Стеллини уволен из «Тоттенхэма». Мэйсон стал исполняющим обязанности главного тренера

Кристиан Стеллини уволен с поста тренера «Тоттенхэма».

Стеллини исполнял обязанности главного тренера « » после увольнения . Новым исполняющим обязанности тренера назначен .

Вместе с клуб покинет и его тренерский штаб. О новом составе тренерского штаба будет объявлено позже.

Под руководством Стеллини «Тоттенхэм» провел 4 матча и одержал лишь одну победу. В последнем матче «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:6.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице АПЛ, набрав 53 очка в 32 матчах.

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