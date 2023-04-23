Хаманн о «Баварии» после смены тренера: «Безумие, беспомощность, неуверенность. Боссам надо признать, что их решение не принесло плодов»
Дитмар Хаманн считает, что смена тренера в «Баварии» не принесла плодов.
«Это безумие. Беспомощность, неуверенность [на поле]. Это была одна из причин, по которой пришел новый тренер.
Слишком легко сказать: «Что Нагельсманн сделал с командой?» Вы внесли изменения, чтобы вернуть команде спокойствие и уверенность. И дело в том, что после шести или семи игр, которые он [Тухель] провел здесь, это не сработало, наоборот: возможно, все пошло в другом направлении.
Боссам клуба надо признать, что решение, которое они приняли, на сегодняшний день, не принесло плодов.
Они разваливаются на отдельные части. У меня такое ощущение, что на поле нет команды. Каждый смотрит на себя и не в состоянии помочь партнеру. У меня такое чувство, что это не команда. Каждый играет за себя», – сказал экс-хавбек сборной Германии в эфире Sky.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Ну да, за 37 игр при Нагельсманне, всего лишь 3 поражения... И это является безумием? Что он несёт?
Это безумие, скорее с точки зрения прекрасной статистики!