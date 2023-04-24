В «Баварии» сомневаются в компетентности Салихамиджича и его соответствии уровню клуба

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия отставки Футбол

В руководстве «Баварии» не уверены в сотрудничестве с Хасаном Салихамиджичем.

По данным журналиста Kicker Георга Хольцнера, внутри организации идут разговоры о том, что 46-летний босниец, возможно, недостаточно компетентен для того, чтобы работать спортивным директором мюнхенской команды.

По мнению некоторых представителей «Баварии», клуб может быть слишком большим для Салихамиджича.

Напомним, что Салихамиджич играл за «Баварию» с 1998 по 2007 год, в июле 2017-го он занял пост спортивного директора. Его контракт с клубом рассчитан до 2026-го.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне может быть уволен генеральный директор Оливер Кан.

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34 комментария

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Аморалинни
На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены ©
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57s6w79qhh
Долго до них доходило однако
+62
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Михо
А что случилось то? Вроде ж все хорошо Хасан делает
+36
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Stewart D.
Они начали что-то подозревать
+29
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Неби Бабаханов
Ответ Аморалинни
На третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены ©
А глаз, как у собаки!
А нюх, как у орла!
+20
-3
+17
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Stereostrike
Только сейчас заметили это?)))
+15
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LevSmith
Да неужели? А может ещё тренеров поменять?
+12
-1
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U
Как они догадались?
+9
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Владимир Ч
Там кроме Хасана еще и Кан - чугунная голова... Биба и Боба))
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Алан Кесаев
Наконец-то хоть кому-то в Баварии эта мысль пришла в голову. Салихамиджича давно пора из клуба убирать, развалил команду своими конфликтами с тренерами.
+7
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_Amelina_ Landau
Ответ U
Как они догадались?
Ходят слухи, что были привлечены ведущие мировые аналитики...)
+5
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градус ненависти
Здесь должна быть картинка с покемоном-слоупоком
+4
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Rigorous
Все таки не в кроватях дело.
+2
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Николай Иванов
Дайте Хасану поработать!
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Ansu Fati
Зашли бы в Спортс. Тут уже 2 года назад после истории с Фликом догадались))
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Spaten
Как на тропу войны, так не мал, а как на фильму…
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North213
Ответ Владимир Владимирович
С одной стороны Хасан хороший исполнитель своих обязанностей, при нём Бавария тотально доминировала, трофей ЛЧ, куча полуфиналов, почти всегда эффективные трансферы , с другой стороны сильно поторопились с увольнением Нагеля, и не хорошее расставание со своей легендой Лёвой, хотя поляк тоже не пушистый. Не знаю….Вот Кан здесь лишний оказался , лучше с него начать
"Почти всегда эффективные трансферы"
Вот они, слева направо: Мане, Кьюзанс, Рока, Сарр, Нюбель, Гравенберх, Ньянзу, Арп. Ещё можно вспомнить Эрнандеса. Ещё Сане не тянет на хороший трансфер. Ещё можно вспомнить, как пожадничали практически копейки на Перишича, хотя вписался он прекрасно.

В принципе, трансфер Забитцера тоже неудачный, но заранее представить, что с ним всё будет так плохо, пожалуй, было нереально.
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Yu123
да не, бред какой-то
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молодой сутенер
Они начали догадываться, Карл
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Surviving
Фан аккаунт твиттера источник спортса в последние годы)
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King_X
Хасан как раз ссоры с тренерами, увольнения и прочее и мутит постоянно, чтоб показать бурную деятельность и нужность свою
Стабильность его ущемляет))
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Жэд Кэлэд
Вот это поворот!
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инок
Кана и Хасана надо убирать из Баварии. Это будет потрясающий провал руководства если сменив Нагельсманна на Тухеля они в итоге умудрятся все трофеи потерять...
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Старый дед-пердун
Неужели начали сомневаться его в компетентности? Уже все в спортсе говорят об этом с момента ухода Флика с поста тренера. Его не то, что надо гнать с должности, а дать волчий билет и забыть о нём как о страшном сне
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Wasilij Petrow
"Меня терзают смутные сомнения..."
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