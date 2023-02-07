« » подпишет 17-летнего сына Роналдиньо.

Ранее сообщалось, что форвард Жоао Мендеш находится на просмотре в молодежной команде «Барселоны». Роналдиньо подтвердил, что клуб готов подписать его сына.

«Я могу подтвердить, что «Барселона» подпишет Жоао. «Барса» всегда была частью моей жизни и моего сердца, и теперь это продолжится благодаря моему сыну», – сказал Роналдиньо в интервью RAC1.

Фото: instagram.com/ronaldinho