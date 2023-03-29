Тотти о Моуринью: «Говорят, его футбол слишком оборонительный, но главное – результаты. Хорошо играешь или плохо – вторично»

высказался о критике в адрес .

« » в четвертьфинале , они пятые в Серии А и могут попасть в зону Лиги чемпионов, что является целью на сезон. Надеюсь, они смогут пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Люди говорят, что футбол Моуринью слишком оборонительный, но правда в том, что люди всегда будут говорить, чтобы просто говорить. Главное – это результаты, а хорошо ты играешь или плохо – это уже вторично», – сказал бывший капитан «Ромы» в интервью Sky Sport.