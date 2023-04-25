Моуринью – Тотти о травмах «Ромы»: «Ты не помешал бы нам в игре с «Миланом», но Алдаир нужен больше. Если мне придется самому играть – не проблема»

Жозе Моуринью пожаловался на большое количество травм игроков «Ромы».

Вчера « » проиграла «Аталанте» со счетом 1:3 в матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Если в субботу мне придется играть самому, не проблема. У нас сплоченная команда, в трудные моменты мы всегда вместе, и я думаю, что болельщики тоже гордятся этой командой.

Мы закончили матч с девятью игроками и могли сделать счет 3:2. Мне очень и очень трудно критиковать эту команду. Она играет по своим возможностям. Я не говорю, что сегодняшний результат несправедлив, потому что ошибки – это часть игры, и за них приходится платить, но те, кто играл и обычно не играет, те, кто вышел со скамейки запасных, чтобы помочь, я очень доволен ребятами.

Травмы возникают из-за плотного графика. Сегодня мы попытались поберечь игроков, у которых, по мнению медиков, была перегрузка после игры в четверг, в частности, это Лео [Спинаццола] и Неманья [Матич].

Думаю, нехватка игроков создаст проблемы любому тренеру, даже в самых богатых клубах. Для кого-то это не так серьезно, но для нас огромная проблема», – сказал главный тренер «Ромы» в эфире DAZN.

, находившийся в студии, пожелал Моуринью и «Роме» удачи в предстоящих матчах в Серии А и Лиге Европы.

«Сейчас я больше, чем когда-либо, уверен, что с вами мы сможем пройти дальше в Лиге Европы. Мы, болельщики, всегда поддерживаем вас, потому что вы этого заслуживаете», – сказал бывший игрок «Ромы».

Моуринью ответил шуткой о том, что готов включить Тотти в состав на матч с «Миланом» в субботу.

«Спасибо, мы не можем творить чудеса, но «чудо» – это взаимодействие команды и болельщиков. Играя хорошо или плохо, выигрывая или проигрывая, получая травмы или нет, мы всегда боремся до конца.

Возможно, ты нам не помешал бы в субботу, но, честно говоря, нужен мне больше, чем ты!», – сказал .

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