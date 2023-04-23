Хаманн о «Баварии» после смены тренера: «Безумие, беспомощность, неуверенность. Боссам надо признать, что их решение не принесло плодов»

Теги Бавария Дитмар Хаманн бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Дитмар Хаманн считает, что смена тренера в «Баварии» не принесла плодов.

«Это безумие. Беспомощность, неуверенность [на поле]. Это была одна из причин, по которой пришел новый тренер.

Слишком легко сказать: «Что Нагельсманн сделал с командой?» Вы внесли изменения, чтобы вернуть команде спокойствие и уверенность. И дело в том, что после шести или семи игр, которые он [Тухель] провел здесь, это не сработало, наоборот: возможно, все пошло в другом направлении. 

Боссам клуба надо признать, что решение, которое они приняли, на сегодняшний день, не принесло плодов.

Они разваливаются на отдельные части. У меня такое ощущение, что на поле нет команды. Каждый смотрит на себя и не в состоянии помочь партнеру. У меня такое чувство, что это не команда. Каждый играет за себя», – сказал экс-хавбек сборной Германии в эфире Sky.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Так они и ошибки с Фликом до сих пор не признали))
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko W
«Это безумие. Беспомощность, неуверенность [на поле]. Это была одна из причин, по которой пришел новый тренер. (c)

Ну да, за 37 игр при Нагельсманне, всего лишь 3 поражения... И это является безумием? Что он несёт?
Это безумие, скорее с точки зрения прекрасной статистики!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Yan
Ай ай ай
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheFrosty
Что Нагельсман сделал с командой? 8-0-0 в ЛЧ. Это безумие. Он все развалил 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий