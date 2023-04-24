Почеттино сказал помощникам готовиться к работе в «Челси». Маурисио – фаворит на пост тренера

Переговоры Маурисио Почеттино и «Челси» продвигаются успешно.

Как сообщает инсайдер , стороны пока не пришли к соглашению, но добились прогресса. Клуб примет решение в ближайшее время.

Аргентинский специалист уже сказал своим помощникам готовиться к работе. Он является явным фаворитом на должность главного тренера «синих» с пятницы.

находится без работы после ухода из «ПСЖ» летом 2022 года.

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