Хаманн о Тухеле в «Баварии»: «Редко видел, чтобы после смены тренера дела шли хуже некуда. Его точно уволят, если он еще и чемпионат проиграет»

Теги Бавария Дитмар Хаманн бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Дитмар Хаманн допускает, что «Бавария» уволит Томаса Тухеля летом.

«Руководство [клуба] может быть сбито с толку, но тренер тоже произвел очень смешанные впечатления. Если он еще и чемпионат проиграет, то его точно уволят.

Я редко видел, чтобы после смены тренера в краткосрочной перспективе дела шли хуже некуда. Именно это произошло в «Баварии», – сказал экс-хавбек сборной Германии в эфире Sky90.

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34 комментария

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cektor
Бавария купила тренера за 40 млн , что бы потом слить его и взять Тухеля , который за 7 матчей проиграл 4 из них . Вылетел из ЛЧ , слил Кубок и потерял лидерство в чемпионате .
Сказочные ....
+54
-2
+52
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Антон Киселёв
Может прикол в том, что тренеров обычно меняют когда результаты хуже ожидаемых, а не когда команда идёт на требл? 🤣
+37
-2
+35
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Старый Сухи
Интересные последствие одного глупого решения. Работал себе Тухель в Челси. И было все у него вполне неплохо и у Челси неплохо и у Баварии не так уж все плохо и у Поттера все нормально. Пришел Боули. Уволил Тухеля и назначил Поттера. В результате: у Челси стало все хуже некуда, Поттер провалился как тренер в Челси и сидит без работы, у Тухеля все пока плохо в Баварии и у Лэмпарда все плохо в Челси. Три тренера и два клуба пострадали от одного глупого решения самодура.
+13
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+13
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Aist Marabu
Ответ Старый Сухи
Интересные последствие одного глупого решения. Работал себе Тухель в Челси. И было все у него вполне неплохо и у Челси неплохо и у Баварии не так уж все плохо и у Поттера все нормально. Пришел Боули. Уволил Тухеля и назначил Поттера. В результате: у Челси стало все хуже некуда, Поттер провалился как тренер в Челси и сидит без работы, у Тухеля все пока плохо в Баварии и у Лэмпарда все плохо в Челси. Три тренера и два клуба пострадали от одного глупого решения самодура.
И только у Брайтона всё неплохо и +40 лямов))
+8
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+8
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Pikachu Pikachu
Проблема в Салихамиджиче в первую голову
+4
0
+4
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deadjoker
Может лучше Хасана уволить?
+3
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+3
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инок
Это будет потрясающий провал руководства Баварии если сменив Нагельсманна на Тухеля они в итоге умудрятся все трофеи потерять...
+2
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НРИ
Боули развалил челси и баварию заодно
+2
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Bavarec-Art
Гениально будет. Забрать у Нагеля теоретическую возможность сделать требл, чтобы слить все 3 турнира. Это войдет в историю)
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DolJun
лэмпард передает привет)
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Кино Музыка
Перес уже крестится, наверное.
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Иван Иванов
Неблагодарных жизнь наказывает примеры несправедливого увольнения нагельсманна и Конте из Тоттенхэма это доказывают.
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Роман Евгеньевич
Ответ Виталий Желтоусов
Ну должна же Бавария хоть один раз в десятилетие не выиграть чемпионат.
Уже десятилетие не проигрывает))
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несахар
Ответ rusichi
Как бы то ни было, Тухель топовый тренер. А проблемы Баварии не в нем совершенно точно.
ага, проблема не в нём, а в ушедшем нагельсмане
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Marcus-light
Ответ Иван Иванов
Неблагодарных жизнь наказывает примеры несправедливого увольнения нагельсманна и Конте из Тоттенхэма это доказывают.
Конте то почему несправедливо? Он пропустил половину матчей в 2023, ему явно тяжело сейчас вдали от дома
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Иван Иванов
Ответ cektor
Бавария купила тренера за 40 млн , что бы потом слить его и взять Тухеля , который за 7 матчей проиграл 4 из них . Вылетел из ЛЧ , слил Кубок и потерял лидерство в чемпионате . Сказочные ....
Прошлогодний вылет от скромного вилльяреала повлиял на увольнение.
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Chuha-Motibg
А что если Тухель и его ученик провернули эту аферу: Тухель сливает Баварию за то что они так подло поступили с Нагелем.
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Валера, уходи!!!
Редко видел Чтобы тренера снимали при отставании в одно очко за 10 Туров до конца чемпионата
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Born is the King
Лэмпард:" Спасибо за поддержку Дитмар"
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Айвенго
Тухель еще Баварию и без ЛЧ постарается оставить. Шесть очков от Фрайбурга за пять туров до конца при такой динамике делает это реальным.
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ДЖИН
Боруссии остается тока не проиграть оставшиеся матчи и дело в шляпе. Во всей этой ситуации лоханулось само правление Баварии. Не может же оно само себя уволить. Найдут казлов в виде Кана и прочих..
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ARIGAMI ARIGAMI
Худшая Бавария за 10 лет
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Alexander p.
Никто не меняет тренера в самый разгар сезона
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