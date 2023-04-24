В «Баварии» сомневаются в компетентности Салихамиджича и его соответствии уровню клуба
В руководстве «Баварии» не уверены в сотрудничестве с Хасаном Салихамиджичем.
По данным журналиста Kicker Георга Хольцнера, внутри организации идут разговоры о том, что 46-летний босниец, возможно, недостаточно компетентен для того, чтобы работать спортивным директором мюнхенской команды.
По мнению некоторых представителей «Баварии», клуб может быть слишком большим для Салихамиджича.
Напомним, что Салихамиджич играл за «Баварию» с 1998 по 2007 год, в июле 2017-го он занял пост спортивного директора. Его контракт с клубом рассчитан до 2026-го.
Ранее сообщалось, что в следующем сезоне может быть уволен генеральный директор Оливер Кан.
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А нюх, как у орла!
Вот они, слева направо: Мане, Кьюзанс, Рока, Сарр, Нюбель, Гравенберх, Ньянзу, Арп. Ещё можно вспомнить Эрнандеса. Ещё Сане не тянет на хороший трансфер. Ещё можно вспомнить, как пожадничали практически копейки на Перишича, хотя вписался он прекрасно.
В принципе, трансфер Забитцера тоже неудачный, но заранее представить, что с ним всё будет так плохо, пожалуй, было нереально.
Стабильность его ущемляет))