У Джикии 200-й матч за «Спартак» – против «Краснодара»
Игра против «Краснодара» оказалась для Георгия Джикии юбилейной.
Матч 24-го тура Мир РПЛ стал для защитника 200-м в составе «Спартака».
Джикия играет за красно-белых с сезона-2016/17. В текущем чемпионате он провел 19 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – «Краснодар». 0:1 – Кордоба забил на 11-й. Онлайн-трансляция
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
3 комментария