Хавбек «Фейеноорда» Джаханбахш разочарован поведением Моуринью после матча ЛЕ: «Это было неуместно. Наш тренер не сказал ничего плохого»

Теги Рома Жозе Моуринью высшая лига Нидерланды Фейеноорд серия А Италия Лига Европы УЕФА Арне Слот Алиреза Джаханбахш Футбол

Хавбек «Фейеноорда» Алиреза Джаханбахш разочарован поведением Жозе Моуринью.

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счетом 4:1 (первый матч – 0:1) и вышла в полуфинал.

После матча главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот не пожал руку Жозе Моуринью. В тоннеле португалец начал кричать ему: «Ты смотришь матчи «Наполи» – смотри теперь наши! [Прояви] уважение!»

На предматчевой пресс-конференции Слот заявил, что предпочитает смотреть матчи «Наполи» и «Манчестер Сити», несмотря на то, что стиль «Ромы» позволяет добиваться результата.

«Одним из самых больших разочарований стало их поведение после матча. Особенно реакция игроков и высказывания в адрес нашего тренера. Думаю, что в этом не было никакой необходимости. То, что сделал Моуринью, я считаю неуместным.

Наш тренер перед матчем не говорил ничего плохого. На предматчевой пресс-конференции он вел себя как профессионал, как и во время и после матча. Для меня такая реакция с их стороны была немного странной.

К сожалению, мы проиграли этот матч. Мы пытались сохранять хладнокровие, они также пытались оказывать давление на судью. Мне казалось, что каждое единоборство было за «Ромой». Это казалось мне безумием, но как игрок ты мало что можешь с этим поделать. Мы старались играть в хороший футбол. К сожалению, мы проиграли», – сказал Джаханбахш.

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12 комментариев

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Богдан Агафонов
И Жозе не сказал ничего плохого.
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Tigo_Volchara93
Нефиг вашему было что-то там болтать
Моур ответил не в бровь а в глаз 🐺
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Старик Стариканов
По факту все Жозе разложил,Рома в обоих матчах была сильнее
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Andrey Andreev
Голландец должен извиниться перед Моуринью. Волки просто уничтожили Фейеноорд на поле
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Spaten
А руку то чего не пожал твой хороший тренер?
+6
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Ovsyankin
Да вы всех в Риме задолбали, хорошо что свалили, в следующий раз приезжайте еще загрузят авоську
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Dexter Dallas
а как ализера относился к тому, что перед матчем тренер фейноорда обещал взять в глотку у ромы? или это другое?
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Мегамизантроп
вашему тренеру лучше было молчать... но не смог...
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Джон Хартсон
Моур таких острословов ест на завтрак.
на поле тоже.
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U
Ответ Toni_Montana
Чет в последнее время развилось много моуролюбов. Просто хочу пожелать вашим любимым команды на веки веков играть в моур футбол) ничего плохого же не сказал вроде?)
Сказал чувак, у которого любимая команда половину игр на 1-0 устраивается.
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