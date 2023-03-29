Тотти о Моуринью: «Говорят, его футбол слишком оборонительный, но главное – результаты. Хорошо играешь или плохо – вторично»

Теги Рома Франческо Тотти Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Франческо Тотти высказался о критике в адрес Жозе Моуринью.

«Рома» в четвертьфинале Лиги Европы, они пятые в Серии А и могут попасть в зону Лиги чемпионов, что является целью на сезон. Надеюсь, они смогут пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Люди говорят, что футбол Моуринью слишком оборонительный, но правда в том, что люди всегда будут говорить, чтобы просто говорить. Главное – это результаты, а хорошо ты играешь или плохо – это уже вторично», – сказал бывший капитан «Ромы» в интервью Sky Sport.

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15 комментариев

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Tigo_Volchara93
Ответ Ход_Конём
Чтооо? При этом составе? Это шутка такая? Посмотрите на составы Лацио и Аталанты. Сарри вчистую уделал гения в дерби. А Спалетти желаю чемпионства, которое ему не дали добыть при прежнем руководстве.
Ты серьезно ?
Вчистую это когда с 30 минуты играли вдесятером, отменили гол и проиграли 0-1 это вчистую по-твоему ? Ты реально футбол с вертолета видел.
Насчет состава, у Ромы Аталанты и Лацио в этом сезоне состав +- одинаковый, если и есть разница то небольшая совсем
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Милан 777
Без Моура Рома Интер грохнула ! ☝️
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Kokshe
Ответ Подкат Пенальтьевич
Бестолковый физрук. Который показывал результат лет 10 назад.
Потом что, вас уволили? Что не заладилось с результатом?
+1
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Милан 777
В оправдание Моура скажу что Рома играет в атакующий футбол, но все как-то сумбурно, типа бей-беги, без мысли, и когда первыми забьют 1 гол, то сразу включают автобус и все ...
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aseroma
Ответ Ход_Конём
Чтооо? При этом составе? Это шутка такая? Посмотрите на составы Лацио и Аталанты. Сарри вчистую уделал гения в дерби. А Спалетти желаю чемпионства, которое ему не дали добыть при прежнем руководстве.
вчистую. уделал. это при нелепом удалении?
потому что ни до ни после удаления Лацио никого вчистую не уделывал. просто был лучше
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Милан 777
Ответ Ovsyankin
Вот у тебя фантазии), Роме по игре давным давно утверждаться ни перед кем не нужно, был бы ты хоть чуть постарше видел бы игру команды в ЛЧ, и с каким футболом там эта команда выступала, да и в принципе на дистанции в Серии А итд. А вот трофеев за последние годы было критически мало, там уже Наполи по скудетто подобрался, плюс в ЛЧ играли только в финале, вообщем не хватает именно того о чем сказал Тотти, Какой надмозг мог додуматься, что ему виднее чем Тотти чего не хватает Роме?)
Я один раз видел игру Ромы в ЛЧ когда они кому то там проиграли уже не помню кому 0 - 6
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QWertY
Ответ Ovsyankin
Вот у тебя фантазии), Роме по игре давным давно утверждаться ни перед кем не нужно, был бы ты хоть чуть постарше видел бы игру команды в ЛЧ, и с каким футболом там эта команда выступала, да и в принципе на дистанции в Серии А итд. А вот трофеев за последние годы было критически мало, там уже Наполи по скудетто подобрался, плюс в ЛЧ играли только в финале, вообщем не хватает именно того о чем сказал Тотти, Какой надмозг мог додуматься, что ему виднее чем Тотти чего не хватает Роме?)
Роме до Наполи как Тотти рачком до Китая. Что по игре, что по результатам. С Мавриньей вам не светит ни то, ни другое)
И да, я как фанат МЮ видел игры Ромы в ЛЧ и ЛЕ. 1-7 и 6-2 не забываются)
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Ход_Конём
Ответ Tigo_Volchara93
ForzaRoma❤️ Если в этом году выйдем в финал ЛЕ это будет огромным успехом ( ну а если победим, праздник которого не было с 2001 года) При том составе который есть Моур показывает более чем приемлимые результаты
Чтооо? При этом составе? Это шутка такая? Посмотрите на составы Лацио и Аталанты. Сарри вчистую уделал гения в дерби. А Спалетти желаю чемпионства, которое ему не дали добыть при прежнем руководстве.
+3
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Ovsyankin
Ответ QWertY
В чем смысл этой чашки, если ты не получаешь кайф от просмотра игры? Для самоутверждения перед фанатами других клубов? Увы, но Рома так и будет середняком. И никакие второсортные чашки это не исправят)
Вот у тебя фантазии), Роме по игре давным давно утверждаться ни перед кем не нужно, был бы ты хоть чуть постарше видел бы игру команды в ЛЧ, и с каким футболом там эта команда выступала, да и в принципе на дистанции в Серии А итд. А вот трофеев за последние годы было критически мало, там уже Наполи по скудетто подобрался, плюс в ЛЧ играли только в финале, вообщем не хватает именно того о чем сказал Тотти, Какой надмозг мог додуматься, что ему виднее чем Тотти чего не хватает Роме?)
+1
-2
-1
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Подкат Пенальтьевич
Бестолковый физрук. Который показывал результат лет 10 назад.
+3
-4
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QWertY
Ответ Ovsyankin
За чашку готов смотреть этот блевотный футбол)
В чем смысл этой чашки, если ты не получаешь кайф от просмотра игры? Для самоутверждения перед фанатами других клубов? Увы, но Рома так и будет середняком. И никакие второсортные чашки это не исправят)
+1
-3
-2
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Ovsyankin
Ответ QWertY
Скажи это фанатам, которые вынуждены каждую неделю наблюдать за его блевотным футболом.
За чашку готов смотреть этот блевотный футбол)
+4
-1
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QWertY
Скажи это фанатам, которые вынуждены каждую неделю наблюдать за его блевотным футболом.
+1
-5
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Tigo_Volchara93
ForzaRoma❤️
Если в этом году выйдем в финал ЛЕ это будет огромным успехом ( ну а если победим, праздник которого не было с 2001 года)
При том составе который есть Моур показывает более чем приемлимые результаты
+8
-1
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Real_v_dushe
Жозе отличный тренер, который добивается всегда результата. Роме не нужно кого-то ещё искать, видно, что он с большим желанием и мотивацией работает в этом клубе.
+11
-3
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