«Бавария» может уволить Кана в следующем сезоне – его считают ответственным за ситуацию. Насчет Салихамиджича решат после Оливера
«Бавария» не будет увольнять директоров в этом сезоне.
Несмотря на слухи о скорой отставке генерального директора Оливера Кана, наблюдательный совет «Баварии» не намерен никого увольнять до конца сезона, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Однако будущее Кана в клубе будет под угрозой в следующем сезоне. В клубе считают, что основную ответственность за сложившуюся ситуацию несет именно гендиректор – он одобрял трансферы игроков и смену тренера.
Также в «Баварии» рассмотрят вопрос о будущем спортивного директора Хасана Салихамиджича – он отвечает за формирование состава. Но в данный момент в клубе обсуждают только целесообразность продолжения сотрудничества с Каном. Решение о будущем Салихамиджича будет принято только после этого.
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Тот самый наблюдательный совет.
Может и Нагельсман не был бы успешен, но это было бы более логичным.
Следующий твой бзик - Голландия продалась России?)