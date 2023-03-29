Тотти о Моуринью: «Говорят, его футбол слишком оборонительный, но главное – результаты. Хорошо играешь или плохо – вторично»
Франческо Тотти высказался о критике в адрес Жозе Моуринью.
«Рома» в четвертьфинале Лиги Европы, они пятые в Серии А и могут попасть в зону Лиги чемпионов, что является целью на сезон. Надеюсь, они смогут пройти как можно дальше в Лиге Европы.
Люди говорят, что футбол Моуринью слишком оборонительный, но правда в том, что люди всегда будут говорить, чтобы просто говорить. Главное – это результаты, а хорошо ты играешь или плохо – это уже вторично», – сказал бывший капитан «Ромы» в интервью Sky Sport.
Вчистую это когда с 30 минуты играли вдесятером, отменили гол и проиграли 0-1 это вчистую по-твоему ? Ты реально футбол с вертолета видел.
Насчет состава, у Ромы Аталанты и Лацио в этом сезоне состав +- одинаковый, если и есть разница то небольшая совсем
потому что ни до ни после удаления Лацио никого вчистую не уделывал. просто был лучше
И да, я как фанат МЮ видел игры Ромы в ЛЧ и ЛЕ. 1-7 и 6-2 не забываются)
Если в этом году выйдем в финал ЛЕ это будет огромным успехом ( ну а если победим, праздник которого не было с 2001 года)
При том составе который есть Моур показывает более чем приемлимые результаты