«Барселона» договорилась о трансфере капитана Уругвая U20 Диаса за 8 млн евро (Global Deportivo)
«Барселона» может купить капитана сборной Уругвая U20 Фабрисио Диаса.
Каталонский клуб заинтересован в тарнсфере полузащитника «Ливерпуль Монтевидео», сообщает Mundo Deportivo. Руководители клуба уже провели встречу с агентом игрока.
По данным Global Deportivo, «блауграна» договорилась о трансфере хавбека за 8 миллионов евро. Клуб планирует, что Диас начнет играть во второй команде и будет бороться за место в основе «Барсы».
«Барселона» хочет оформить трансфер Диаса до начала молодежного чемпионата мира, который стартует 20 мая. Интерес к игроку также проявляют «Фламенго» и «Ривер Плейт».
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