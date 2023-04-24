Хаманн о Тухеле в «Баварии»: «Редко видел, чтобы после смены тренера дела шли хуже некуда. Его точно уволят, если он еще и чемпионат проиграет»
Дитмар Хаманн допускает, что «Бавария» уволит Томаса Тухеля летом.
«Руководство [клуба] может быть сбито с толку, но тренер тоже произвел очень смешанные впечатления. Если он еще и чемпионат проиграет, то его точно уволят.
Я редко видел, чтобы после смены тренера в краткосрочной перспективе дела шли хуже некуда. Именно это произошло в «Баварии», – сказал экс-хавбек сборной Германии в эфире Sky90.
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