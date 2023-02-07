«Барса» подпишет сына Роналдиньо. 17-летний форвард прошел просмотр
«Барселона» подпишет 17-летнего сына Роналдиньо.
Ранее сообщалось, что форвард Жоао Мендеш находится на просмотре в молодежной команде «Барселоны». Роналдиньо подтвердил, что клуб готов подписать его сына.
«Я могу подтвердить, что «Барселона» подпишет Жоао. «Барса» всегда была частью моей жизни и моего сердца, и теперь это продолжится благодаря моему сыну», – сказал Роналдиньо в интервью RAC1.
Фото: instagram.com/ronaldinho
Больше всех,из всех игроков,когда-либо существовавших мне нравился Ронни, его магия была чем-то исключительным,он заставлял восхищаться.
Ему,стоя аплодировал Бернабеу)