Роналду поздравил мусульман с Ураза-байрамом: «Ид мубарак празднующим»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд религия Футбол

Криштиану Роналду поздравил мусульман с Ураза-байрамом.

«Сосредоточен на подготовке к полуфиналу 💪🏽. Ид мубарак празднующим сегодня», – написал форвард «Аль-Насра» в соцсетях перед полуфинальным матчем Кубка Короля с «Аль-Хилалем».

Роналду таким образом поздравил мусульман с Ураза-байрамом, который наступает 21 апреля. Ураза-байрам знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Это «Праздник разговения». В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста.

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31 комментарий

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Black Phoenix
У Кринжа хватает наглости ещё и поздравлять мусульман после того самого аморального жеста перед трибунами?
Вот же лицемерие!
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Фут.Боль
В комменты как всегда первыми вылезли юзеры, которые постоянно утверждают, что на Роналду им плевать. Это нужно изучать с точки зрения психологии. Может, какой-то специальный термин будет присвоен этому))
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Granero-24
Ну поздравил человек, что такого...
Играет в мусульманской стране, где все празднуют этот день. Играл бы в России всех с пасхой поздравлял бы. Почти все топ-клубы и их футболисты поздравляют Китай с китайским новым годом. У больших и богатых стран и аудитория большая, о телевиозонных рынках тоже думают.
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Blaumerc
Ответ GuruFutbola
Слабое поздравление, мог хотя бы вспомнить карьеру чирлидерши с 2016 года и чтоли сплясать перед своими арабскими хозяевами)
да его после вчерашней выходки заставили наверное плясать, и не только. взамен на то что не депортируют.
по другому это не объяснить.
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Ахахахха....я так со времен Мальчишника в Вегасе не смеялся:))🤣🤣🤣
Кринж после победы СА над Аргентиной, как их посол продвигает кандидатуру на чм)
https://ibb.co/0F6yd5D
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Pb-SE
Так это было поздравление? А вы все "схватился за пах, схватился за пах".
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_Amelina_ Landau
Ответ Blaumerc
да его после вчерашней выходки заставили наверное плясать, и не только. взамен на то что не депортируют. по другому это не объяснить.
Ты глупец, если так размышляешь или примитивный хейтер. Роналду всегда уважительно относился другим религиям...если говорить об исламе...в частности приносил Бензема еду для поста, учил суру с Озилом, оказывал помощь детям Палестины и получал в подарок Коран... так что здесь нет ничего удивительного.
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Барсик Юрана
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Barsenoga
Ответ GuruFutbola
Слабое поздравление, мог хотя бы вспомнить карьеру чирлидерши с 2016 года и чтоли сплясать перед своими арабскими хозяевами)
а что за танец?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Granero-24
Ну поздравил человек, что такого... Играет в мусульманской стране, где все празднуют этот день. Играл бы в России всех с пасхой поздравлял бы. Почти все топ-клубы и их футболисты поздравляют Китай с китайским новым годом. У больших и богатых стран и аудитория большая, о телевиозонных рынках тоже думают.
А типа в Европе с Пасхой не надо поздравлять? У католиков она тоже есть. Гениальный пример, конечно🤓
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Левая михалыча
Ответ Фут.Боль
В комменты как всегда первыми вылезли юзеры, которые постоянно утверждают, что на Роналду им плевать. Это нужно изучать с точки зрения психологии. Может, какой-то специальный термин будет присвоен этому))
Я за вами бегаю, чтобы сказать вы мне абсолютно безразличны 😂
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Blaumerc
Ответ rigobersong
Мы хотя бы народ на сайте веселим, или тебе интереснее Хенто и его комментарии читать?:))
как говорится "не рыба не мясо" всегда пытается усидеть на двух стульях
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Ну ты хоть немного соображай ,что пишешь. Это священный праздник для них.
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Max Payne
И схватился за пах Бадра
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Stewart D.
чего не сделаешь ради денег
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Манковский
Нейросеть Роналду выбрала очередной подходящий твит для сегодняшнего дня.
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GuruFutbola
Что только не сделаешь, чтобы не выгнали с верблюжей лиги играть в лигу сборной африканских племен)
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serhio_ramos_
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