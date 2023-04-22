«Челси» включил тренера «Селтика» Постекоглу в шорт-лист, но склоняется к назначению Почеттино
Эндж Постекоглу имеет шансы стать главным тренером «Челси».
По данным The Guardian, работающий в «Селтике» австралиец включен в шорт-лист кандидатов. Под его руководством команда выиграла чемпионат Шотландии в прошлом сезоне и лидирует в нынешнем.
Тем не менее «Челси» склоняется к назначению Маурисио Почеттино, переговоры с которым уже состоялись.
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