«Челси» включил тренера «Селтика» Постекоглу в шорт-лист, но склоняется к назначению Почеттино

Эндж Постекоглу имеет шансы стать главным тренером «Челси».

По данным The Guardian, работающий в « » австралиец включен в шорт-лист кандидатов. Под его руководством команда выиграла чемпионат Шотландии в прошлом сезоне и лидирует в нынешнем.

Тем не менее « » склоняется к назначению , переговоры с которым уже состоялись.

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