Стеллини уволен из «Тоттенхэма». Мэйсон стал исполняющим обязанности главного тренера

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм отставки Антонио Конте Райан Мэйсон Кристиан Стеллини Футбол

Кристиан Стеллини уволен с поста тренера «Тоттенхэма».

Стеллини исполнял обязанности главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения Антонио Конте. Новым исполняющим обязанности тренера назначен Райан Мэйсон.

Вместе с Кристианом Стеллини клуб покинет и его тренерский штаб. О новом составе тренерского штаба будет объявлено позже.

Под руководством Стеллини «Тоттенхэм» провел 4 матча и одержал лишь одну победу. В последнем матче «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:6.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице АПЛ, набрав 53 очка в 32 матчах.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Новым тренером Тоттенхэма станет Конте!
+88
0
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Поттер станет тренером Тоттенхэма
+59
-3
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег910
Надо Поттера было брать, пока Боули не урвал этого топа на замену физруку Лемпарду.
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marsover
Такими темпами, к концу сезона тренировать будет главный агроном клуба.😂
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Semenik
Ответ The Best
Новым тренером Тоттенхэма станет Конте!
После Почеттино и Моуринью - иначе слишком мало цирка.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Это надо было сразу делать. Странно увольнять Конте и оставлять его помощника с точно таким же видением игры.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прекрасная РФПЛ будущего
Поттер свободен, почему его не назначили
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Sokolov
Блин, а когда Конте уволили? Что-то я пропустил
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Бардак
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Настало время Стиви Плющенко. Леви должен это сделать для веселья 19 клубов АПЛ
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Best game on Earth
Вот дураки, где ещё взять тренера с такой стильной фамилией?!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Напоминает мучения Палермо. Что с ними сейчас кстати?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ marsover
Такими темпами, к концу сезона тренировать будет главный агроном клуба.😂
Карпин не одобряет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Street Fighter
Опять блин перед матчем с МЮ команда соперника меняет тренера. Щас блин выдадут матч жизни при новом коуче, который выпадет на игру с Юнайтед. Так было уже с Лидсом и Астон Виллой
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Данилов
Ответ Street Fighter
Опять блин перед матчем с МЮ команда соперника меняет тренера. Щас блин выдадут матч жизни при новом коуче, который выпадет на игру с Юнайтед. Так было уже с Лидсом и Астон Виллой
У Виллы вообще реальные шансы ТТХ отправить в Лигу Конференций)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Данилов
Ответ The Best
Новым тренером Тоттенхэма станет Конте!
В каком-то итальянском клубе так и случилось:уволили, поставили нового, уволили, поставили старого
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Можно Талалаева позвать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eskerro
Ответ The Best
Новым тренером Тоттенхэма станет Конте!
Невероятно!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ arspurs9
Это надо было сразу делать. Странно увольнять Конте и оставлять его помощника с точно таким же видением игры.
Конте вроде не за игру или результаты уволили, а за язык без костей
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ahmad Munir
Вчера при счёте 3-0 Мэйсон кричит что-то в ухо Стеллини. Я так понял, просил его вернуться к схеме 3-4-3. Но Стеллини как стоял с тупым непроницаемым лицом, так и стоял пока не стало 5-0.

Очередной фэйл Леви - оставить идиота ассистента главным тренером на конец сезона, где ещё не потеряны шансы на топ4
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ничего удивительного. То, что Стеллини вообще оказался выше Мэйсона, изначально казалось наивной попыткой доехать до лета на багаже Конте. Сразу надо было Райана назначать. Он с первого дня после увольнения Антонио рвался к власти, затмевая на тренировках итальянца)
Про отношения в команде совершенно противоположные. С Мэйсоном будет легче провести следующий месяц, хотя бы морально
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
porosenochek
У болел Арсенала хоть есть повод поугарать до 26-го...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим 1986
Поспешили. Юран сейчас занят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Когда кончатся тренеры для увольнения, а до конца сезона еще можно. То начнут увольнять дальше: поваров, уборщиков, мед персонал, пока один Леви не останется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lucky Happy
Ответ arspurs9
Это надо было сразу делать. Странно увольнять Конте и оставлять его помощника с точно таким же видением игры.
повелись на рекорд Стеллини 6 побед из 6 матчей где он заменял Конте в Интере и в Тоттенхэме
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий