Суарес, Вальверде, Нуньес, Араухо, Кавани – в расширенном составе Уругвая на ЧМ-2022

Сборная Уругвая назвала расширенный состав на .

В предварительный список попали 50 футболистов.

Среди названных главным тренером Диего Алонсо игроков присутствуют: ( ), («Насьональ Монтевидео»), ( ), ( ), ( ), Фернандо Муслера, Лукас Торрейра (оба – ), Хосе Хименес («Атлетико»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес ( ), Гильермо Варела («Фламенго»), Матиас Весино ( ), ( ).

Уругвай на чемпионате мира сыграет в группе Н, его соперниками станут Гана, Южная Корея и Португалия.

Фото: twitter.com/Uruguay

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