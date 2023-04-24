В «Баварии» сомневаются в компетентности Салихамиджича и его соответствии уровню клуба

В руководстве «Баварии» не уверены в сотрудничестве с Хасаном Салихамиджичем.

По данным журналиста Kicker Георга Хольцнера, внутри организации идут разговоры о том, что 46-летний босниец, возможно, недостаточно компетентен для того, чтобы работать спортивным директором мюнхенской команды.

По мнению некоторых представителей «Баварии», клуб может быть слишком большим для .

Напомним, что Салихамиджич играл за «Баварию» с 1998 по 2007 год, в июле 2017-го он занял пост спортивного директора. Его контракт с клубом рассчитан до 2026-го.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне может быть уволен генеральный директор Оливер Кан.

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