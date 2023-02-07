«Барса» подпишет сына Роналдиньо. 17-летний форвард прошел просмотр

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«Барселона» подпишет 17-летнего сына Роналдиньо.

Ранее сообщалось, что форвард Жоао Мендеш находится на просмотре в молодежной команде «Барселоны». Роналдиньо подтвердил, что клуб готов подписать его сына.

«Я могу подтвердить, что «Барселона» подпишет Жоао. «Барса» всегда была частью моей жизни и моего сердца, и теперь это продолжится благодаря моему сыну», – сказал Роналдиньо в интервью RAC1.

Фото: instagram.com/ronaldinho

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52 комментария

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Namaste_88
Ответ Глебиньо
Паоло Мальдини вышел из чата
Бускетс с Хаби Алонсо следом
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Молодой Френки
Надеюсь этот парень достаточно талантлив, чтобы продолжить дело своего отца в Барсе. Лично я о нем слышал совсем немногое. Хотя ему уже 17
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Glukinho
Роналдиньоиньо?
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Mixos Demid
Welcome!!!
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Дима Ермаков
Ответ Абдул Абакаев
прикиньте вы любите футбол и ваш отец Роналдиньо
У Агуэро сын растет: дед Марадона, отец Агуэро, крестный Месси.
+8
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+8
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МГЕР
Ответ Дмитрий Лютенков
Эрлинг Холланд?
Если взять все примеры то будет 100/10. А так то да можно найти продвинутых версий отцов
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Экселлент
Ответ TDB
Вряд ли из этого получится что-то хотя бы на 10% похожее на случай с его отцом
А прикинь превзойдет?)) Но это должен быть нереальный уровень.
Больше всех,из всех игроков,когда-либо существовавших мне нравился Ронни, его магия была чем-то исключительным,он заставлял восхищаться.
Ему,стоя аплодировал Бернабеу)
+2
0
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deadjoker
Подписать то подписали, а зарегать Тебас все равно не даст :)
+2
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NickZe
Ответ Bekzat Abdirakhman
Д
Ю
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Дмитрий Лютенков
Ответ МГЕР
На счёт природы ты 100% прав, я не могу припомнить, что бы сын был лучше отца, разве что Пеле
Эрлинг Холланд?
+1
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Глеб Римский
Ответ Михо
Обычно на детях гениев природа отдыхает, посмотрим) если бы был талант, уже гудели бы о нем. Хотя лицом на батю немного похож)
У двукратной олимпийской чемпионки получился вполне неплохой спортсмен Овечкин))
+2
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bublik wtf
Ответ Михо
Обычно на детях гениев природа отдыхает, посмотрим) если бы был талант, уже гудели бы о нем. Хотя лицом на батю немного похож)
не думаю что такое "правило" действует на футбол. многие сыновья различных футболистов даже превосходят своих отцов.
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Абдул Абакаев
прикиньте вы любите футбол и ваш отец Роналдиньо
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Bekzat Abdirakhman
Ответ Камалов Шохжахон
З
Д
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B.F.C
Ответ Михо
Обычно на детях гениев природа отдыхает, посмотрим) если бы был талант, уже гудели бы о нем. Хотя лицом на батю немного похож)
А ты знаешь как сейчас в NBA играет Domantas Sabonis?
+1
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NoWar
А как похож на папашу!
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Ага, только ты веткой ошибся. фк мем аж на триста с чем-то миллионов затарился , этой зимой. Возможно, даже, кто-то из них и действительно усилит фк мем со схемой в 11 полевых
какие 300 лямов? чави такие деньги на усиление только во сне видел)
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Mocus
Надеюсь что его стиль🔥 игры будет как у Роналдиньо 🧙‍♂️🏆
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Camp_Nou
Если там есть хотя бы 10% таланта бати ,то лишним точно не будет.
+4
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
вот и усиление для фк мем подъехало)
Ага, только ты веткой ошибся. фк мем аж на триста с чем-то миллионов затарился , этой зимой. Возможно, даже, кто-то из них и действительно усилит фк мем со схемой в 11 полевых
+1
-2
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Real Madrid l
Ответ bibendum
Мальдини первый, кто приходит на ум. Тьяго Алькантара ещё. И Холанд же
Шмейхель, Маркус Тюрам
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otchim kaloeda
Ответ DolJun
вот и усиление для фк мем подъехало)
Не за 100 лямов,но тоже не плохо
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Николай Лазарев
Ответ МГЕР
На счёт природы ты 100% прав, я не могу припомнить, что бы сын был лучше отца, разве что Пеле
Природа тут не причем,лишь отношение к делу,стремление, желание.которое никогда не будет таким же как у тех кто поднимался с низов.Но все зависит от него самого,чему то батя явно научил)
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Surhay Lucmanov
Как бы давно он уже подписан барсой, по крайне мере на трансфермаркт он уже в барсе , около месяца
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ALex10
Ответ okakachuka
Е
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