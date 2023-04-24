Кади на скорой увезли со стадиона «Спартака» после стыка с Джикией. У хавбека «Краснодара» подозрение на перелом кости лица

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Краснодар Георгий Джикия Кади Здоровье Футбол

Хавбек «Краснодара» Кади со стадиона «Спартака» отправился в больницу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после столкновения с капитаном «Спартака» Георгием Джикией в 24-м туре Мир РПЛ бразильца увезли на автомобиле скорой помощи.

У 26-летнего футболиста возможен перелом кости лицевого скелета.

«Спартак» – «Краснодар». 4:3 – Промес забил на 84-й. Онлайн-трансляция

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11 комментариев

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Ivchev
Здоровья!
+26
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+26
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Никита Самарин
Очень страшный эпизод, Джикии большой респект за реакцию!
+18
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Albert58
Лично мне было страшно за Кади, очень хороший игрок.ЗДОРОВЬЯ!.
+4
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Сергей Молодых
Джикия бьёт рукой в горло и, что характерно, даже не получает карточку, а комментаторы ещё хвалят его за то что стал помогать своей жертве а не добил ногами. Ах какой джентельмен !
Ха ха.
+2
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инок
Кади здоровья! Потеря для Краснодара.
+1
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mnogokotin-
здоровья
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юра савинов
ужассс
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Черт побери, хороший парень, а травма...бррр... Но слава богу, что не виском 🥺
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MJRom
Страшный момент. Здоровья парню
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παсτоρ
Здоровья игроку. Джикии респект, что в стороне не остался.
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Teodrakis
Ответ Сергей Молодых
Джикия бьёт рукой в горло и, что характерно, даже не получает карточку, а комментаторы ещё хвалят его за то что стал помогать своей жертве а не добил ногами. Ах какой джентельмен ! Ха ха.
Золотые слова
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