется, кого продать, кого на лавку посадить а кого наигрывать.
Многие пишут, что состав топовый, но я посмотрел состав Челси во вчерашнем матче и ничего топового не увидел. Какой-то сброд за сумасшедшие деньги.
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Chernoy
Перефразирую известную фразу: если человек - легенда, то легенда во всём.
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Судоплатов
Ответ FrankieWild
кукурелья развод века
А мудрик?
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Алишер Махмудов
Вот тренеришка Эмери доказал ,что он за тренер.Смог же средненькую АВ поставить на новый уровень
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