Почеттино сказал помощникам готовиться к работе в «Челси». Маурисио – фаворит на пост тренера

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Фабрицио Романо Футбол

Переговоры Маурисио Почеттино и «Челси» продвигаются успешно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны пока не пришли к соглашению, но добились прогресса. Клуб примет решение в ближайшее время.

Аргентинский специалист уже сказал своим помощникам готовиться к работе. Он является явным фаворитом на должность главного тренера «синих» с пятницы.

Почеттино находится без работы после ухода из «ПСЖ» летом 2022 года.

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35 комментариев

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Михаил Родченков
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
при нем Тоттенхэм стал около-топовой командой
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Ярик01
Френки надо прям сейчас менять
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Милан 737..
Ну наконец-то классного тренера Челси подпишет ! 👍
+11
-5
+6
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ДедаДома.нет
Ответ rigobersong
В чем его класс?:)
Иди мяч в кольцо бросай.
+6
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Диер Ташкент
Хорошая новость для Челси. Поч как раз умеет работать с молодыми игроками - а в Челси как раз команда молодая по сути
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LIBerly
Работы как никогда много, Почеттино удачи
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Иван Новиков
После Поча тренером Челси будет Гальтье.
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Grime Font
Ответ Милан 737..
Ну наконец-то классного тренера Челси подпишет ! 👍
Классный?! Поч - синоним Тоттенхэма, а Тоттенхэм до вершин не добрался.
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DolJun
Ответ alexis2020
Конкретно насчёт финала ЛЧ согласен. Еле еле вышли из группы благодаря ничье Интера со Славией, потом скандальные матчи с Сити и камбек с Аяксом, игравшим в том сезоне гораздо лучше (до сих пор обидно, что они так и не вышли в финал). Да и люди забывают, как шпоры играли в еврокубках в остальные сезоны... в 2016/17 вылетели от Астераса кажется, в 2019/20 получили 7 от Баварии, в 2017/18 упустили приимущество над Ювентусом. Да и характера Почеттино явно не хватает, он не способен контролировать раздевалку
омг, глоры физрука уже честное судейство с сити называют скандальным.
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a2wai
На полгода его хватит, а там если не уволят, будет счастье.
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geoo9
Ответ Ярик01
Френки надо прям сейчас менять
нельзя его менять покет ща ничего не сможет сделать, он будет сливать как и Фрэнк, Фрэнк это спасительный буфер от фанатов для того чтоб доиграть сезон, если покета взять сейчас фанаты доведут и его и владельца что и его придется гнать
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alexis2020
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Конкретно насчёт финала ЛЧ согласен. Еле еле вышли из группы благодаря ничье Интера со Славией, потом скандальные матчи с Сити и камбек с Аяксом, игравшим в том сезоне гораздо лучше (до сих пор обидно, что они так и не вышли в финал). Да и люди забывают, как шпоры играли в еврокубках в остальные сезоны... в 2016/17 вылетели от Астераса кажется, в 2019/20 получили 7 от Баварии, в 2017/18 упустили приимущество над Ювентусом. Да и характера Почеттино явно не хватает, он не способен контролировать раздевалку
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Акира_1
Вспомнить, Почеттино выводил в финал ЛЧ Тоттенхэм, а с бюджетом Боэли он должен построить что-то путное. Тем более он умеет ставить атакующий, т.е. то, с чем Челси имеет проблемы уже кучу сезонов.
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The Best
Ответ Акира_1
Вспомнить, Почеттино выводил в финал ЛЧ Тоттенхэм, а с бюджетом Боэли он должен построить что-то путное. Тем более он умеет ставить атакующий, т.е. то, с чем Челси имеет проблемы уже кучу сезонов.
Да и вообще это лучший вариант из имеющихся сейчас,Компани и тренер Селтика это уж слишком отстойно.К тому же он любит играть схемой 4-3-3 без всех этих гибридов и перестановок во время матчей как при Поттере,когда такое ощущение сами футболисты не понимали что им нужно делать.
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DolJun
Ответ alexis2020
Комментарий удален модератором
извините, обознался
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a9262553839@gmail.com
Ответ Михаил Родченков
при нем Тоттенхэм стал около-топовой командой
Хоть один значимый трофей у этого топ тренера?
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Милан 737..
Ответ Mason Mount 2208
С чего взял ?
Финалист ЛЧ все же ☝️
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geoo9
ппц я рад в последнюю неделю, - думал все финиш на пару лет с унылым немцем или шарлатаном из испании зависнем
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Balt
Ох не надо Маурисио. Дождись лета, терпи, чтобы начать сразу с чистого листа. Сейчас прям идти это просто трэшанина. Потом будешь с опухшей от этого трэша башкой приходить домой жалея что согласился не дождавшись окончания этого отвратительного сезона у клуба в который перешёл.
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Ahmad Munir
Для Челси лучше сейчас его приглашать, пока у Леви приступы слабоумия. Почеттино это почти гарантия того, что молодёжь резко прибавит. Для Челси - то что нужно.

Пс: помню, когда Почеттино был ещё в тоттенхэме, все СМИ писали, что Леви видит преемником Эдди Хау из Борнмута. Хау вылетел в ЧШ, пропал хайп вокруг него и Леви он стал не интересен. Теперь вокруг Почеттино нет хайпа, и Леви он не интересен)
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London.is.blue
Первым делом великий Поч должен вернуть Арсенал, свой бывший курятник и прочих середняков на их привычные места борьбы за 5 место. Думаю с этой задачей Маурисио справится быстро, уже в следующей сезоне.
А дальше уже двигаться в сторону Сити. То, что планировали делать при Тухеле с предыдущим руководством. К сожалению опять потеряли время.
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Sabit Hernandez
Вот кто бы что не говорил,но тренер слабенький...Может удивит,но вероятность маленькая
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Милан 737..
Уж точно лучше Лэмпарда будет ...
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Direct free kick
Крутого Почеттино подставил в ПСЖ пеший
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Милан 737..
Ответ rigobersong
В чем его класс?:)
Финалист ЛЧ все таки ☝️
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