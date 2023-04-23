Хаманн о «Баварии» после смены тренера: «Безумие, беспомощность, неуверенность. Боссам надо признать, что их решение не принесло плодов»

Дитмар Хаманн считает, что смена тренера в «Баварии» не принесла плодов.

«Это безумие. Беспомощность, неуверенность [на поле]. Это была одна из причин, по которой пришел новый тренер.

Слишком легко сказать: «Что Нагельсманн сделал с командой?» Вы внесли изменения, чтобы вернуть команде спокойствие и уверенность. И дело в том, что после шести или семи игр, которые он [ ] провел здесь, это не сработало, наоборот: возможно, все пошло в другом направлении.

Боссам клуба надо признать, что решение, которое они приняли, на сегодняшний день, не принесло плодов.

Они разваливаются на отдельные части. У меня такое ощущение, что на поле нет команды. Каждый смотрит на себя и не в состоянии помочь партнеру. У меня такое чувство, что это не команда. Каждый играет за себя», – сказал экс-хавбек сборной Германии в эфире Sky.

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