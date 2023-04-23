Мюллер про 1:3 с «Майнцем»: «Бавария» прибита. Есть несоответствие между ожиданиями и реальностью»

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер назвал поражение «Баварии» от «Майнца» жестоким разочарованием.

В 29-м туре Бундеслиги «Бавария» уступила «Майнцу» со счетом 1:3, трижды пропустив во втором тайме, и опустилась на 2-е место в турнирной таблице.

«Я даже не знаю, что сказать. Я вовсе не спокоен, просто озадачен тем, как складывается ситуация. Я бы сказал, что мы прибиты.

Конечно, поражение для нас – это всегда жестокое разочарование и крайнее несоответствие между ожиданиями и реальностью. Сейчас ситуация становится еще тяжелее.

Наша игра пошла не так с самого начала. Это касается, в том числе, лично меня».

О влиянии давления на результаты команды

«Интересный вопрос. Я не могу дать ответ, рассуждать можно о многом», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Sky Sport.

После 29-го тура лидером турнирной таблицы Бундеслиги стала дортмундская «Боруссия», опережающая «Баварию» на 2 очка.

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5 комментариев

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Los Galácticos
С ЛЧ и кубка вылетели, теперь можно и чемпионство уступить Ройсу, он как никто другой его заслужил.
+13
-2
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porosenochek
Да ладно, Томас. Просто выложи пост про шпинат ещё раз...
+7
-4
+3
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Arman FCSM
Томас - один из немногих, кто очень переживает за всё, что произошло с клубом в последний месяц. Жаль парня
+3
-2
+1
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ljolik888
Ответ Los Galácticos
С ЛЧ и кубка вылетели, теперь можно и чемпионство уступить Ройсу, он как никто другой его заслужил.
С этим согласен на сто процентов
+2
-2
0
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