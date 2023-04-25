Моуринью – Тотти о травмах «Ромы»: «Ты не помешал бы нам в игре с «Миланом», но Алдаир нужен больше. Если мне придется самому играть – не проблема»

Теги Рома Милан Аталанта Франческо Тотти Жозе Моуринью серия А Италия травмы Алдаир ахахаха Футбол

Жозе Моуринью пожаловался на большое количество травм игроков «Ромы».

Вчера «Рома» проиграла «Аталанте» со счетом 1:3 в матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Если в субботу мне придется играть самому, не проблема. У нас сплоченная команда, в трудные моменты мы всегда вместе, и я думаю, что болельщики тоже гордятся этой командой.

Мы закончили матч с девятью игроками и могли сделать счет 3:2. Мне очень и очень трудно критиковать эту команду. Она играет по своим возможностям. Я не говорю, что сегодняшний результат несправедлив, потому что ошибки – это часть игры, и за них приходится платить, но те, кто играл и обычно не играет, те, кто вышел со скамейки запасных, чтобы помочь, я очень доволен ребятами.

Травмы возникают из-за плотного графика. Сегодня мы попытались поберечь игроков, у которых, по мнению медиков, была перегрузка после игры в четверг, в частности, это Лео [Спинаццола] и Неманья [Матич].

Думаю, нехватка игроков создаст проблемы любому тренеру, даже в самых богатых клубах. Для кого-то это не так серьезно, но для нас  огромная проблема», – сказал главный тренер «Ромы» в эфире DAZN.

Франческо Тотти, находившийся в студии, пожелал Моуринью и «Роме» удачи в предстоящих матчах в Серии А и Лиге Европы.

«Сейчас я больше, чем когда-либо, уверен, что с вами мы сможем пройти дальше в Лиге Европы. Мы, болельщики, всегда поддерживаем вас, потому что вы этого заслуживаете», – сказал бывший игрок «Ромы».

Моуринью ответил шуткой о том, что готов включить Тотти в состав на матч с «Миланом» в субботу.

«Спасибо, мы не можем творить чудеса, но «чудо» – это взаимодействие команды и болельщиков. Играя хорошо или плохо, выигрывая или проигрывая, получая травмы или нет, мы всегда боремся до конца.

Возможно, ты нам не помешал бы в субботу, но, честно говоря, Алдаир нужен мне больше, чем ты!», – сказал Моуринью.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Грибанов
Жозе как всегда жжет на пресухах👍🏻
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Надо бы Франческо с Кассано беседу провести
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
🤣🤣🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Алдаир бы вместо травмированного Смолинга видимо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Сэйлор Мун
для второй римской Ромы матч против Милана это матч жизни, матч против Гранда, для Милана же Рома это обычная середина, вроде Лечче. думаю напрягаться как против Наполи там и смысла нет, вторую римскую можно спокойно обыгрывать в пол ноги, ибо команда без характера и днк.
Милан и Рома самые достойные клуб кальчо. Жаль, что в ЛЧ попадёт только 1 из них, если Юву не штрафанут
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зайцев Владислав
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737..
У всех была перегрузка, не только у Ромы ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
Ответ Сэйлор Мун
получишь по самые помидоры от Милана.
Еще болит после 2:2?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Ответ ChefJhonnyMorgan
Надо бы Франческо с Кассано беседу провести
Там может и до поножовщины дойти))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
беда504
Ответ Сэйлор Мун
Рома в ЛЧ это штатные 1-7 или 0-4, ничего достойного там всю историю не было. Один сплошной позор как и подобает бестрофейнику. Юва хоть очки набирать может.
они Барсу выкинули как эт ты можешь её назвать бесхребетной)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий