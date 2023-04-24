У Джикии 200-й матч за «Спартак» – против «Краснодара»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Георгий Джикия Футбол

Игра против «Краснодара» оказалась для Георгия Джикии юбилейной.

Матч 24-го тура Мир РПЛ стал для защитника 200-м в составе «Спартака».

Джикия играет за красно-белых с сезона-2016/17. В текущем чемпионате он провел 19 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Краснодар». 0:1 – Кордоба забил на 11-й. Онлайн-трансляция

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3 комментария

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Ganibale
Отвратителен. Денисов выперся опять ошибка на ошибке. Дуарте кто его привез это смех. Тавареш один ничего. Можно сколько угодно тыкать в Зенит ну вы сами привозите таких Дуартей а потом вопрос где результат, хотя команда весной это боль!
+2
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+2
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Николай Иванов
Соболя рубят по ногам, Черданцев-- возможно задели ногу. Как вытерпеть этого неадеквата.
+1
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Милитриса Кирбитьевна
Молодец. Хороший проводит матч. Мастер.
0
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