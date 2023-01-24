«Барселона» ведет переговоры об аренде 19-летнего правого защитника «Фламенго» Уэсли
Правый защитник «Фламенго» Уэсли может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
По данным Globo Esporte, «Барселона» обсуждает с бразильским клубом аренду 19-летнего футболиста.
Планируется, что Уэсли присоединится к «Барселоне Б» на год, после чего каталонцы будут иметь возможность выкупить его за фиксированную сумму.
«Фламенго» владеет 70% прав на защитника, контракт которого рассчитан до декабря 2025 года.
А что тебя в обмене не устраивает?Как минимум не в минусе остались.
,а иранский клуб называется Сепахан.
https://www.sports.ru/football/1095958731-zenit-i-iranskij-sepaxan-zaklyuchili
https://sport.rambler.ru/volleyball/50051170-gendirektor-zenita-soobschil-chto-peregovory-o-sotrudnichestve-s-korintiansom-i-flamengo-nahodyatsya-v-finalnoy-stadii/
Я так понимаю, что право первой ночи у нас практически с любым игроком.