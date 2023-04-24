Почеттино сказал помощникам готовиться к работе в «Челси». Маурисио – фаворит на пост тренера
Переговоры Маурисио Почеттино и «Челси» продвигаются успешно.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны пока не пришли к соглашению, но добились прогресса. Клуб примет решение в ближайшее время.
Аргентинский специалист уже сказал своим помощникам готовиться к работе. Он является явным фаворитом на должность главного тренера «синих» с пятницы.
Почеттино находится без работы после ухода из «ПСЖ» летом 2022 года.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Пс: помню, когда Почеттино был ещё в тоттенхэме, все СМИ писали, что Леви видит преемником Эдди Хау из Борнмута. Хау вылетел в ЧШ, пропал хайп вокруг него и Леви он стал не интересен. Теперь вокруг Почеттино нет хайпа, и Леви он не интересен)
А дальше уже двигаться в сторону Сити. То, что планировали делать при Тухеле с предыдущим руководством. К сожалению опять потеряли время.