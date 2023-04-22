«Челси» включил тренера «Селтика» Постекоглу в шорт-лист, но склоняется к назначению Почеттино

Теги Челси высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу имеет шансы стать главным тренером «Челси».

По данным The Guardian, работающий в «Селтике» австралиец включен в шорт-лист кандидатов. Под его руководством команда выиграла чемпионат Шотландии в прошлом сезоне и лидирует в нынешнем.

Тем не менее «Челси» склоняется к назначению Маурисио Почеттино, переговоры с которым уже состоялись.

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36 комментариев

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rigobersong
Шутки шутками, но так и до Слуцкого дойти можно:))
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RedGreen
Боули, ты с ума сошёл.
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dArkognan
Ответ rigobersong
Шутки шутками, но так и до Слуцкого дойти можно:))
Логично, ведь опыт Чемпионшипа у него есть.
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RedGreen
Я каждый раз вспоминаю первые закупки Романа: брали банально капитанов национальных команд, Баллака того же. И тренеров с именем.
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rigobersong
Ответ DolJun
ща будет каждого пассажира рассматривать? так и до топарей чави с сульшером дойти можно. смысл тогда лэмпса увольнять?
Хави на понижение точно не пойдет, а вот Сульшер без шуток отличный вариант. Он умеет ладить с игроками и развивать молодых игроков:))
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wonderwall
Ответ Born is the King
От Тодда Лассо можно и такое ожидать. Эпатажный фрик - магнат аля Трамп
на фоне Боули, Трамп действительно хороший и грамотный бизнесмен
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Хави на понижение точно не пойдет, а вот Сульшер без шуток отличный вариант. Он умеет ладить с игроками и развивать молодых игроков:))
Должамба верит, что лидер Ла Лиги < фк Бондюэль, барахтающийся на стыке со второй десяткой🤓
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Giorgi Gio
Жду звонка и я, раз уж так пошло)
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Сергей Александрович
У Сани Журавлева скоро наберётся на ТОП поступков Боули
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Ответ RedGreen
Я каждый раз вспоминаю первые закупки Романа: брали банально капитанов национальных команд, Баллака того же. И тренеров с именем.
Баллак был не сразу. Поначалу мелькали персонажи вроде Муту
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Pitkin
Какой ещё Постек оглу? Над Челси уже смеются. Френки худо-бедно дотянет клуб до конца сезона. Ну а потом скорее всего придёт Моуриньо - с предсезонкой и расчистив все «Авгиевы конюшни»
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ljolik888
Ответ DolJun
так на понижение и не предлагается. уйти из фк мем в челси - честь, а для лапорты и рычаг есть)
Фк мемчелси не подходит - позорище Лондона и всего мира- так будет лучше !
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ljolik888
Ответ DolJun
леш, ты чего агрессируешь?)
С чего ты взял . Челси потратил больше чем все клубы Европы ( кроме АПЛ ) и сейчас находится на своём месте . Разве это не посмещиство ? Разве это не позорит футбол ?
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U
Берите человека, который всю жизнь отдал футболу. Он, думаю, прямо сейчас на телефоне.
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ljolik888
Ответ DolJun
ты уверен что есть такое слово? или ты от агрессии уже начал выдумывать слова?)
Да мне все равно - главное чтобы ты понял . Барселона будет чемпионом , а Челси искать варианты . В следущем сезоне поговорим , а так давай ищи оправдания!
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DolJun
ща будет каждого пассажира рассматривать? так и до топарей чави с сульшером дойти можно. смысл тогда лэмпса увольнять?
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ZarvuR2020
А больше и не осталось кандидатов. Даже если сильные тренеры будут на рынке, к американскому самодуру никто сейчас не поедет.
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ljolik888
Ответ DolJun
оправдания чему?
Позорно клуба после Абромовича
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Роман Хапилов
Каждый следующий кандидат круче предыдущего
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DolJun
Ответ ljolik888
Позорно клуба после Абромовича
почему это должен делать я?)
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Юлия Закаблукова
Симеоне там свободен
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Pitkin
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Баллак был не сразу. Поначалу мелькали персонажи вроде Муту
Баллака взял в Челси Моуриньо, так как именно такой игрок ему и был нужен. Начинал опорником, имел отличный пас, да и по воротом хорошо бил. Помню одно спортшоу Моуриньо в ФРГ, где присутствовали Джозе и Баллак и где Маур рассказывал о всех достоинствах Михаеля.
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zahonenko96@icloud.com
Я вообще не понимаю почему у них в шорт листе нет Зидана
Одна причина - это желание Зидана тренить Юве
Уверен, он бы навел порядок в команде
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AmanEsen
Ответ wonderwall
на фоне Боули, Трамп действительно хороший и грамотный бизнесмен
так то они оба грамотные бизнесмены, просто полезли туда, где не шарят, один в политику, другой в футбол
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wonderwall
Ответ AmanEsen
так то они оба грамотные бизнесмены, просто полезли туда, где не шарят, один в политику, другой в футбол
согласен на 100%
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