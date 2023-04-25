«Барселона» договорилась о трансфере капитана Уругвая U20 Диаса за 8 млн евро (Global Deportivo)

«Барселона» может купить капитана сборной Уругвая U20 Фабрисио Диаса.

Каталонский клуб заинтересован в тарнсфере полузащитника « », сообщает Mundo Deportivo. Руководители клуба уже провели встречу с агентом игрока.

По данным Global Deportivo, «блауграна» договорилась о трансфере хавбека за 8 миллионов евро. Клуб планирует, что Диас начнет играть во второй команде и будет бороться за место в основе «Барсы».

« » хочет оформить трансфер до начала молодежного чемпионата мира, который стартует 20 мая. Интерес к игроку также проявляют «Фламенго» и «Ривер Плейт».

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