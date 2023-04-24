Кади на скорой увезли со стадиона «Спартака» после стыка с Джикией. У хавбека «Краснодара» подозрение на перелом кости лица

Хавбек «Краснодара» Кади со стадиона «Спартака» отправился в больницу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после столкновения с капитаном « » Георгием Джикией в 24-м туре Мир РПЛ бразильца увезли на автомобиле скорой помощи.

У 26-летнего футболиста возможен перелом кости лицевого скелета.

«Спартак» – «Краснодар». 4:3 – Промес забил на 84-й. Онлайн-трансляция

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