У Джикии 200-й матч за «Спартак» – против «Краснодара»

Игра против «Краснодара» оказалась для Георгия Джикии юбилейной.

Матч 24-го тура Мир РПЛ стал для защитника 200-м в составе «Спартака».

Джикия играет за красно-белых с сезона-2016/17. В текущем чемпионате он провел 19 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Краснодар». 0:1 – Кордоба забил на 11-й. Онлайн-трансляция

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