Роналду поздравил мусульман с Ураза-байрамом: «Ид мубарак празднующим»

Криштиану Роналду поздравил мусульман с Ураза-байрамом.

«Сосредоточен на подготовке к полуфиналу 💪🏽. Ид мубарак празднующим сегодня», – написал форвард « » в соцсетях перед полуфинальным матчем Кубка Короля с «Аль-Хилалем».

таким образом поздравил мусульман с Ураза-байрамом, который наступает 21 апреля. Ураза-байрам знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Это «Праздник разговения». В этот день снимаются все ограничения, которые были введены на время поста.

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