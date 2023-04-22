Роналду поздравил мусульман с Ураза-байрамом: «Ид мубарак празднующим»
Криштиану Роналду поздравил мусульман с Ураза-байрамом.
«Сосредоточен на подготовке к полуфиналу 💪🏽. Ид мубарак празднующим сегодня», – написал форвард «Аль-Насра» в соцсетях перед полуфинальным матчем Кубка Короля с «Аль-Хилалем».
Роналду таким образом поздравил мусульман с Ураза-байрамом, который наступает 21 апреля. Ураза-байрам знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Это «Праздник разговения». В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста.
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Вот же лицемерие!
Играет в мусульманской стране, где все празднуют этот день. Играл бы в России всех с пасхой поздравлял бы. Почти все топ-клубы и их футболисты поздравляют Китай с китайским новым годом. У больших и богатых стран и аудитория большая, о телевиозонных рынках тоже думают.
по другому это не объяснить.
https://ibb.co/0F6yd5D