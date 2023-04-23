Мюллер про 1:3 с «Майнцем»: «Бавария» прибита. Есть несоответствие между ожиданиями и реальностью»

Томас Мюллер назвал поражение «Баварии» от «Майнца» жестоким разочарованием.

В 29-м туре Бундеслиги « » уступила « » со счетом 1:3, трижды пропустив во втором тайме, и опустилась на 2-е место в турнирной таблице.

«Я даже не знаю, что сказать. Я вовсе не спокоен, просто озадачен тем, как складывается ситуация. Я бы сказал, что мы прибиты.

Конечно, поражение для нас – это всегда жестокое разочарование и крайнее несоответствие между ожиданиями и реальностью. Сейчас ситуация становится еще тяжелее.

Наша игра пошла не так с самого начала. Это касается, в том числе, лично меня».

О влиянии давления на результаты команды

«Интересный вопрос. Я не могу дать ответ, рассуждать можно о многом», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Sky Sport.

После 29-го тура лидером турнирной таблицы Бундеслиги стала дортмундская «Боруссия», опережающая «Баварию» на 2 очка.

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