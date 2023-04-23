Хавбек «Фейеноорда» Джаханбахш разочарован поведением Моуринью после матча ЛЕ: «Это было неуместно. Наш тренер не сказал ничего плохого»

Хавбек «Фейеноорда» Алиреза Джаханбахш разочарован поведением Жозе Моуринью.

В ответном матче 1/4 финала « » обыграла «Фейеноорд» со счетом 4:1 (первый матч – 0:1) и вышла в полуфинал.

После матча главный тренер «Фейеноорда» не пожал руку . В тоннеле португалец начал кричать ему: «Ты смотришь матчи «Наполи» – смотри теперь наши! [Прояви] уважение!»

На предматчевой пресс-конференции Слот заявил, что предпочитает смотреть матчи «Наполи» и «Манчестер Сити», несмотря на то, что стиль «Ромы» позволяет добиваться результата.

«Одним из самых больших разочарований стало их поведение после матча. Особенно реакция игроков и высказывания в адрес нашего тренера. Думаю, что в этом не было никакой необходимости. То, что сделал Моуринью, я считаю неуместным.

Наш тренер перед матчем не говорил ничего плохого. На предматчевой пресс-конференции он вел себя как профессионал, как и во время и после матча. Для меня такая реакция с их стороны была немного странной.

К сожалению, мы проиграли этот матч. Мы пытались сохранять хладнокровие, они также пытались оказывать давление на судью. Мне казалось, что каждое единоборство было за «Ромой». Это казалось мне безумием, но как игрок ты мало что можешь с этим поделать. Мы старались играть в хороший футбол. К сожалению, мы проиграли», – сказал Джаханбахш.

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