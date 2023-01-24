«Барселона» ведет переговоры об аренде 19-летнего правого защитника «Фламенго» Уэсли

Правый защитник «Фламенго» Уэсли может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По данным Globo Esporte, «Барселона» обсуждает с бразильским клубом аренду 19-летнего футболиста.

Планируется, что Уэсли присоединится к «Барселоне Б» на год, после чего каталонцы будут иметь возможность выкупить его за фиксированную сумму.

« » владеет 70% прав на защитника, контракт которого рассчитан до декабря 2025 года.