«Бавария» может уволить Кана в следующем сезоне – его считают ответственным за ситуацию. Насчет Салихамиджича решат после Оливера

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Футбол

«Бавария» не будет увольнять директоров в этом сезоне.

Несмотря на слухи о скорой отставке генерального директора Оливера Кана, наблюдательный совет «Баварии» не намерен никого увольнять до конца сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Однако будущее Кана в клубе будет под угрозой в следующем сезоне. В клубе считают, что основную ответственность за сложившуюся ситуацию несет именно гендиректор – он одобрял трансферы игроков и смену тренера. 

Также в «Баварии» рассмотрят вопрос о будущем спортивного директора Хасана Салихамиджича – он отвечает за формирование состава. Но в данный момент в клубе обсуждают только целесообразность продолжения сотрудничества с Каном. Решение о будущем Салихамиджича будет принято только после этого. 

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27 комментариев

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Илья Храбров
Правильно, куда спешить. Это же не тренера поменять, нужно всё тщательно обдумать и взвесить))
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Barca_mania
главное оставьте Хасанчика😁
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Святослав Федорович
По мне именно Хасан ответственен за весь хаос в клубе и его первым гнать нужно. Но и Кана и с других ответственность снимать не нужно
+22
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demonstator
а тех, кто назначал Кана и Салихамиджич тоже уволят?
+13
-2
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Роман
Ответ demonstator
а тех, кто назначал Кана и Салихамиджич тоже уволят?
Там уже некого увольнять, они деньги зарабатывают и только наблюдают.
Тот самый наблюдательный совет.
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Михо
Да, без Хеннеса и Румменигге как то резко менеджмент Баварии просел. Невозможно даже представить чтобы они устроили такой цирк
+7
-2
+5
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Batt Monner
Походу для боссов Баварии не выиграть лигу сродни вылету в 3 дивизион
+4
-1
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Злобный Конь
Категорический императив Кана: как потерять тренера,провалиться в ЛЧ,разрушить обстановку в команде, возможно упустить чемпионство – всё за пару месяцев,и в итоге быть уволеным.
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U
Хасан - это вообще катастрофа. Уже года два с ним все понятно, удивительно как такие люди могут столь долго удерживаться на своем месте.
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jordy
Наблюдательному совету Баварии не надо было никого увольнять до конца сезона.
Может и Нагельсман не был бы успешен, но это было бы более логичным.
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Кино Музыка
Кан просто говорящая голова на должности. Всю политику по развалу провел Хасан. Уровень его влияния странно велик. Не знаю, кто стоит за ним, но неприкасаемость очевидная. Главный в клубе похоже он.
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Рашпель793
Извиняюсь, а Салихамиджич вообще почему настолько большой вес то имеет, что устраивает такой цирк и ему за это ничего? Кан ладно, легенда клуба и ему возможно прощается такое. Но Хасан разве настолько большой вклад оставил в клубе в бытность игроком, что и его прощают за такие фэйлы? Ответьте, кто в курсе за Хасана.
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jonnysilverhand01
Баварии нужен свой Боули
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инок
Кана и Хасана надо убирать из Баварии. Это потрясающий провал будет если сменив тренера они в итоге умудрятся все 3 трофея потерять.
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Владислав
Да твою налево... Там надо по-хорошему почти всё руководство увольнять... А они решили резину тянуть...
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Алексей Фирстов
Кан великий игрок! В детстве хотел на него быть похож!
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ruslanych
Хасан их там всех чем то шантажирует, не иначе))) столько делов натворил, а все сидит)
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Милан 737..
Вот и отлично что выгонят этого гения ...
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Yri Yrov
Ответ Илья Храбров
Правильно, куда спешить. Это же не тренера поменять, нужно всё тщательно обдумать и взвесить))
если бы на его месте был бы Хасан думаю все были бы за
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Vadim Medvedev
Ответ Михо
Да, без Хеннеса и Румменигге как то резко менеджмент Баварии просел. Невозможно даже представить чтобы они устроили такой цирк
так хасан это и есть хеннес.
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Бухгалтер2021
Оливер не виноват
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Xelil Memmedov
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Бавария увольняет Оливера Кана!
Уволили уже ?
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U. M. A. Muhammad
Ответ Antonio Romangoli
Это за то , что Кан продался в 2008 году в игре с Зенитом, и пропустил 4 гола , карма она такая , за всё надо отвечать . Так что увольнение этого футболиста , который участвовал в договорных играх считаю правильным.
Че ты несёшь?
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Den-is
Ответ Antonio Romangoli
Это за то , что Кан продался в 2008 году в игре с Зенитом, и пропустил 4 гола , карма она такая , за всё надо отвечать . Так что увольнение этого футболиста , который участвовал в договорных играх считаю правильным.
Продаться на 4-0?))) С головой у тебя явно не в порядке)
Следующий твой бзик - Голландия продалась России?)
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