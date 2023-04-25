«Барселона» договорилась о трансфере капитана Уругвая U20 Диаса за 8 млн евро (Global Deportivo)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Уругвай Барселона Б Ливерпуль Монтевидео сборная Уругвая U-20 Фабрисио Диас Футбол

«Барселона» может купить капитана сборной Уругвая U20 Фабрисио Диаса.

Каталонский клуб заинтересован в тарнсфере полузащитника «Ливерпуль Монтевидео», сообщает Mundo Deportivo. Руководители клуба уже провели встречу с агентом игрока. 

По данным Global Deportivo, «блауграна» договорилась о трансфере хавбека за 8 миллионов евро. Клуб планирует, что Диас начнет играть во второй команде и будет бороться за место в основе «Барсы». 

«Барселона» хочет оформить трансфер Диаса до начала молодежного чемпионата мира, который стартует 20 мая. Интерес к игроку также проявляют «Фламенго» и «Ривер Плейт». 

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11 комментариев

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HI MARS
Ответ Микель Венгер
классная замена Бускетсу на долгие годы. 8 лямов стоят того
Ты ни одной игры его не видел.С чего решил что он классная замена Бускетсу?
+12
-1
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Пако
Повезло парню.
+2
-2
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Кино Музыка
Кот в мешке. Но сборная Уругвая цепкая, в этом плане парень будет что-то показывать. Атакующих навыков ноль, что для Барсы не очень здорово. Игрок для продажи, видимо.
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Пепси пеналдувич
Он хоть кто? Хавбек или атакующий?
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Sundance Neeskens
Ответ Пепси пеналдувич
Он хоть кто? Хавбек или атакующий?
Опорник.
0
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