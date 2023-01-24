«Барселона» ведет переговоры об аренде 19-летнего правого защитника «Фламенго» Уэсли

Теги Фламенго высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Барселона Б Футбол

Правый защитник «Фламенго» Уэсли может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По данным Globo Esporte, «Барселона» обсуждает с бразильским клубом аренду 19-летнего футболиста.

Планируется, что Уэсли присоединится к «Барселоне Б» на год, после чего каталонцы будут иметь возможность выкупить его за фиксированную сумму.

«Фламенго» владеет 70% прав на защитника, контракт которого рассчитан до декабря 2025 года.

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18 комментариев

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FC Barcelona 10
Почему бы нет, хороший вариант)
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Фут.Боль
Ответ Дмитрий9779
Разговор про "продажу выше рынка" игроков Корринтианс Зениту..Никаких слов про "обмен" в твоём комменте нет.Не умеете признавать ошибки даже когда это очевидно. А что тебя в обмене не устраивает?Как минимум не в минусе остались.
Откуда инфа, что не в минусе? Так все толковые бразильцы едут в наш чемп за ценник выше рынка. Или ты думаешь, что при прочих равных предложениях из Ла Лиги и России, допустим, клуб и игрок выбирают РПЛ из-за большой любви к нашему чемпионату?
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Дмитрий9779
Ответ Фут.Боль
Речь об обмене игроков с Алберто.
Разговор про "продажу выше рынка" игроков Корринтианс Зениту..Никаких слов про "обмен" в твоём комменте нет.Не умеете признавать ошибки даже когда это очевидно.
А что тебя в обмене не устраивает?Как минимум не в минусе остались.
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Фут.Боль
Ответ Дмитрий9779
А кого Корринтианс продал Зениту выше рынка?Упростим задачу:кого вообще продал Корринтианс Зениту?
Речь об обмене игроков с Алберто.
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Дмитрий9779
Ответ Karl Franz F. Brandt
С ’Фламенго’ тоже. У нас с ними договор, ещё с ’Кайратом’ и каким-то иранским клубом. Я так понимаю, что право первой ночи у нас практически с любым игроком.
С Фламенго вроде ещё идут разговоры.
,а иранский клуб называется Сепахан.
https://www.sports.ru/football/1095958731-zenit-i-iranskij-sepaxan-zaklyuchili
https://sport.rambler.ru/volleyball/50051170-gendirektor-zenita-soobschil-chto-peregovory-o-sotrudnichestve-s-korintiansom-i-flamengo-nahodyatsya-v-finalnoy-stadii/
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Hello There
Опять Лапорта каких-то мутных бразильцев приводит. Как там Кейррисон заиграл?
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Кино Музыка
Аренда самый правильный вариант для Барсы. Слишком многие не приживаются.
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Butrymovich Mikalai
Ответ ljolik888
Если все срастётся, то можно пожелать Уэсли только удачи . Правда из Барсы Б давненько никто не заиграл в первой команде , так что надо сильно постараться и сломать эту тенденцию !
Араухо , Бальде , Фати и прескочивший Барсу Б Гави ?
+13
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Дмитрий9779
Корринтианс☝️
С ’Фламенго’ тоже. У нас с ними договор, ещё с ’Кайратом’ и каким-то иранским клубом.
Я так понимаю, что право первой ночи у нас практически с любым игроком.
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ljolik888
Если все срастётся, то можно пожелать Уэсли только удачи . Правда из Барсы Б давненько никто не заиграл в первой команде , так что надо сильно постараться и сломать эту тенденцию !
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BoixosNois1899
Мудрое решение молодой перспективный, регистрация в Барсе Б снизит ведомость зп, аренда как раз поможет обойти фаерплэй, и показать футболиста в команде, а дальнейшей пункт выкупа если все сложится даст право на приобретение !
+2
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Давид Agabekyan
Ответ Фут.Боль
Фарм? Ну ляпнул, конечно. Ну если продавать бразильцев в Зенит по ценам выше рынка - это называется Фарм, то ок. И вроде не Фламенко, а Коринтианс.
Фламенко это танец. Он точно никого никому не продал
+5
-1
+4
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Дмитрий9779
Ответ Фут.Боль
Фарм? Ну ляпнул, конечно. Ну если продавать бразильцев в Зенит по ценам выше рынка - это называется Фарм, то ок. И вроде не Фламенко, а Коринтианс.
А кого Корринтианс продал Зениту выше рынка?Упростим задачу:кого вообще продал Корринтианс Зениту?
+7
-3
+4
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Фут.Боль
Ответ Karl Franz F. Brandt
Как ’Зенит’ мог его проморгать? ’Фламенго’ наш фарм сейчас.
Фарм? Ну ляпнул, конечно. Ну если продавать бразильцев в Зенит по ценам выше рынка - это называется Фарм, то ок. И вроде не Фламенко, а Коринтианс.
+4
-5
-1
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Дмитрий9779
Ответ Karl Franz F. Brandt
Как ’Зенит’ мог его проморгать? ’Фламенго’ наш фарм сейчас.
Корринтианс☝️
0
-1
-1
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Макс Шева
Исходя из моих источников данное ускорение исключительно под поединки против Хетафе.Сыграли ,увидели свои ошибки и сделали выводы .Вот усиление!
+3
-1
+2
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Karl Franz F. Brandt
Как ’Зенит’ мог его проморгать? ’Фламенго’ наш фарм сейчас.
+1
-7
-6
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Данк попавший в дужку
Весьма хороший материал для будущей работы. Если удастся вылепить из него достойного правого защитника, то Барселона сможет на долгие года решить проблему в обороне
+11
0
+11
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