Суарес, Вальверде, Нуньес, Араухо, Кавани – в расширенном составе Уругвая на ЧМ-2022
Сборная Уругвая назвала расширенный состав на ЧМ-2022.
В предварительный список попали 50 футболистов.
Среди названных главным тренером Диего Алонсо игроков присутствуют: Федерико Вальверде («Реал»), Луис Суарес («Насьональ Монтевидео»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Рональд Араухо («Барселона»), Фернандо Муслера, Лукас Торрейра (оба – «Галатасарай»), Хосе Хименес («Атлетико»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Гильермо Варела («Фламенго»), Матиас Весино («Лацио»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»).
Уругвай на чемпионате мира сыграет в группе Н, его соперниками станут Гана, Южная Корея и Португалия.
Фото: twitter.com/Uruguay
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